Διάγγελμα Τζόνσον: Ανοιχτό το ενδεχόμενο εκλογών

Την αποφασιστικότητά του να υλοποιήσει το Brexit στις 31 Οκτωβρίου επανέλαβε ο Βρετανός πρωθυπουργός Μπόρις Τζόνσον με έκτακτο διάγγελμά του έξω από την Ντάουνινγκ Στριτ.

Σε ένα μήνυμα προς τους βουλευτές που από αύριο θα αρχίσουν την προσπάθεια να νομοθετήσουν κατά του no deal, υποχρεώνοντας τον πρωθυπουργό να ζητήσει νέα τρίμηνη αναβολή του Brexit, ο κ. Τζόνσον είπε ότι δε θα αποδεχθεί νέα καθυστέρηση.

Σημείωσε ότι ούτε ο ίδιος ούτε ο βρετανικός λαός θέλει εκλογές, αλλά άφησε να εννοηθεί ότι αν οι βουλευτές πετύχουν στη νομοθετική τους προσπάθεια τότε δε θα διστάσει να ζητήσει την πρόωρη διεξαγωγή τους.

Οι πολιτικοί συντάκτες ενημερώνουν ότι οι εκλογές θα προταθεί να γίνουν στις 14 Οκτωβρίου, εφόσον ο κ. Τζόνσον ηττηθεί αυτή την εβδομάδα στη Βουλή.

"I don't want an election, you don't want an election"

