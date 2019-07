Χάος στους δρόμους του Χονκ Κονγκ – Συνεχίζονται οι διαδηλώσεις

Το χάος επέστρεψε στους δρόμους του Χονκ Κονγκ χθες, όταν οι αστυνομικές δυνάμεις έκαναν χρήση δακρυγόνων και σφαιρών καουτσούκ, προκειμένου να διαλύσουν τους διαδηλωτές που συσπειρώθηκαν σε ένα νέο μέτωπο ενάντια στο επίμαχο νομοσχέδιο το οποίο προωθεί η κυβέρνηση και επιτρέπει την έκδοση υπόπτων στην Κίνα.

Δεκάδες χιλιάδες διαδηλωτές πραγματοποίησαν για μία ακόμη φορά πορεία. Οι συμπλοκές με την αστυνομία ξέσπασαν όταν πέρασαν τη διαχωριστική γραμμή, αποφασισμένοι να συνεχίσουν προς τα κεντρικά κυβερνητικά γραφεία της Κίνας.

Ambulance was not enough for so many injured. I did saw the pregnant women who fainted but at once she nearly got assualted again. There was woman holding infant got assaulted too. Weirdest thing is the “leader” of triad tried to help! #antiELAB #ExtraditionBill #HongKongProtest

— Galileo Cheng (@galileocheng) July 21, 2019