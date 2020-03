COVID-19: Φτάνουν τις 120,000 τα κρούσματα παγκοσμίως

0 SHARES Share Tweet Linkedin

Συνεχίζεται να αυξάνεται ο αριθμός των κρουσμάτων από τον κορωνοϊού, και κυρίως στην Ευρώπη όμως συνεχίζονται να αυξάνεται και ο αριθμός των ασθενών που αποθεραπεύονται.

Σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία του Center for Systems Science and Engineering (CSSE) at Johns Hopkins University (JHU), σε ολόκληρο τον κόσμο υπάρχουν 119,120 κρούσματα. Από αυτά τα 65,765 δηλαδή περισσότερα από το 50% έχουν αποθεραπευτεί ενώ 4,284 είναι ο αριθμός των νεκρών με τους περισσότερους στην Κίνα.

Συγκεκριμένα τα επιβεβαιωμένα κρούσματα οι δέκα χώρες με τα περισσότερα κρούσματα είναι:

Κίνα 80.956

Ιταλία 10.149

Ιράν

Νότια Κορέα 8.042

Γαλλία 1.784

Ισπανία 1.695

Γερμανία 1.565

ΗΠΑ 1.025

Ιαπωνία 581

Ελβετία 491

Την ίδια ώρα οι ηγέτες των χωρών της ΕΕ αποφάσισαν ότι η Ένωση «θα κάνει ότι είναι αναγκαίο», από το να επιτρέψει τη χορήγηση κρατικής βοήθειας στις εταιρείες μέχρι και την ίδρυση ενός ειδικού επενδυτικού Ταμείου για την παροχή ρευστότητας προκειμένου να αντιμετωπίσει τις οικονομικές επιπτώσεις από την επιδημία του νέου κορωνοϊού.

«Είμαστε έτοιμοι να χρησιμοποιήσουμε όλα τα αναγκαία εργαλεία», τόνισε σε συνέντευξη Τύπου που παραχώρησε μετά τη βιντεοδιάσκεψη των 27 ηγετών ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Σαρλ Μισέλ.

Η πρόεδρος της Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν διαβεβαίωσε από την πλευρά της ότι θα χρησιμοποιηθούν «όλα τα διαθέσιμα εργαλεία» για να στηριχθούν οι οικονομίες που θα πληγούν από την επιδημία.

Μεταξύ των μέτρων που θα ληφθούν, η ντερ Λάιεν ανέφερε τις κρατικές ενισχύσεις στις επιχειρήσεις που θα αντιμετωπίσουν δυσκολίες, την ευελιξία όσον αφορά την εφαρμογή του Συμφώνου Σταθερότητας και Ανάπτυξης ή ακόμη και η ίδρυση ενός ειδικού ταμείου, του αποκαλούμενου «corona-fund», ύψους 25 δισεκ. ευρώ, για επενδύσεις αναθέρμανσης της οικονομίας βραχυπρόθεσμα. Όπως είπε, θα ζητήσει επίσης από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να διαθέσει 7,5 δισεκ. ευρώ από τα διαρθρωτικά ταμεία.

«Πρέπει να δράσουμε σε μακροοικονομικό επίπεδο εναντίον της κρίσης του κορωνοϊού», τόνισε χαρακτηριστικά.

Οι προτεραιότητες της Ευρώπης είναι τέσσερις, είπε ο Μισέλ: ο περιορισμός της εξάπλωσης του νέου κορωνοϊού, με τη λήψη αναλογικών μέτρων και την ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ των χωρών μελών. Ειδικά για τους συνοριακούς ελέγχους, η Κομισιόν θα διεξάγει καθημερινές τηλεδιασκέψεις με τους αρμόδιους υπουργούς.

Όσον αφορά τη δεύτερη προτεραιότητα, αυτή αφορά την αποφυγή ελλείψεων στον ιατρικό εξοπλισμό. Τρίτη προτεραιότητα παραμένει η χρηματοδότηση και ο συντονισμός της έρευνας και τέταρτη η αντιμετώπιση των οικονομικών επιπτώσεων, σε συνεργασία με το Γιούρογκρουπ και πιθανώς με την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων.

Στην τηλεδιάσκεψη μετείχαν ο πρόεδρος του Γιούρογκρουπ Μάριο Σεντένο, η επικεφαλής της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας Κριστίν Λαγκάρντ και ο ύπατος εκπρόσωπος της ΕΕ για την εξωτερική πολιτική Ζοσέπ Μπορέλ.

Σοκ και δέος στην Ιταλία – Πόλεις «φαντάσματα»

Σοκ και δέος έχει προκληθεί στην Ιταλία μετά την κυβερνητική απόφαση για καραντινά σε ολόκληρη τη χώρα λόγω του κορωνοϊού.

Με πάνω από 10.000 κρούσματα, 631 νεκρούς και την επιδημία να μη λέει να σταματήσει την πορεία της, τα κέντρα των πόλεων έχουν ερημώσει.

Οι Ιταλοί σχηματίζουν ουρές στα σουπερμάρκετ του Μιλάνου την ώρα που αρκετές επιχειρήσεις έχουν κατεβάσει ρολά.

Όλες οι δημοτικές πισίνες είναι εκτός λειτουργίας μέχρι τις 3 Απριλίου εφαρμόζοντας κατά γράμμα το κυβερνητικό διάταγμα, με στόχο τον περιορισμό της επιδημίας που σαρώνει στην Ιταλία.

Κλειστές είναι και οι τράπεζες, το χρηματιστήριο του Μιλάνου αλλά και σχεδόν όλες οι δημόσιες υπηρεσίες.



Μειώνονται τα νέα κρούσματα στην Κίνα

Συνολικά 24 νέα επιβεβαιωμένα κρούσματα μόλυνσης από τον κορωνοϊό καταγράφηκαν ως τα μεσάνυχτα χθες Τρίτη στην ηπειρωτική Κίνα, ανακοίνωσε σήμερα η Εθνική Επιτροπή Υγείας, αριθμός σχετικά αυξημένος από τα 19 που εντοπίστηκαν τη Δευτέρα.

Με τα νέα κρούσματα, ο συνολικός αριθμός των ανθρώπων που έχουν προσβληθεί από τον SARS-CoV-2 στην ηπειρωτική Κίνα ανήλθε σε 80.778 από τον Δεκέμβριο.

Σύμφωνα με την Εθνική Επιτροπή (το υπουργείο) Υγείας της Κίνας, επιβεβαιώθηκαν επίσης χθες 22 νέοι θάνατοι από την ασθένεια COVID-19, γεγονός που αυξάνει τον συνολικό απολογισμό των θυμάτων της επιδημίας σε 3.158 νεκρούς.

Όλοι οι νέοι θάνατοι ασθενών αναφέρθηκαν από τις υγειονομικές αρχές της επαρχίας Χουμπέι, του επίκεντρου της κρίσης, εκ των οποίων οι 19 στην Ουχάν, τη μεγαλούπολη που αποτελεί την πρωτεύουσά της, όπου εμφανίστηκε για πρώτη φορά ο SARS-CoV-2 τον Δεκέμβριο.

Σύμφωνα με την Επιτροπή, καταγράφηκαν επίσης 31 νέα ύποπτα κρούσματα. Το σύνολο των ύποπτων κρουσμάτων, που τελούν υπό ιατρική παρακολούθηση, ανήλθε έτσι σε 285.

Επίσης ως τα μεσάνυχτα χθες, 1.578 άνθρωποι αποθεραπεύθηκαν και έλαβαν εξιτήρια από τα νοσοκομεία όπου νοσηλεύονταν. Ο αριθμός των ανθρώπων που νοσηλεύονται σε κρίσιμη κατάσταση μειώθηκε κατά 302, στους 4.492. Στα νοσοκομεία όλης της Κίνας παραμένουν 16.145 ασθενείς.

Ο συνολικός αριθμός των ανθρώπων που έχουν αποθεραπευθεί ανήλθε σε 61.475.

Επίσης χθες Τρίτη καταγράφηκαν από τις αρχές 10 νέα κρούσματα που «εισήχθησαν» στη χώρα από το εξωτερικό, κατά την ορολογία που χρησιμοποιεί το κινεζικό κρατικό πρακτορείο ειδήσεων Νέα Κίνα, τα έξι στο Πεκίνο, άλλα δύο στη Σαγκάη, ένα στην επαρχία Σαντόνγκ και ένα στην επαρχία Γκανσού. Ως τα μεσάνυχτα χθες το σύνολο των ασθενών που έφθασαν στην ηπειρωτική Κίνα από το εξωτερικό ανερχόταν σε 79.

Γερμανία: Ενδείξεις για φάρμακα που θα μπορούσαν να δράσουν κατά του κορωνοϊού

Μέχρι στιγμής δεν υπάρχει εμβόλιο κατά του κορωνοϊού. Τα φάρμακα που βοηθούν στη ίαση της νόσου των πνευμόνων που προκαλείται από τον ιό Covid-19 δεν έχουν ακόμη ερευνηθεί. Όμως υπάρχουν ενδείξεις για δυνατότητες θεραπείας.

Οι γιατροί έχουν κάποια ελπίδα μεταξύ άλλων για ένα φάρμακο κατά των ιών που χρησιμοποιείται κατά των λοιμώξεων από τον ‘Εμπολα. Η δραστική ουσία remdesivir πρόκειται να δοκιμαστεί τον Μάρτιο σε σχεδόν 1.000 ασθενείς στην Ασία και σε άλλες χώρες οι οποίες επλήγησαν μέτρια ή σοβαρά από τον κορωνοϊό. Αυτό ανακοινώθηκε από αμερικανική εταιρεία η οποία προτίθεται να ελέγξει την δραστικότητα της ουσίας αυτής κατά του ιού.

Για την καταπολέμηση του Covid-19 έχουν επίσης αναφερθεί και άλλα δυνητικά δραστικά φάρμακα. Πριν από λίγες εβδομάδες μεταδόθηκε μια είδηση από την Ταϊλάνδη ότι ένας συνδυασμός φαρμάκων γρίπης και φαρμάκων κατά του ιού HIV βοήθησαν μια ασθενή. Στην γυναίκα αυτή χορηγήθηκαν από τους γιατρούς το φάρμακο κατά της γρίπης oseltamivir και οι δύο δραστικές ουσίες του ΗΙV lopinavir και ritonavir. Μέσα σε 48 ώρες δεν ήταν πλέον δυνατόν να ανιχνευθεί στην ασθενή ο κορωνοϊός, όπως μεταδόθηκε.

Από την Κίνα ήρθε επίσης η είδηση ότι ένα φάρμακο κατά της ελονοσίας θα μπορούσε να βοηθήσει στην αντιμετώπιση του κορωνοϊού. Προφανώς η δραστική ουσία chloroquin έχει αποδειχθεί αποτελεσματική σε ασθενείς στην Κίνα.

Πηγή: Euronews