Αρμενία-Αζερμπαϊτζάν: Το Μπακού λέει ότι κατέλαβε χωριά που βρίσκονταν υπό τον έλεγχο της Αρμενίας

Το Αζερμπαϊτζάν ανακοίνωσε ότι κατέλαβε σήμερα έξι χωριά που βρίσκονταν υπό τον έλεγχο της Αρμενίας, κατά τη διάρκεια των συγκρούσεων κατά μήκος της γραμμής των συνόρων του Ναγκόρνο Καραμπάχ.

«Απελευθερώσαμε έξι χωριά, πέντε στο Φιζούλι, ένα στο Τζεμπράιλ», είπε στο Γαλλικό Πρακτορείο ο εκπρόσωπος τύπου του υπουργείου Άμυνας του Αζερμπαϊτζάν.

Από την πλευρά του, ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Σαρλ Μισέλ απηύθυνε σήμερα έκκληση για παύση των εχθροπραξιών και την «άμεση επιστροφή στις διαπραγματεύσεις».

Reports of hostilities from the Nagorno-Karabakh conflict zone are of most serious concern.

Military action must stop, as a matter of urgency, to prevent a further escalation.

An immediate return to negotiations, without preconditions, is the only way forward.

— Charles Michel (@eucopresident) September 27, 2020