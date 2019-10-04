AllIsFineWithMe: To νέο trend στα social media στη Ρωσία

Στο πλαίσιο ενός νέου κύματος φεμινισμού στη Ρωσία, χιλιάδες γυναίκες ποστάρουν selfies στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης όπου δείχνουν τα σπυράκια τους, την κυτταρίτιδά τους ή την απώλεια των μαλλιών τους για να αμφισβητήσουν τα στερεότυπα της ομορφιάς, που σύμφωνα με τις ακτιβίστριες τροφοδοτούν τη χαμηλή αυτοεκτίμηση και τις διατροφικές διαταραχές.
Η τάση #SoMnoyVsyoTak (#AllIsFineWithMe) ξεκίνησε από μια έφηβη Ρωσίδα που έδινε μάχη με τη νευρική ανορεξία. Πρόκειται για την τελευταία πρωτοβουλία που στοχεύει να αποκρούσει κάθε πίεση που ασκείται σε γυναίκες και κορίτσια προκειμένου να δείχνουν τέλειες.
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⠀ ⠀ #СоМнойВсёТак ⠀ Стандарты красоты разрушают жизни, самооценку и здоровье девушек ⠀ Этот проект – то, о чём нельзя молчать ⠀ Тема бьёт по больному и отзывается до мурашек и слёз, но вдохновляет на любовь к своему телу таким, какое оно есть ⠀ ⠀ Важный социальный ролик вышел на канале «ТУСИМ У ТУСИ» – ссылка в шапке профиля ⠀ ⠀ Нужно, чтобы как можно большее количество людей увидело этот выпуск ⠀ Поэтому смотри его прямо сейчас, не откладывая, рассказывай знакомым и участвуй во флешмобе, цель которого – распространение философии любви к себе БЕЗ стандартов женской красоты ⠀ Напиши в посте свою историю, покажи себя в сториз без макияжа и масок, поставь наш хештег, сделай шаг к принятию себя и помоги другим ⠀ ⠀ ⠀ Со мной всё так ⠀ А с тобой? ⠀
«Η Ρωσία παραμένει μια πολύ πατριαρχική… χώρα, όπου τα αυστηρά πρότυπα για την ομορφιά και οι επικρίσεις για τις αναλογίες του σώματος κάποιου αποτελούν καθημερινή πραγματικότητα» είπε η Τζανέτ Ακίλγκοβα, μέλος της οργάνωσης Equality Now.
«Τέτοιες εκστρατείες… είναι ένας θετικός τρόπος για να δείξουν οι άνθρωποι πώς μπορούν να αποδεχθούν το σώμα τους και να απελευθερωθούν από τους περιορισμούς… που μπορούν να καταστρέψουν τόσο την πνευματική όσο και τη σωματική υγεία. Είναι θέμα διαφορετικότητας, ενσωμάτωσης και αποδοχής».
Η έφηβη Instagram influencer @Tysya ζήτησε από τους 1,2 εκατομμύριο ακολούθους της να αναρτήσουν φωτογραφίες τους χωρίς μέικ απ με την ετικέτα #SoMnoyVsyoTak ή #AllIsFineWithMe (Όλα είναι εντάξει με εμένα).
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⠀ Мне надоело, ⠀ что общество требует от женщин быть «красивыми» ⠀ что реклама и медиа показывают идеальные тела ⠀ что мы пытаемся скрыть «недостатки» слоями тонального крема ⠀ что садимся на диеты и изматываем себя на тренировках ⠀ что это доводит нас до комплексов, психических и физических болезней ⠀ что бодипозитив ассоциируется только с «вонью, волосатыми подмышками и ожирением» ⠀ что меня провоцируют худеть, даже если я здорова и меня устраивает моя фигура ⠀ что мы ненавидим себя из-за несоответствия идеалам, которые выдуманы другими ⠀ и что вообще существуют стандарты красоты ⠀ ⠀ ⠀ Гонка за идеальной фигурой когда-то довела меня до анорексии, но теперь я принимаю своё тело любым – с целлюлитом и подбородками ⠀ Я не обижаюсь на тех, кто осуждает мою внешность, ведь эти люди такие же жертвы «стандартов красоты» . . ОНИ не знают, что необязательно соответствовать идеалам, но Я знаю, и хочу показать это каждому ⠀ ⠀ Поэтому решилась на тяжёлый, но важный для меня и каждой из нас проект, цель которого – разрушить стандарты красоты и бороться за то, чтобы девушки начали принимать и любить себя в любом теле ⠀ Я хочу это доказать и показать, что так можно, и сделаю всё для того, чтоб о проекте узнало больше людей ⠀ Стать частью проекта сможет каждая, когда я полностью его доработаю ⠀ На съёмке социального ролика я то была вся в мурашках, то с комом в горле, то меня распирало от счастья ⠀ Хоть бы всё получилось ⠀ ⠀ Неважно, какой у тебя вес, рост, возраст, насколько у тебя гладкая кожа и ровные зубы ⠀ В любом теле ты – это ты ⠀ И ты никому не обязана быть красивой и соответствовать их представлениям о прекрасном ⠀ ⠀ Я хочу показать красоту в многообразии Красоту в естественности – в лицах без косметики, фотошопа и диет Красоту, которая не требует жертв ⠀ ⠀ ⠀ Нас больше 3 500 000 000 на планете, и мы все разные, уникальные ⠀ Так почему есть стандарт? ⠀ ⠀ ⠀ Перестань задаваться вопросом: «Что со мной не так?» ⠀ Всё С тобой Так ⠀ Это со стереотипным мышлением общества надо бороться, и мы будем это делать ⠀ ⠀ #СоМнойВсёТак ⠀
«Στη Ρωσία… δείχνουμε ελάχιστους ανθρώπους με τα κανονικά σώματά τους» έγραψε σε email η @Tysya, το πραγματικό όνομα της οποίας είναι Νατάλια Ζεμλιανούκινα, στο Thomson Reuters Foundation.
Τα κορίτσια που δεν είναι αδύνατα, έχουν ακμή ή διαφορετικά χαρακτηριστικά συχνά τα παρενοχλούν στο σχολείο και τα πιέζουν να κάνουν δίαιτα, συμπλήρωση η ίδια, προσθέτοντας ότι κι εκείνη έδωσε μάχη για να κερδίσει την ανορεξία.
«Το #AllIsFineWithMe έχει να κάνει με το γεγονός ότι κάθε σώμα είναι σωστό και όμορφο. Δεν υπάρχουν σώματα που πρέπει να βελτιωθούν ή να αλλάξουν».
Περισσότεροι από 2.500 άνθρωποι χρησιμοποίησαν την ετικέτα, ενώ το βίντεο όπου εμφανίζονται μοντέλα με ουλές, εγκαύματα ή άλλες ατέλειες έχει ήδη συγκεντρώσει 1 εκατομμύριο views.
Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ