Σε καραντίνα ο Μισέλ – Αναβάλλεται η Σύνοδος Κορυφής της ΕΕ

Σε καραντίνα ο Σαρλ Μισέλ. Για τις 1-2 Οκτωβρίου αναβάλλεται η μεθαυριανή Σύνοδος. Την ανακοίνωση έκανε ο Εκπρόσωπο του Σαρλ Μισέλ, που ανέφερε ότι Ο πρόεδρος του Συμβουλίου πληροφορήθηκε σήμερα ότι ένας φύλακας ασφάλειας, με τον οποίο ήρθε σε επαφή στις αρχές την περασμένη εβδομάδα, διαγνώστηκε θετικός σε κορωνοϊό».

The @eucopresident today learned that a security officer, with whom he was in close contact early last week, tested positive for COVID.

The President is tested regularly and tested negative yesterday. ⁰

Respecting Belgian rules, he has gone into quarantine as of today.

— Barend Leyts (@BarendLeyts) September 22, 2020