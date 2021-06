Αεροπορικά πλήγματα του Ισραήλ στη Λωρίδα της Γάζας σε αντίποινα για την εκτόξευση εμπρηστικών μπαλονιών (βίντεο)

Η ισραηλινή Πολεμική Αεροπορία εξαπέλυσε τις πρώτες πρωινές ώρες σήμερα πλήγματα στη Λωρίδα της Γάζας σε αντίποινα για την εκτόξευση μπαλονιών με προσαρμοσμένους εμπρηστικούς μηχανισμούς εναντίον του νότιου τμήματος της ισραηλινής επικράτειας, όπως ανέφεραν πηγές προσκείμενες στις παλαιστινιακές υπηρεσίες ασφαλείας, αυτόπτες μάρτυρες και όπως επιβεβαίωσε αργότερα ο ίδιος ο ισραηλινός στρατός.

Τα πλήγματα αυτά και η χρήση μπαλονιών για να προκληθούν εμπρησμοί είναι τα πρώτα σοβαρά επεισόδια μετά την 21η Μαΐου, όταν τέθηκε σε ισχύ η συμφωνία κατάπαυσης του πυρός ανάμεσα στο Ισραήλ και παλαιστινιακές οργανώσεις στον θύλακα έπειτα από τις 11 ημέρες που διήρκεσε ο πόλεμος-αστραπή με 260 νεκρούς στην παλαιστινιακή πλευρά, ανάμεσά τους παιδιά, εφήβους και μαχητές, και 13 νεκρούς στο Ισραήλ, ανάμεσά τους ένα παιδί, μια έφηβη κι έναν στρατιώτη.

Σύμφωνα με παλαιστινιακές πηγές, η ισραηλινή Πολεμική Αεροπορία έπληξε τουλάχιστον μια εγκατάσταση ανατολικά της Χαν Γιούνες, πόλη στον νότιο τομέα της Λωρίδας της Γάζας, θύλακα δύο εκατομμυρίων κατοίκων όπου περίπου χίλια διαμερίσματα, γραφεία και εμπορικά καταστήματα καταστράφηκαν στον νέο πόλεμο με το Ισραήλ, τον τέταρτο από το 2008. Φωτογράφος του Γαλλικού Πρακτορείου ανέφερε πως άκουσε αρκετές εκρήξεις. Το ίδιο μετέδωσε το πρακτορείο ειδήσεων Ρόιτερς επικαλούμενο αυτόπτες μάρτυρες. Πρόκειται εξάλλου για τα πρώτα ισραηλινά πλήγματα στον παλαιστινιακό θύλακα όπου κυβερνούν οι ισλαμιστές της Χαμάς και όπου επιβάλλεται ασφυκτικός ισραηλινός αποκλεισμός αφότου ανέλαβε την εξουσία το βράδυ της Κυριακής η ετερόκλιτη συμμαχία που έβαλε τέλος στα 12 χρόνια της μονοκρατορίας του Μπενιαμίν Νετανιάχου στα ισραηλινά πολιτικά πράγματα.

Hey World, We just woke up at loud explosion

Σε ανακοίνωσή του το ισραηλινό επιτελείο ανέφερε ότι έπληξε εγκαταστάσεις του ένοπλου βραχίονα της Χαμάς στη Λωρίδα της Γάζας σε αντίποινα για την εκτόξευση μπαλονιών με προσαρμοσμένους εμπρηστικούς μηχανισμούς που προκάλεσαν πυρκαγιές σε χωράφια στο νότιο Ισραήλ. Διεμήνυσε ότι είναι “έτοιμο για όλα τα σενάρια”, συμπεριλαμβανομένης “της επανέναρξης των μαχών”, μπροστά στις “συνεχιζόμενες τρομοκρατικές ενέργειες από τη Γάζα”. Τα πλήγματα και οι περίπου είκοσι εμπρησμοί, σύμφωνα με το πυροσβεστικό σώμα στην περιοχή, σημειώθηκαν την επομένη της διαδήλωσης εθνικιστών και της άκρας δεξιάς στην ανατολική Ιερουσαλήμ, στην οποία συμμετείχαν περίπου χίλιοι άνθρωποι και η οποία προκάλεσε οργή στους Παλαιστίνιους.

Οι ΗΠΑ και ο ΟΗΕ κάλεσαν σε “αυτοσυγκράτηση” πριν από την ιδιαίτερα αμφιλεγόμενη αυτή πορεία, που η νέα ισραηλινή κυβέρνηση του Ναφτάλι Μπένετ επέτρεψε να γίνει, αλλάζοντας όμως την τροχιά της για να αποφευχθούν επεισόδια με Παλαιστίνιους. Η Χαμάς απείλησε με αντίποινα αν η πορεία αυτή, που είχε σκοπό να εορταστεί η κατάληψη και η προσάρτηση της Ανατολικής Ιερουσαλήμ, του παλαιστινιακού τομέα της ιερής πόλης, στον πόλεμο του 1967, διεξαγόταν στις μουσουλμανικές συνοικίες.

Wait……just a minute………….I THINK THERE WAS A CEASE FIRE…… ISN’T IT SO????????#GazaUnderAttack

