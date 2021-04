Διέρρευσαν τηλέφωνα και προσωπικά στοιχεία 533 εκατομμυρίων χρηστών του Facebook, 152,321 στην Κύπρο! Δείτε τη λίστα των χωρών

Τα προσωπικά στοιχεία άνω των 500 εκατ. χρηστών του Facebook διέρρευσαν στο Διαδίκτυο το Σάββατο, όπως μετέδωσε ο ιστότοπος Business Insider και αναμεταδίδει το πρακτορείο Bloomberg.

Η διαρροή περιλαμβάνει στοιχεία 533 εκατ. χρηστών του μέσου, όπως τηλεφωνικούς αριθμούς, πλήρη ονόματα, τοποθεσίες, ημερομηνίες γενεθλίων, στοιχεία βιογραφικών και σε κάποιες περιπτώσεις διευθύνσεις e-mail, σημειώνει το BI.

O Alon Gal, επικεφαλής τεχνολογίας στην εταιρεία πληροφοριών περί κυβερνοεγκλήματος Hudson Rock, ανακάλυψε τη διαρροή των στοιχείων το Σάββατο, σύμφωνα με το ρεπορτάζ.

All 533,000,000 Facebook records were just leaked for free.

This means that if you have a Facebook account, it is extremely likely the phone number used for the account was leaked.

I have yet to see Facebook acknowledging this absolute negligence of your data. https://t.co/ysGCPZm5U3 pic.twitter.com/nM0Fu4GDY8

— Alon Gal (Under the Breach) (@UnderTheBreach) April 3, 2021