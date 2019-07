Αμερικανικές κυρώσεις στη Ρωσία λόγω Βενεζουέλας

0 SHARES Share Tweet Linkedin

Η κυβέρνηση των ΗΠΑ εξετάζει το ενδεχόμενο να επιβάλλει κυρώσεις στη Ρωσία για την υποστήριξη που προσφέρει στην κυβέρνηση του Νικολάς Μαδούρο, του προέδρου της Βενεζουέλας, τη νομιμοποίηση του οποίου δεν αναγνωρίζει πλέον η Ουάσινγκτον, δήλωσε χθες Τετάρτη αμερικανός αξιωματούχος.

Η κυβέρνηση του Ρεπουμπλικάνου προέδρου Ντόναλντ Τραμπ δεν παύει να επιβάλλει ολοένα σκληρότερα τιμωρητικά μέτρα σε βάρος της Βενεζουέλας, με ακόμη μεγαλύτερη ένταση αφότου αναγνώρισε τον Ιανουάριο τον αντιπολιτευόμενο Χουάν Γκουαϊδό ως τον μεταβατικό πρόεδρο της χώρας της Λατινικής Αμερικής σε κρίση.

«Η πίεση θα συνεχιστεί, θα ανακοινώσουμε νέες κυρώσεις αύριο», είπε χθες ο ειδικός επιτετραμμένος του Στέιτ Ντιπάρτμεντ για τη Βενεζουέλα, ο Έλιοτ Έιμπραμς, διαβεβαιώνοντας ότι η στρατηγική έχει «αξιοσημείωτες επιπτώσεις» παρότι δεν ανάγκασε μέχρι τώρα τον Μαδούρο να εγκαταλείψει την εξουσία.

Δεν έδωσε λεπτομέρειες για τις κυρώσεις που θα ανακοινωθούν σήμερα.

Κατά τη διάρκεια εκδήλωσης που οργάνωσε το ινστιτούτο μελετών Ίδρυμα για την Υπεράσπιση των Δημοκρατιών (Foundation for the Defense of Democracies) στην Ουάσινγκτον, ο Έιμπραμς ανήγγειλε παράλληλα αύξηση της «πίεσης στην Κούβα» για τις «ενέργειές της στη Βενεζουέλα» υπέρ του σοσιαλιστή ηγέτη κι άφησε να πλανάται η απειλή επιβολής κυρώσεων στη Ρωσία για τον ίδιο λόγο.

«Στη Ρωσία, μελετάμε τι είδους κυρώσεις θα επιβάλλουμε, ατομικές ή κλαδικές», είπε.

Η Ουάσινγκτον, που επιβάλλει πλέον εμπάργκο στις πωλήσεις πετρελαίου του Καράκας, έχει απαιτήσει επανειλημμένα η Μόσχα να πάψει να υποστηρίζει τον Μαδούρο, κάτι που απορρίπτει η Ρωσία, που κατηγορεί τις ΗΠΑ ότι προωθούν ένα πραξικόπημα περιφρονώντας το διεθνές δίκαιο.