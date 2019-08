Χονγκ Κονγκ: Νέα καθιστική διαμαρτυρία προγραμματίζουν σήμερα οι διαδηλωτές

Νέα καθιστική διαμαρτυρία στο διεθνές αεροδρόμιο του Χονγκ Κονγκ προγραμματίζουν για σήμερα οι διαδηλωτές εν μέσω της δημόσιας κατακραυγής που προκάλεσε η σκληρή απάντηση της αστυνομίας στις αντικυβερνητικές διαδηλώσεις που έγιναν το Σαββατοκύριακο.

Οι πορείες που άρχισαν ειρηνικά στο Χονγκ Κονγκ εξελίχθηκαν σε δύο ημέρες συγκρούσεων ανάμεσα στους διαδηλωτές και την αστυνομία για την αντιμετώπιση των ταραχών. Μέχρι την Κυριακή το βράδυ η βία είχε ενταθεί και η Αστυνομία έριξε δακρυγόνα σε σταθμό του υπογείου για να διαλύσει το συγκεντρωμένο πλήθος των διαδηλωτών.

