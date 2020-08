Αεροσκάφος με 191 επιβάτες συνετρίβη κατά την προσγείωσή του στην Ινδία (video)

0 SHARES Share Tweet Linkedin

Αεροσκάφος της αεροπορικής εταιρείας Air India Express που εκτελούσε πτήση από το Ντουμπάι μεταφέροντας 191 επιβάτες συνετρίβη κατά την προσγείωσή του στο αεροδρόμιο της πόλης Καλικούτ της Ινδίας, μετέδωσαν τα τοπικά τηλεοπτικά κανάλια. Το διεθνές τηλεοπτικό δίκτυο CNN κάνει αναφορά για τρεις νεκρούς.

Η άτρακτος του αεροπλάνου έσπασε στα δύο μετά την προσγείωση και πολλοί επιβάτες έχουν τραυματιστεί, είπε ένας εκπρόσωπος της εταιρείας.

Early visuals from the crash site | Air India Express flight accident in Kerala’s Kozhikode Live Updates: https://t.co/YFm6P0aN0Q pic.twitter.com/jsDliC8PgM — The Times Of India (@timesofindia) August 7, 2020

Air India Express plane from Dubai to Kozhikode airport skidded off the runway while landing ripping the plane into half. 184 people and 10 infants are on board. Non confirm Reports of 3 dead including the pilot. Several injured. #AirIndia #Dubia #India pic.twitter.com/cjGTH00ZFx — R I T E S H (@_r_i_t_e_s_h) August 7, 2020

Air India Express plane carrying 191 passengers slips on runway while landing, fall in 35 feet deep valley. Plane break in two parts. Many injuries to passangers.casualties not yet reported.

karipur airport . Flight is coming from Dubai. pilot died.#airindia #calicut #India pic.twitter.com/8hcY31wJ8T — Hardik (@hardik_700) August 7, 2020

Σύμφωνα με το BBC, στην περιοχή τη στιγμή του δυστυχήματος επικρατούσαν σφοδρές πλημμύρες και κατολισθήσεις, καθώς η εποχή των μουσώνων στην Ινδία βρίσκεται στο ζενίθ της.

ΑΠΕ-ΜΠΕ