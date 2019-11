Αλβανία: Δεκαέξι οι νεκροί από τον ισχυρό σεισμό – Πάνω από 600 οι τραυματίες

Δεκαέξι άνθρωποι έχουν χάσει μέχρι στιγμής τη ζωή τους και πάνω από 600 έχουν τραυματιστεί από τον σεισμό των 6,4 Ρίχτερ που σημειώθηκε στην Αλβανία τα ξημερώματα της Τρίτης. Από την ισχυρή δόνηση που είχε ως επίκεντρο την περιοχή 10 χιλιόμετρα βορειοδυτικά της πόλης Σιγιάκ, ανάμεσα στο Δυρράχιο και τα Τίρανα, τουλάχιστον τρεις πολυκατοικίες κατέρρευσαν, με αποτέλεσμα δεκάδες πολίτες να εγκλωβιστούν μέσα στα ερείπια.

Τα συνεργεία διάσωσης επιχειρούν από το πρωί σε μια προσπάθεια να εντοπίσουν επιζώντες, δίχως να υπάρχει εκτίμηση για τον ακριβή αριθμό των εγκλωβισμένων στα συντρίμμια. H υπουργός Υγείας της Αλβανίας, Ογκέρτα Μαναστιρλίου δήλωσε πως σε πάνω από 600 πολίτες έχουν παρασχεθεί οι πρώτες βοήθειες ενώ 9 άτομα νοσηλεύονται σε κρίσιμη κατάσταση.

«Είναι μια δραματική στιγμή κατά την οποία όλοι θα πρέπει να παραμείνουμε ψύχραιμοι, να είμαστε ο ένας δίπλα στον άλλον ώστε να ξεπεράσουμε το σοκ» ανέφερε ο πρωθυπουργός της χώρας, Έντι Ράμα.

The most powerful earthquake to hit Albania in decades rocked capital Tirana and the surrounding region, causing several buildings to collapse and burying residents in the rubble. More here: https://t.co/jXsANHBNY8 pic.twitter.com/pPtG4N8ivb

— Reuters (@Reuters) November 26, 2019