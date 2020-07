Χάκαραν διασημότητες στο twitter ζητώντας… bitcoin

Οι Μπιλ Γκέιτς, Έλον Μασκ και Στιβ Μπέζος έπεσαν θύματα παραβίασης των λογαριασμών τους στο Twitter το βράδυ της Τετάρτης. Άλλοι λογαριασμοί όπως του Μπαράκ Ομπάμα, του Τζο Μπάιντεν, της Apple, του Uber και του CashApp της Square παραβιάστηκαν επίσης.

“Μπορούμε να επιβεβαιώσουμε ότι αυτό το tweet δεν στάλθηκε από τον Γκέιτς”, δήλωσε εκπρόσωπός του στο GeekWire. “Αυτό φαίνεται να είναι μέρος ενός μεγαλύτερου ζητήματος που αντιμετωπίζει το Twitter. Το Twitter γνωρίζει και εργάζεται για την αποκατάσταση του λογαριασμού.”.

Eκπρόσωπος του Twitter δήλωσε “το εξετάζουμε”. Η εταιρεία θα κοινοποιήσει σύντομα μια επίσημη δήλωση. Περισσότερα από 100.000 $ έχουν διοχετευτεί στη διεύθυνση bitcoin που περιλαμβάνεται στα tweets. Οι μετοχές του Twitter σημείωσαν πτώση πάνω από 3% μέσα στις επόμενες ώρες.

It looks like @JoeBiden & @BarackObama Twitter accounts have been compromised in what appears to be an ongoing hack asking for Bitcoin donations. More on the lengthy list of people targeted today here: https://t.co/AfXfV0dvSQ pic.twitter.com/Vk47Iw7WW0

— Marianna Sotomayor (@MariannaNBCNews) July 15, 2020