Covid19/AstraZeneca: Ο ΕΜΑ ερευνά 62 περιπτώσεις θρομβοεμβολών που έχουν αναφερθεί σε όλον τον κόσμο

Ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Φαρμάκων (ΕΜΑ) ερευνά 62 περιπτώσεις θρομβοεμβολών που έχουν αναφερθεί παγκοσμίως και οδήγησαν ορισμένες χώρες να περιορίσουν τη χρήση του εμβολίου της εταιρείας AstraZeneca για την Covid-19, ανακοίνωσε η επικεφαλής του ΕΜΑ, Έμερ Κουκ.

Στον αριθμό αυτό περιλαμβάνονται 44 περιπτώσεις που έχουν αναφερθεί στον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο, από τα συνολικά 9,2 εκατομμύρια ανθρώπους που έχουν λάβει το εμβόλιο.

Η Κουκ διευκρίνισε όμως ότι στον συνολικό αριθμό που ανέφερε ο ΕΜΑ δεν περιλαμβάνονται όλες οι περιπτώσεις αυτής της σπάνιας πάθησης, της θρόμβωσης εγκεφαλικού φλεβικού κόλπου (CVST), που έχουν καταγραφεί στη Γερμανία.

