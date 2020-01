Τραμπ: Ισχυρές οικονομικές κυρώσεις στο Ιράν, δεν υπήρξαν θύματα από την επίθεση

Ο Ντόναλντ Τραμπ εκτίμησε πως το Ιράν φαίνεται ότι υποχωρεί καθώς, όπως είπε, προκλήθηκε η ελάχιστη ζημιά από τις πυραυλικές επιθέσεις που εξαπέλυσε σε αντίποινα στον φόνο του Ιρανού στρατηγού Κασέμ Σουλεϊμανί τα ξημερώματα η Τεχεράνη ενάντια σε αμερικανικές στρατιωτικές βάσεις στο Ιράκ, ενώ ο Αμερικανός πρόεδρος εξήγγειλε νέες ισχυρές οικονομικές κυρώσεις εις βάρος της Ισλαμικής Δημοκρατίας.

Στο διάγγελμά του ο πρόεδρος Τραμπ τόνισε πως δεν χάθηκαν αμερικανικές ούτε ιρακινές ανθρώπινες ζωές από τις ιρανικές επιθέσεις.

«Για πολύ καιρό τα κράτη ανεχόντουσαν την συμπεριφορά του Ιράν, αυτές οι μέρες τελείωσαν», διεμήνυσε ο Ρεπουμπλικάνος πρόεδρος, επισημαίνοντας ότι η επιδίωξη της Τεχεράνης να αποκτήσει πυρηνικά όπλα απειλεί τον πολιτισμένο κόσμο.

Η δολοφονία του Ιρανού στρατηγού Κασέμ Σουλεϊμανί «έστειλε ένα ισχυρό μήνυμα σε δυνητικούς τρομοκράτες», τόνισε ο ένοικος του Λευκού Οίκου, επαναλαμβάνοντας ότι ο Ιρανός στρατηγός σχεδίαζε νέες επιθέσεις ενάντια σε αμερικανικούς στόχους.

«Οι ΗΠΑ δεν θέλουν να χρησιμοποιούσαν τη στρατιωτική τους ισχύ, η οικονομική τους δύναμη είναι ο καλύτερος αποτρεπτικός παράγοντας», ανέφερε, συμπληρώνοντας πως θα ζητήσει από το ΝΑΤΟ να εμπλακεί περισσότερο στην Μέση Ανατολή, τονίζοντας πως οι παγκόσμιες δυνάμεις μπορεί να εργαστούν για μια νέα συμφωνία με το Ιράν για τα πυρηνικά όπλα και πως πρέπει να στείλουν ένα ξεκάθαρο και ενωτικό μήνυμα στην Τεχεράνη.

Πρόσθεσε ότι οι ΗΠΑ θα επιβάλλουν ισχυρές οικονομικές κυρώσεις στο Ιράν και θα παραμείνουν σε ισχύ, μέχρι η Τεχεράνη να αλλάξει συμπεριφορά

Η Ευρώπη, η Κίνα, η Ρωσία και άλλες χώρες πρέπει να αποχωρήσουν από την ιρανική πυρηνική συμφωνία, τόνισε.

«Οι ΗΠΑ είναι έτοιμες να ασπαστούν την ειρήνη με όλους που την επιδιώκουν», σημείωσε, συμπληρώνοντας ότι το Ιράν πρέπει να συνεργαστεί με κοινές προτεραιότητες όπως η μάχη ενάντια στο Ισλαμικό Κράτος.

LIVE: Trump speaks about the Iranian missile attacks that targeted US forces in Iraq.

Follow all the latest: https://t.co/KUsyj9s295 https://t.co/2IJKlbSXDi

— Al Jazeera News (@AJENews) January 8, 2020