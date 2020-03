Απαγόρευση κυκλοφορίας ανακοίνωσε ο Μπόρις Τζόνσον

Πακέτο αυστηρών μέτρων ανακοίνωσε ο Μπόρις Τζόνσον, με διάγγελμά του, ύστερα από τις επικρίσεις που δέχθηκε για ολιγωρία στο θέμα της υιοθέτησης περιορισμών για την αναχαίτιση εξάπλωσης του κορωνοϊού.

Οι περιορισμοί στην κυκλοφορία θα διαρκέσουν για τουλάχιστον τρεις εβδομάδες, όπως ανακοίνωσε ο πρωθυπουργός της Βρετανίας. Στο διάγγελμά του, ο Τζόνσον είπε στους Βρετανούς ότι επιτρέπεται να βγουν από το σπίτι τους μόνο στις παρακάτω περιπτώσεις:

1. Ψώνια.

2. Άσκηση, μόνο μία φορά τη μέρα.

3. Ιατρικές επισκέψεις.

4. Φροντίδα συγγενών που ανήκουν σε ευπαθείς ομάδες.

5. Κυκλοφορία μόνο ενός ή δύο ατόμων μαζί εκτός σπιτιού.

6. Για εργασία, μόνο στην περίπτωση που δεν μπορεί να γίνει από το σπίτι.

Η αστυνομία θα μπορεί να επιβάλει τα μέτρα, στην περίπτωση μη συμμόρφωσης.

Άλλοι 54 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους στη Βρετανία από τον κορωνοϊό τις τελευταίες 24 ώρες, με αποτέλεσμα ο συνολικός αριθμός των νεκρών να ανέρχεται σε 335, ενώ ο αριθμός των επιβεβαιωμένων κρουσμάτων αυξήθηκε σε 6.650 σήμερα, Δευτέρα, από 5.683 την Κυριακή.

Ο Βρετανός πρωθυπουργός κατά την ομιλία του στάθηκε ιδιαίτερα στην αποφυγή κατάρρευσης του βρετανικού συστήματος Υγείας, το οποίο -όπως τόνισε- είναι σημαντικό να κρατηθεί όρθιο. Σε εκείνο το σημείο, δεν παρέλειψε να μιλήσει για τις περιπτώσεις άλλων ευρωπαϊκών χωρών, που, παρά το προηγμένο σύστημα υγείας, αντιμετωπίζουν τεράστιο πρόβλημα στα νοσοκομεία.

«Ζητάμε από τον κόσμο να μείνει σπίτι. Η κατάσταση είναι κρίσιμη» τόνισε ο Τζόνσον.

Οι εξαιρέσεις στην απαγόρευση της κυκλοφορίας θα είναι για την αγορά των απαραίτητων αγαθών από τα σούπερ μάρκετ, για τη μετάβαση σε φαρμακεία και τη δουλειά, μόνο σε απαραίτητες περιπτώσεις, ενώ θα μπορεί να πηγαίνει κανείς και για τρέξιμο.

Οι αστυνομικές αρχές θα επιβάλλουν πρόστιμα σε περιπτώσεις μη συμμόρφωσης

Επιπλέον, στα μέτρα που ανακοίνωσε ο Τζόνσον περιλαμβάνεται και η απαγόρευση δημόσιων συναθροίσεων άνω των δύο ατόμων.

