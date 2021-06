Αυτή είναι η νέα Pride σημαία που συμπεριλαμβάνει και τα intersex άτομα

Μια νέα εκδοχή της Pride σημαίας σχεδιάστηκε από τo Valentino Vecchietti που αυτοπροσδιορίζεται ως ιντερσέξ άτομο (σ.σ. για να μάθετε περισσότερα για τα ίντερσεξ άτομα διαβάστε αυτό το ρεπορτάζ μας) και που ανήκει στην οργάνωση “Δικαιώματα για τα Ίντερσεξ άτομα του Ηνωμένου Βασιλείου (Intersex Equality Rights UK)”.

The Progress Pride flag has been redesigned by @ValentinoInter , of @WeAreIERUK , to represent intersex people, community and rights, continuing a tradition of #Pride flags being updated and reimagined.#Pride2021 #PrideMonth #PrideMonth2021 pic.twitter.com/PpieFoY7N3

— GlitterBeam Radio (@GlitterBeamUK) June 7, 2021