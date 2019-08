Αεροπορική εταιρεία επιστρέφει στις πτήσεις μετά από 20 χρόνια

Μετά από μια καθυστέρηση στις πτήσεις που διήρκεσε σχεδόν 20 χρόνια, η Uganda Airlines επέστρεψε και πάλι στον ουρανό πάνω από την Αφρική, αποκαθιστώντας την ιδιότητά της ως εθνικού αερομεταφορέα της χώρας.

Οι εμπορικές υπηρεσίες της επανεκκινήθηκαν την Τρίτη με πτήση από το Εντέμπε στο Ναϊρόμπι της γειτονικής Κένυας, με την αεροπορική εταιρεία να ελπίζει ότι η νέα προσπάθεια οδηγήσει σε μια κερδοφόρα νέα εποχή.

Σύμφωνα με την huffingtonpost.gr, η αεροπορική εταιρεία της Ουγκάντα ​​δήλωσε ότι ο στόλος της με περιφερειακά αεροσκάφη αεριωθούμενα Bombardier CRJ-900 θα συνδεθεί σύντομα με προορισμούς όπως το Νταρ-ες-Σαλάμ στην Τανζανία, το Μογκαντίσου στη Σομαλία και την Τζούμπα στο νότιο Σουδάν.

Στη συνέχεια θα ακολουθήσουν πιο μακρινοί προορισμοί. Οι πτήσεις προς τη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό, την Αιθιοπία, τη Ρουάντα, τη Ζιμπάμπουε, τη Γκάνα, τη Νότια Αφρική και τη Ρουάντα αναμένεται να προστεθούν από τον Σεπτέμβριο.

Good morning, please be informed that you can now book your ticket to any destination of your choice on our website. Follow link and book early bird tickets at lowest prices on the market. #FlyUgandaAirlineshttps://t.co/coM1RfjUjQ pic.twitter.com/mXhhU3a0Ui

— Uganda Airlines (@UG_Airlines) August 21, 2019