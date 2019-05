Ανεμοστρόβιλοι σάρωσαν το Οχάιο – Ένας νεκρός και 35 τραυματίες

Ανεμοστρόβιλοι ισοπέδωσαν κτίρια και ολόκληρες γειτονιές στο Ντέιτον του Οχάιο, σκοτώνοντας τουλάχιστον έναν άνθρωπο και προκαλώντας τον τραυματισμό δεκάδων άλλων, ενώ οι αρχές χρειάστηκε να στείλουν ακόμη και εκχιονιστικά μηχανήματα στην πληγείσα περιοχή προκειμένου να απομακρύνουν τα συντρίμμια που είχαν καλύψει τους κεντρικούς δρόμους.

Τουλάχιστον ένας ανεμοστρόβιλος έπληξε το Ντέιτον και άλλοι δύο τα περίχωρα της πόλης, μεταξύ αυτών ένας στην αεροπορική βάση Ράιτ-Πάτερσον, στο ανατολικό τμήμα, μεταδίδουν αμερικανικά μέσα μαζικής ενημέρωσης.

Ένας 81χρονος σκοτώθηκε στη Σελίνα, μια μικρή πόλη σε απόσταση 105 χιλιομέτρων βόρεια του Ντέιτον, όταν ανεμοστρόβιλος παρέσυρε ένα όχημα και το έριξε στο σπίτι του, εξήγησε ο δήμαρχος της πόλης Τζέφρι Χέιζελ σε μια συνέντευξη τύπου σήμερα. Άλλοι επτά άνθρωποι τραυματίστηκαν από τα ακραία καιρικά φαινόμενα, οι τρεις εξ αυτών σοβαρά.

