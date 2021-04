Άγιος Βικέντιος: Εξερράγη το ηφαίστειο Λα Σουφριέρ – Οι κάτοικοι διατάχθηκαν να εκκενώσουν την περιοχή (βίντεο)

Το ηφαίστειο Λα Σουφριέρ, στον Άγιο Βικέντιο, εξερράγη την Παρακευή, 9 Απριλίου, καλύπτοντας με τέφρα τα γύρω χωριά, ανακοίνωσε το Σεισμικό Ερευνητικό Κέντρο του Πανεπιστημίου Δυτικών Ινδιών.

Αργά το βράδυ της Πέμπτης ο Ραφλ Γκονσάβλες, ο πρωθυπουργός του Αγίου Βικεντίου και Γρεναδίνων, αυτής της νησιωτικής χώρας της Καραϊβικής, κάλεσε όλους όσοι κατοικούν στις αποκαλούμενες «κόκκινες ζώνες», στα βορειοδυτικά και τα βορειοανατολικά του νησιού, να εκκενώσουν αμέσως την περιοχή, καθώς ο ηφαίστειο είχε αρχίσει να εκλύει καπνούς και ατμούς.

View of the dome at 2:00 PM local time grabbed by @VincieRichie from the summit cam. We continue to monitor and advise @NEMOSVG #svg #lasoufrière #volcano #stilldangerous #uwi #uwiseimic pic.twitter.com/jgvw5YolJn

— UWISeismic Research (@uwiseismic) April 8, 2021