Δραματικό διάγγελμα Μακρόν για τον Κορωνοϊό

Διάγγελμα σε δραματικό τόνο από τον Εμανουέλ Μακρόν το βράδυ της Δευτέρας, για τη «μάχη» της Γαλλίας κατά του κορωνοϊού, με ταυτόχρονη ανακοίνωση επιβολής περιοριστικών μέτρων.

«Βρισκόμαστε σε πόλεμο. Σε πόλεμο κατά της δημόσιας υγείας βέβαια, αλλά ο εχθρός είναι εκεί. Αόρατος, ασύλληπτος. Ποτέ η Γαλλία δεν είχε λάβει τέτοιες αποφάσεις σε καιρό ειρήνης» ανέφερε ο Εμανουέλ Μακρόν, επαναλαμβάνοντας αρκετές φορές πως η χώρα του βρίσκεται σε πόλεμο με τον κορωνοϊό.

Ο Γάλλος πρόεδρος, σε συνέχεια των ανακοινώσεων της επικεφαλής της Κομισιόν, Ούρσουλα Φον ντερ Λάιεν, για κλείσιμο των συνόρων, ανακοίνωσε πως τα σύνορα του χώρου Σένγκεν και της ΕΕ για τη Γαλλία θα παραμείνουν κλειστά από αύριο, Τρίτη.

«Οι συναντήσεις σε δημόσιους χώρους δεν θα επιτρέπονται, δεν θα είναι δυνατό να συναντήσετε τους φίλους σας: ο στόχος είναι να μειώσουμε στο μέγιστο τις επαφές μένοντας σπίτι» τόνισε ο Μακρόν και συνέχισε: «Παντού στη γαλλική επικράτεια, θα επιτρέπονται μόνο οι απαραίτητες μετακινήσεις, ώστε να πραγματοποιούνται τα απαραίτητα ψώνια, με σεβασμό στις αποστάσεις, αλλά και μετακινήσεις για θέματα υγείας και εργασίας».

Ακόμη, ανέφερε πως «όλα τα ταξίδια μεταξύ χωρών εκτός Σένγκεν και της ΕΕ θα αναβληθούν για 30 ημέρες» και σημείωσε πως πολίτες των κρατών μελών που ζουν στο εξωτερικό θα μπορούν να επιστρέψουν στη χώρα τους.

‘You’re not protecting yourselves’ – France’s President Emmanuel Macron criticises people who have chosen to ignore advice to stay at home over the coronavirus outbreak.

