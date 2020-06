Χαοτική κατάσταση στις ΗΠΑ – Συγκλονιστικό βίντεο με αστυνομικούς κατά διαδηλωτών

Συγκλονίζει το βίντεο που ανέβασε το αμερικανικό δίκτυο ABS και δείχνει αστυνομικούς να επιτίθενται σε διαδηλωτές στις ΗΠΑ και συγκεκριμένα στη Φιλαδέλφεια. Στο βίντεο ακούγονται φωνές από διαδηλωτές που προσπαθούν να αποφύγουν τα δακρυγόνα ενώ είναι περικυκλωμένοι από αστυνομικές δυνάμεις.

‘I CAN’T BREATHE’: Philadelphia police toss canisters toward crowd trying to flee up highway embankment. https://t.co/r8g3YEnn7f pic.twitter.com/aolYNaAoFG

— ABC News (@ABC) June 2, 2020