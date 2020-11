Ανάλυση: Βίντεο δύο λεπτών για να καταλάβουμε επιτέλους γιατί έχουμε αυτό το εκλογικό θρίλερ στις ΗΠΑ

Οι αμερικανικές εκλογές εξελίχθηκαν σε ένα πολιτικό θρίλερ με διαρκείς ανατροπές σε πολιτείες-κλειδιά, με το χάρτη των ΗΠΑ αρχικά να κοκκινίζει στα χρώματα των Ρεπουμπλικάνων και μετά να γίνεται όλο και πιο μπλε στα χρώματα των Δημοκρατικών.

Και καθώς πολλές κρίσιμες πολιτείες άλλαζαν χρώμα, όσο οι ώρες περνούσαν μετά την έκδοση των πρώτων αποτελεσμάτων το βράδυ της Τρίτης και ο Μπάιντεν εμφανιζόταν να αυξάνει τους εκλέκτορες που συγκέντρωνε, ξαφνικά ο Τραμπ ανακήρυξε εαυτόν νικητή, άρχισε να καταγγέλλει προσπάθειες να του κλέψουν τη νίκη ενώ ζητούσε να σταματήσει η καταμέτρηση των ψήφων. Και ακόμη χειρότερα, προχώρησε στην υποβολή ενστάσεων κατά των αποτελεσμάτων και αιτημάτων ακύρωσης ψήφων.

Όσο αληθινές όμως και εάν είναι οι απειλές του Τραμπ, όπως και η πρόθεσή του να εξαπολύσει χάος στις ΗΠΑ σε περίπτωση που δεν επανεκλεγεί, εξίσου αληθές είναι και πως αυτό το εκλογικό θρίλερ ήταν λίγο-πολύ αναμενόμενο, ακόμη και εάν πολλοί στις ΗΠΑ και πολύ περισσότερο σε άλλες χώρες, δεν το είχαν αντιληφθεί.

Το πόσο αναμενόμενο ήταν, φαίνεται στο βίντεο που ακολουθεί, διάρκειας 2.20″. Σε αυτό βλέπουμε τον Δημοκρατικό Γερουσιαστή, Μπέρνι Σάντερς (σε συνέντευξη που έδωσε στο Tonight Show) να εξηγεί, με ένα πολύ ακριβή και κατανοητό τρόπο ημέρες πριν τις εκλογές, τι θα γινόταν την ημέρα των εκλογών και γιατί.

Τα αρχικά θετικά αποτελέσματα για τον Τραμπ, την αγόρευση του σε νικητή αλλά και τις αλλαγές στον χάρτη μερικές ώρες και μέρες μετά, που θα οδηγούσαν τον νυν πρόεδρο σε καταγγελίες για εκλογική απάτη.

Μάλιστα ο κ. Σάντερς αναφέρεται συγκεκριμένα σε τρεις πολιτείες για τα αποτελέσματα των οποίων ο Τραμπ κατέθεσε τώρα ενστάσεις στα δικαστήρια.

man… he called it WORD for WORD. pic.twitter.com/9uBn1Sm8xa

— hector (@onikasgivenchy) November 4, 2020