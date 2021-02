Διαβατήριο εμβολιασμού θα εφαρμόσει δοκιμαστικά η αεροπορική εταιρεία Air New Zealand

0 SHARES Share Tweet Linkedin

Η Air New Zealand θα δοκιμάσει ψηφιακό διαβατήριο μεταφοράς που θα επιτρέπει στις αεροπορικές εταιρείες και τις συνοριακές αρχές την πρόσβαση σε πληροφορίες που συνδέονται με την Covid-19, ανακοίνωσε σήμερα η αεροπορική εταιρεία.

Το πρόγραμμα, που ονομάσθηκε «διαβατήριο εμβολιασμού» από τους ειδικούς του τομέα, έχει ως στόχο την απλοποίηση των ταξιδιών επιτρέποντας στους επιβάτες να διατηρούν σε ένα και μόνο έγγραφο όλα τα ιατρικά τους στοιχεία.

«Είναι σαν να έχεις ένα ψηφιακό πιστοποιητικό υγείας που μπορεί να είναι στην διάθεση των αεροπορικών εταιρειών εύκολα και με ασφάλεια», εξήγησε η Τζένιφερ Σέπαλ, διευθύντρια ψηφιακών υπηρεσιών της Air New Zealand.

Το σύστημα αυτό θα στηρίζεται με μία εφαρμογή που αναπτύχθηκε από την IATA και η οποία θα δοκιμασθεί σύντομα από τις αεροπορικές εταιρείες Emirates και Etihad.

Το σύστημα θα εγγυάται την αυθεντικότητα του διαγνωστικού τεστ ή το πιστοποιητικό εμβολιασμού κατά της Covid-19.

Η Air New Zealand θα ξεκινήσει την δοκιμή του συστήματος «διαβατήριο εμβολιασμού» τον Απρίλιο.

ΑΠΕ-ΜΠΕ