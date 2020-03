10 χιλιάδες μάσκες στέλνει η Κίνα στην Κύπρο-Το μήνυμα του Πρέσβη της Κίνας

Στο πλευρό της Κύπρου στην μάχη για τον κορωνοιό βρίσκεται η Κίνα.

Σε ανάρτησή του στον προσωπικό του λογαριασμό στο Twitter ο κινέζος Πρέσβης στην Κύπρο, Huang Xingyuan, αναφέρει ότι στην πρώτη παρτίδα από ιατρικές προμήθειες που θα φτάσουν στο νησί θα περιλαμβάνονται 10 χιλιάδες μάσκες.

Σημειώνει, τέλος, ότι «η Πρεσβεία της Κίνας συνεργάζεται στενά με την Κυπριακή Κυβέρνηση».

Η παρτίδα αναμένεται σύντομα.

First batch of medical supplies 🧤including 10000 FFP2 masks🥽 has been dispached from China🇨🇳. The Embassy is working closely with the Government of Cyprus🇨🇾@CYpresidency to ensure its timely arrival. 🔜🛫 @MinHealthCY pic.twitter.com/bDCDVqZeow

— Huang Xingyuan (@AmbassadorHuang) March 19, 2020