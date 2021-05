Διεθνής Ομοσπονδία Φαρμακοβιομηχανιών: Απογοητευτική η απόφαση των ΗΠΑ για άρση των πατεντών εμβολίων

Απογοητευτική χαρακτήρισε η Διεθνής Ομοσπονδία Φαρμακοβιομηχανιών (IFPMA) που έχει έδρα στην Ελβετία την απόφαση των ΗΠΑ για την άρση των πατεντών για τα εμβόλια.

Η απόφαση των ΗΠΑ να στηρίξουν την πρόταση του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας περί κατάργησης της πνευματικής ιδιοκτησίας στα εμβόλια για την Covid-19 «είναι απογοητευτική», δήλωσε χαρακτηριστικά χθες σε ανακοίνωσή της η Ομοσπονδία Φαρμακοβιομηχανιών (IFPMA).

«Είμαστε απόλυτα ευθυγραμμισμένοι με τον στόχο τα εμβόλια κατά της Covid-19 να μοιράζονται γρήγορα και δίκαια σε όλο τον κόσμο. Αλλά όπως συνεχίζουμε να λέμε, μια προσωρινή άρση είναι η κοινή αλλά λάθος απάντηση σε ένα σύνθετο πρόβλημα», υπογράμμισε η ανακοίνωση του λόμπι φαρμακοβιομηχανιών, που έχει έδρα στην Γενεύη.

«Η άρση των πατεντών στα εμβόλια για την Covid-19 δεν θα αυξήσει την παραγωγή, ούτε θα παράσχει πρακτικές λύσεις που χρειάζονται για την αντιμετώπιση αυτής της παγκόσμιας υγειονομικής κρίσης. Αντιθέτως πιθανώς θα οδηγήσει σε αποσυντονισμό», πρόσθεσε η IFPMA.

Οι πραγματικές προκλήσεις είναι οι εμπορικοί φραγμοί, η συμφόρηση στις αλυσίδες εφοδιασμού, οι ελλείψεις πρώτων υλών και η «προθυμία των πλούσιων χωρών να αρχίσουν να μοιράζονται δόσεις με φτωχές χώρες», ανέφερε.

Υπέρ της άρσης της πατέντας στα εμβόλια ο Μπάιντεν

Χθες ο Τζο Μπάιντεν σε μία μείζονος σημασίας στρατηγική κίνηση που δύναται να έχει τεράστιες προεκτάσεις στήριξε επίσημα την απελευθέρωση της πατέντας για τα εμβόλια για την Covid-19.

Παρά την έντονη διαμάχη στο εσωτερικό των Ηνωμένων Πολιτειών και τις πιέσεις των αμερικανικών φαρμακευτικών εταιρειών, ο Τζο Μπάιντεν ρίχνει το «ειδικό βάρος» των ΗΠΑ στον Παγκόσμιο Οργανισμό Εμπορίου υπέρ της κατάργησης της πατέντας.

Η επίσημη ανακοίνωση έγινε αργά το βράδυ της Τετάρτης, ώρα Ελλάδας, από την επικεφαλής της ομοσπονδιακής υπηρεσίας των ΗΠΑ για την Εμπορική Πολιτική, Κάθριν Τάι.

«Αυτοί οι εξαιρετικά κρίσιμοι καιροί και περιστάσεις απαιτούν έκτακτα μέτρα. Οι Ηνωμένες Πολιτείες υποστηρίζουν την απελευθέρωση των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας για τα εμβόλια Covid-19 για να συνδράμουμε στον τερματισμό της πανδημίας, και θα συμμετάσχουμε ενεργά στις διαπραγματεύσεις στον Παγκόσμιο Οργανισμό Εμπορίου [ΠΟΕ] προς υλοποίηση αυτού» αναφέρει η Κάθριν Τάι σε ανάρτησή της στο Twitter.

These extraordinary times and circumstances of call for extraordinary measures.

The US supports the waiver of IP protections on COVID-19 vaccines to help end the pandemic and we’ll actively participate in @WTO negotiations to make that happen. pic.twitter.com/96ERlboZS8

— Ambassador Katherine Tai (@AmbassadorTai) May 5, 2021