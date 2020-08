Ανατολική Μεσόγειος: Ψηφοφορία στο twitter για το ποια χώρα ευθύνεται για την κρίση

Ψηφοφορία για το «Ποια χώρα είναι υπεύθυνη για την αυξανόμενη ένταση μεταξύ Τουρκίας και Ελλάδας στην ανατολική Μεσόγειο» βρίσκεται σ’ εξέλιξη στο twitter και στον επίσημο λογαριασμό του γνωστού ευρωπαϊκού think tank «Vocal Europe» με έδρα τις Βρυξέλλες.

Έως αυτή τη στιγμή έχουν ψηφίσει περισσότερο από 12.200 χρήστες και η διαφορά ανάμεσα σ’ αυτούς που αποδίδουν την ευθύνη για την κρίση στην Τουρκία (49,8%) και σ’ αυτούς που απαντούν Ελλάδα (48,5%) είναι μικρότερη από 1,5%.

Το «Vocal Europe» είναι μια ευρωπαϊκή δεξαμενή σκέψης, αφιερωμένη στην έρευνα σχετικά με τις διπλωματικές δράσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης, την πολιτική διεύρυνσης και τη δημοκρατία.

Who is responsible for the growing tension between Turkey and Greece in Eastern Mediterranean ?

– RT for larger sample size –

— Vocal Europe (@thevocaleurope) August 14, 2020