Αρμενία – Αζερμπαϊτζάν: Σφοδρές μάχες μεταξύ Αζερμπαϊτζάν – αρμένιων αυτονομιστών

Η προεδρία της αυτονομιστικής περιφέρειας του Αζερμπαϊτζάν Ναγκόρνο-Καραμπάχ, η οποία υποστηρίζεται από την Αρμενία, κήρυξε “γενική επιστράτευση” ως απάντηση σε μια εκτεταμένη επίθεση που εξαπέλυσε σήμερα το Αζερμπαϊτζάν.

“Κήρυξα στρατιωτικό νόμο και γενική επιστράτευση για τους άνω των 18 ετών”, δήλωσε ο ηγέτης του Καραμπάχ, ο Αραΐκ Αρουτιουνιάν, στη διάρκεια έκτακτης συνεδρίασης του τοπικού κοινοβουλίου, ανακοίνωσε η προεδρία.

Άμαχοι και στρατιωτικοί έχουν χάσει τη ζωή τους στις σφοδρές μάχες που ξέσπασαν σήμερα στην περιοχή του Ναγκόρνο-Καραμπάχ, ανακοίνωσαν εξάλλου το Αζερμπαϊτζάν και αρμένιοι αυτονομιστές, οι οποίοι αλληλοκατηγορούνται για το ποιος άρχισε τις εχθροπραξίες.

#NagornoKarabakh : #Azerbaijan today launched an air and missile attack in the direction of Artsakh. The #Armenian side hit two enemy helicopters and three UAVs.

The combat operations continue. Via @ShStepanyanpic.twitter.com/BPUaBQZUmV — Yellow (@Yellow34950210) September 27, 2020

“Νεκροί και τραυματίες έχουν αναφερθεί μεταξύ των αμάχων και των στρατιωτικών”, ανακοινώθηκε από την αζερινή προεδρία, ενώ ο δημόσιος μεσολαβητής του Καραμπάχ δήλωσε πως υπάρχουν “θύματα μεταξύ των αμάχων” στον πληθυσμό της περιοχής.

Το Ναγκόρνο-Καραμπάχ είναι μια περιφέρεια του Αζερμπαϊτζάν που έχει αποσχισθεί από την υπόλοιπη χώρα, κατοικείται κυρίως από Αρμενίους και υποστηρίζεται από την Αρμενία. Μια γυναίκα και ένα παιδί έχασαν τη ζωή τους στην περιοχή, ανακοίνωσε από την πλευρά του ο εκπρόσωπος του αρμενικού υπουργείου Άμυνας.

Video of Armenian military and Artsakh T-72 tanks and towed artillery in Stepanakert. 128/https://t.co/hzWfPHTzTU pic.twitter.com/FeQQ9OOC5D — Rob Lee (@RALee85) September 27, 2020

“Aντεπίθεση” έπειτα από επίθεση των αυτονομιστών

Δύο αζερινά ελικόπτερα καταρρίφθηκαν, είχε ανακοινώσει νωρίτερα το υπουργείο αυτό, που υποστηρίζει τους αυτονομιστές, προσθέτοντας πως οι αρμενικές δυνάμεις κατέστρεψαν επίσης τρία άρματα μάχης και τρία μη επανδρωμένα αεροσκάφη, απαντώντας σε μια επίθεση εναντίον μη στρατιωτικών στόχων στους οποίους περιλαμβάνεται η περιφερειακή πρωτεύουσα Στεπανακέρτ.

“Η απάντησή μας θα είναι αναλογική και η στρατιωτικοπολιτική ηγεσία του Αζερμπαϊτζάν φέρει πλήρη την ευθύνη για την κατάσταση”, ανέφερε το υπουργείο σε δήλωση που εξέδωσε.

Armenia’s new attack against Azerbaijan is an act of aggression and use of force. It is yet another provocation of Armenia since Tovuz incident. Political-military leadership of Armenia bears full responsibility. pic.twitter.com/eBP4zJQU6r — Hikmet Hajiyev (@HikmetHajiyev) September 27, 2020

Το Αζερμπαϊτζάν ανακοίνωσε από την πλευρά του πως εξαπέλυσε “αντεπίθεση” έπειτα από επίθεση των αυτονομιστών και έκανε λόγο για κατάρριψη ενός μόνο αεροσκάφους.

“Καταδικάζουμε αυστηρά την επίθεση της Αρμενίας εναντίον του Αζερμπαϊτζάν”, αντέδρασε εξάλλου ο εκπρόσωπος της τουρκικής προεδρίας στο Twitter διαβεβαιώνοντας πως το Αζερμπαϊτζάν έχει “την πλήρη υποστήριξη της Τουρκίας”.

THETOC.GR/Associated Press