Ακόμη δεν πρόλαβε να στεγνώσει το μελάνι από την υπογραφή του Τούρκου Προέδρου όπου επικυρώνει την απόφαση του ΣΤΕ για μετατροπή της Αγίας Σοφίας σε τζαμί και οι Τούρκοι προκαλούν. Συγκεκριμένα σε βίντεο που κυκλοφορεί ακούγεται Ιμάμης να ψάλλει και να καλεί τον κόσμου που βρίσκεται έξω από τον Ναό – σύμβολο της Ορθοδοξίας να εισέλθουν εντός του.

ISTANBUL – The call to prayer (ezan) resounds from the #HagiaSophia. pic.twitter.com/myS4zjkDML

— Ali Özkök (@Ozkok_A) July 10, 2020