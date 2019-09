Απίστευτη ανακάλυψη στη Σιβηρία: Στο φως αρχαίο… iPhone (βίντεο)

Μπροστά σε μία ιδιαιτέρως σπάνια ανακάλυψη βρέθηκε η αρχαιολογική κοινότητα. Σε ανασκαφές στη ρωσική «Ατλαντίδα» εντοπίστηκε εύρημα που θυμίζει σύγχρονο…iPhone. Το θέμα έχει γίνει viral στα διεθνή μέσα και τα κοινωνικά δίκτυα, κλέβοντας τις εντυπώσεις.

Σύμφωνα με το protothema.gr, στο σημείο των ανασκαφών έχουν βρεθεί – εκτός των άλλων – δεκάδες ασύλητοι τάφοι επιφανών αρχαίων Ούνων νομάδων, με σκελετούς, μούμιες, κοσμήματα και άλλα αντικείμενα.

Archaeologists find 2,100-year-old ‘iPhone’ in grave of woman buried in Russian ‘Atlantis’. 😲 https://t.co/JaButvDDHi

— The Sun (@TheSun) September 8, 2019