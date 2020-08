CNN: Για παραίτηση σύσσωμης της κυβέρνησης του Λιβάνου κάνει λόγο το διεθνές ΜΜΕ

Η κυβέρνηση του Λιβάνου αναμένεται να παραιτηθεί σήμερα, σύμφωνα με δύο κυβερνητικές πηγές που μίλησαν στο CNN, λιγότερο από μια εβδομάδα μετά από τις δύο φονικές εκρήξεις στη Βηρυτό που σκότωσε περισσότερους από 160 ανθρώπους και είχε ως αποτέλεσμα να βγουν οι πολίτες της χώρας στους δρόμους.

Σύμφωνα με το CNN μετά τις τρεις παραιτήσεις Υπουργών και τις επτά παραιτήσεις βουλευτών, απόψε αναμένεται σύσσωμη η ηγεσία του Λιβάνου να παραιτηθεί. Ο Λίβανος εκτός από την αντιμετώπιση της τραγωδίας από τις εκρήξεις εδώ και ένα χρόνο είναι αντιμέτωπος με μια άνευ προηγουμένου οικονομική κρίση που οδήγησε εκατομμύρια πολίτες στην εξαθλίωση.

Lebanon’s government is expected to step down on Monday, two government sources told CNN, less than a week after a massive explosion in Beirut killed more than 160 people and sparked days of violent protests. https://t.co/z8AjaqizTH

