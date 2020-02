Στους 52 οι τραυματίες από το αεροπορικό δυστύχημα στην Τουρκία (εικόνες & βίντεο)

Στους 52 ανέρχονται οι τραυματίες από το αεροπορικό ατύχημα στο αεροδρόμιο Σαμπιχά Γκιοκτσέν, δήλωσε ο νομάρχης Κωνσταντινούπολης Αλί Γερλίκαγια. Οπως δήλωσε, οι τραυματίες μεταφέρθηκαν στα νοσοκομεία της περιοχής.

Συγκεκριμένα, αεροσκάφος της τουρκικής ιδιωτικής εταιρείας Pegasus εκτροχιάστηκε κατά την προσγείωσή του από πίστα του αεροδρομίου Σαμπιχά Γκιοκσέν στην ανατολική πλευρά Κωνσταντινούπολης, μοιράστηκε στα δύο και πήρε φωτιά.

BREAKING: Plane skids off runway in Sabiha Gokcen International airport in Istanbul; unknown if there are victims pic.twitter.com/UuIXVDlFa7

— BNO News (@BNONews) February 5, 2020