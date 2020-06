Αποκαλύψεις Μπόλτον: Χρήση εξωτερικής πολιτικής από Τραμπ προς ίδιον όφελος

0 SHARES Share Tweet Linkedin

Ο Τζον Μπόλτον, ο πρώην σύμβουλος Εθνικής Ασφαλείας του Ντόναλντ Τραμπ, κατηγορεί τον αμερικανό πρόεδρο ότι επιδίωξε να εξασφαλίσει την βοήθεια της Κίνας για να κερδίσει την επανεκλογή του τον Νοέμβριο, σύμφωνα με αποσπάσματα του βιβλίου του που θα κυκλοφορήσει σύντομα και ήδη προκαλεί κατακραυγή με την αποκάλυψη – ή την επιβεβαίωση και των χειρότερων υποψιών – για τον τρόπο με τον οποίο ο μεγιστάνας ασκεί τα προεδρικά του καθήκοντα.

Ο Τζον Μπόλτον, ιέραξ της αμερικανικής εξωτερικής πολιτικής, που απολύθηκε τον Σεπτέμβριο από τον Ντόναλντ Τραμπ λόγω πολιτικών «διαφωνιών» , κατηγορεί επίσης στο βιβλίο του τον αμερικανό πρόεδρο για την τάση του να παρεμποδίζει έρευνες για διάπραξη εγκλημάτων «ώστε να κάνει χάρες σε δικτάτορες που συμπαθεί», σύμφωνα με αποσπάσματα του βιβλίου που δημοσιεύονται στους New York Times, την Washington Post και την Wall Street Journal.

Ανησυχώντας, αλλά ορισμένες φορές και λοιδορώντας, για τον τρόπο του Ντόναλντ Τραμπ διαχειρίζεται τις διεθνείς σχέσεις, πολλά από τα κορυφαία μέλη της κυβέρνησής του, ανάμεσά τους ο υπουργός Εξωτερικών Μάικ Πομπέο και ο ίδιος ο Τζον Μπόλτον, βρέθηκαν στα πρόθυρα της παραίτησης, σύμφωνα με την Washington Post.

Οι αποκαλύψεις ότι ο Ντόναλντ Τραμπ αναρωτιόταν αν η Φινλανδία αποτελεί τμήμα της Ρωσίας και ότι δεν γνώριζε ότι το Ηνωμένο Βασίλειο είναι πυρηνική δύναμη έχουν αξία ανεκδότων μπροστά στον ανάρμοστο και επικίνδυνο τρόπο με τον οποίο ο αμερικανός πρόεδρος χειρίζεται τα θέματα της εξωτερικής πολιτικής των ΗΠΑ.

Συνολικά, τα αποσπάσματα του βιβλίου με τίτλο « The Room Where It Happened, a White House Memoir» περιγράφει έναν πρόεδρο των Ηνωμένων Πολιτειών αντικείμενο χλευασμού των κορυφαίων συμβούλων του, που έχει εσωτερικά εκτεθεί σε πολύ σοβαρότερες κατηγορίες για ανάρμοστη συμπεριφορά από εκείνες που οδήγησαν στην διαδικασία περί παραπομπής του στο Κονγκρέσο.

«Αν οι Δημοκρατικοί, οι υπερασπιστές της παραπομπής, δεν ήταν τόσο εμμονικοί με το blitzkrieg περί Ουκρανίας και είχαν αφιερώσει χρόνο για να ερευνήσουν συστηματικότερα την συμπεριφορά του Τραμπ σε ολόκληρο το φάσμα της εξωτερικής του πολιτικής, το αποτέλεσμα της διαδικασίας παραπομπής θα μπορούσε να είναι διαφορετικό» γράφει ο Τζον Μπόλτον σε αποσπάσματα που δημοσιεύονται στην Wall Street Journal.

Οι επικριτές του πρώην συμβούλου Εθνικής Ασφαλείας τού καταλογίζουν ωστόσο την άρνησή του να καταθέσει ενώπιον του Κονγκρέσου κατά την διαδικασία παραπομπής του Τραμπ, όταν οι αποκαλύψεις του θα είχαν πραγματικά κάνει την διαφορά.

Το βιβλίο του Τζον Μπόλτον αποκαλύπτει ότι «ο πρόεδρος Τραμπ πούλησε τους Αμερικανούς για να προστατεύσει το πολιτικό του μέλλον», δήλωσε μετά την δημοσίευση των αποσπασμάτων στον αμερικανικό Τύπο ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης του Μπαράκ Ομπάμα και υποψήφιος των Δημοκρατικών στις προεδρικές εκλογές του Νοεμβρίου Τζον Μπάιντεν.

«Εάν οι αποκαλύψεις αποδειχθούν, δεν πρόκειται απλώς για συμπεριφορά ηθικά αποκρουστική, αλλά για παραβίαση του ιερού χρέους του Ντόναλντ Τραμπ απέναντι στους Αμερικανούς», αναφέρεται σε ανακοίνωση του Τζο Μπάιντεν.

Πρώτα (ή μόνο) τα δικά του συμφέροντα

Σε ένα από τα πιο εκρηκτικά αποσπάσματα, ο Τζον Μπόλτον διηγείται ότι στο περιθώριο των εργασιών της συνόδου κορυφής της G20 στην Οσάκα, ο Ντόναλντ Τραμπ «γύρισε» την συζήτηση με τον πρόεδρο της Κίνας Σι Τζινπίνγκ «στις προσεχείς προεδρικές εκλογές», ζητώντας του «να κάνει κάτι για να τις κερδίσει».

Στην συνάντηση αυτή τον Ιούνιο 2019, ο αμερικανός πρόεδρος «υπογράμμισε την σημασία των αγροτών και της αύξησης των κινεζικών εισαγωγών σόγιας και σιτηρών επί του εκλογικού αποτελέσματος», γράφει ο Τζον Μπόλτον.

«Οι συζητήσεις του Τραμπ με τον Σι απηχούν όχι μόνο την ασυναρτησία της εμπορικής του πολιτικής, αλλά επίσης την διασύνδεση στο μυαλό του Τραμπ ανάμεσα στα δικά του πολιτικά συμφέροντα και το εθνικό αμερικανικό συμφέρον».

Η συζήτηση αυτή του Ντόναλντ Τραμπ «και αναρίθμητες άλλες, επιβεβαίωσαν μία συμπεριφορά απολύτως απαράδεκτη που διαλύει την ίδια την νομιμότητα της προεδρίας», γράφει.

«Για ποιον λόγο επαίνεσε τόσες φορές την κινεζική κυβέρνηση και τον πρόεδρο Σι, την ίδια την ώρα που ο κορονοϊός εξαπλωνόταν; Διότι ήθελε να μπορεί να μιλήσει για μία εμπορική συμφωνία με την Κίνα κατά την διάρκεια της προεκλογικής του εκστρατείας», εξηγεί ο Τζο Μπάιντεν.

Στρατόπεδα για τους Ουιγούρους

Την ώρα που κορυφαίοι αμερικανοί γερουσιαστές καταγγέλλουν αδιάκοπα την Κίνα, ο Τζον Μπόλτον γράφει για την σύνοδο κορυφής της Οσάκα: μόνο παρουσία των διερμηνέων, ο Σι εξήγησε στο Τραμπ για ποιον λόγο, χονδρικά, κατασκεύαζε στρατόπεδα συγκέντρωσης στην επαρχία Σιντζιάνγκ. Σύμφωνα με τον δικό μας διερμηνέα, ο Τραμπ είπε ότι ο Σι θα πρέπει να συνεχίσει την κατασκευή αυτών των στρατοπέδων, για τα οποία ο Τραμπ πίστευε ότι ήταν σωστό, αυτό που έπρεπε να γίνει».

Σύμφωνα με την Washington Post , ο Τζον Μπόλτον εξέφρασε την ανησυχία του προς τον υπουργό Δικαιοσύνης Μπιλ Μπαρ για την προθυμία του Τραμπ να κάνει χάρες σε αυταρχικούς ηγέτες, όπως ο πρόεδρος της Τουρκίας Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν.

Ενδεικτικό του τρόπου με τον οποίο κορυφαία στελέχη της κυβέρνησής του αντιμετωπίζουν την διαχείριση της αμερικανικής εξωτερικής πολιτικής, σημείωμα που πέρασε στα χέρια του Μπόλτον κατά την διάρκεια της «ιστορικής» συνάντησης κορυφής με τον βορειοκορεάτη Κιν Γιον Ουν το 2018, στο οποίο ο Μάικ Πομπέο έγραφε: «Δεν λέει παρά μαλ..ίες».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ