Αντίστροφη μέτρηση: Η NASA ανακοινώνει σήμερα μια «συναρπαστική νέα ανακάλυψη» για το Φεγγάρι

Η ανακοίνωση κάνει λόγο για μια «συνταρακτική νέα ανακάλυψη για το Φεγγάρι» σε σχέση με το φιλόδοξο πρόγραμμα Artemis, που έχει στόχο να στείλει αστροναύτες στο νότιο ημισφαίριο της Σελήνης το 2024.

Οι εικασίες είναι πολλές. Μεταξύ αυτών εικάζεται πως ίσως ανακοινωθεί η ύπαρξη παγωμένου νερού στον νότιο πόλο της Σελήνης.

Επίσης, είναι πιθανόν να αποκαλυφθεί πως υπάρχουν μεγάλες ηφαιστειώδεις σπηλιές κάτω από την επιφάνεια του Άρη, της Αφροδίτης και της δικής μας Σελήνης. Αυτές οι σεληνιακές σπηλιές θα μπορούσαν να χρησιμεύσουν ως καταφύγιο για τους μελλοντικούς εξερευνητές του πλανήτη.

Τα ευρήματα προέρχονται από το ιπτάμενο παρατηρητήριο Sofia (Stratospheric Observatory for Infrared Astronomy), το οποίο έκανε την πρώτη του πτήση το 2007.

🗓️ Mark your calendars: We will be revealing a new discovery about the surface of the Moon from our airborne @SOFIATelescope observatory, and YOU are invited.

✏️ Pencil us in for 12pm ET on Monday, Oct. 26! To participate: https://t.co/gzfTK43snB pic.twitter.com/HHNXOAYfMh

— NASA (@NASA) October 22, 2020