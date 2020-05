Διαδικτυακό σεμινάριο για τη σημασία της ψηφιοποίησης της πολιτιστικής κληρονομιάς

0 SHARES Share Tweet Linkedin

Κύπρος-Μάλτα – Τα μοναδικά νησιωτικά κράτη-μέλη της Ε.Ε. διδάσκουν μέσω ενός διαδικτυακού σεμιναρίου τη σημασία της ψηφιοποίησης της Πολιτιστικής Κληρονομιάς με αφορμή την ημέρα της Ευρώπης (9η Μαϊου)

Η Κύπρος και η Μάλτα, τα νησιώτικα κράτη της Ευρώπης, μοιράζονται αρκετά κοινά χαρακτηριστικά όπως η γεωγραφική τους θέση, η μακραίωνη ιστορία τους αλλά και ένας μεγάλος αριθμός αρχαιολογικών θέσεων, οι οποίες αντιπροσωπεύουν χώρους παγκόσμιας πολιτιστικής κληρονομιάς στον κατάλογο της UNESCO. Επομένως είναι αναμενόμενο τα δυο αυτά νησιά να θεωρούν ύψιστη προτεραιότητά τους την αέναη διατήρηση του υψηλού πολιτισμού τους και οι ενέργειές τους να στοχεύουν προς αυτή την κατεύθυνση.

Η διαδικασία της ψηφιοποίησης συμβάλλει ποικιλοτρόπως στην προώθηση της εξέχουσας σημασίας που κατέχει η πολιτιστική κληρονομιά στην εξέλιξη της πορείας του ανθρώπου. Φυσικές και ανθρωπογενείς καταστροφές όπως οι πόλεμοι αποτελούν απειλή για τη πολιτιστική μας κληρονομιά γι΄αυτό και η προστασία της κρίνεται επιτακτική για να περάσει στις επόμενες γενεές ως αλώβητο κληροδότημα. Η ψηφιακή αποτύπωση και η ακριβής μοντελοποίηση καταγράφει και τεκμηριώνει χώρους και μνημεία αρχαιολογικού, εθνογραφικού, θρησκευτικού και οποιουδήποτε άλλου ενδιαφέροντος, προβάλλει την πλούσια πολιτιστική παρακαταθήκη και την κάνει εύκολα προσβάσιμη στο ευρύ κοινό αλλά και συμβάλλει στην αέναη διατήρηση, διαφύλαξη, προστασία και παρουσίασή της προς εκπαίδευση και ευαισθητοποίηση των μελλοντικών γενεών. Συνεπώς η ψηφιακή αναπαράσταση κάθε είδους μνημείου αποτελεί ένα μοναδικό εργαλείο για τη διάσωση όχι μόνο του εθνικού αλλά και του παγκόσμιου πολιτιστικού πλούτου.

Ακαδημαϊκοί και ερευνητές από τις δυο χώρες θα προσπαθήσουν μέσα από το διαδικτυακό σεμινάριο να παρουσιάσουν πρωτότυπες και εξέχουσες μελέτες που έχουν ήδη ολοκληρωθεί καθώς και τρέχοντα έργα. Θα ακολουθήσει συζήτηση σχετικά με την τεχνική προσέγγιση τρεχόντων και μελλοντικών ζητημάτων και προκλήσεων που υπάρχουν στον τομέα.

Μερικά από τα θέματα που θα συζητηθούν είναι:

– Η συμβολή της ψηφιοποίησης στην διατήρηση, ερμηνεία και αναγνώριση της αξίας της Πολιτιστικής Κληρονομιάς,

– Τα επιτεύγματα στον τομέα της ψηφιοποίησης της Πολιτιστικής Κληρονομιάς στα δυο κράτη (σε UNESCO WHL Μνημεία και Χώρους),

– Τρόποι διερεύνησης σχετικά με το πώς η Πολιτιστική Κληρονομιά μπορεί να συμβάλει στην αναζωογόνηση του τουριστικού τομέα,

– Ποιο είναι το επόμενο βήμα όσον αφορά την αξιοποίηση της ψηφιακής Πολιτιστικής Κληρονομιάς και τη συνεργασία σε πανευρωπαϊκό επίπεδο,

Ομιλητές στο διαδικτυακό σεμινάριο θα είναι σημαίνοντα πρόσωπα από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή (ΕΕ) και την Αντιπροσωπεία της ΕΕ στην Κύπρο, τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Επιστήμης και Τεχνολογίας (COST), το Υπουργείο Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας της Κύπρου και της Μάλτας, τον οργανισμό Heritage Malta, τις έδρες UNESCO και ERA στην Ψηφιακή Πολιτιστική Κληρονομιά του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου, και το Πανεπιστήμιο της Μάλτας.

Το διαδικτυακό σεμινάριο θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 9/5/2020, 15.00-17.00 (ώρα Κύπρου/Ελλάδας) και η παρακολούθηση είναι δωρεάν. Για σκοπούς προγραμματισμού παρακαλείστε όπως εγγραφείτε στον ακόλουθο σύνδεσμο:

https://heritagemalta.org/stronger-together/

Αξίζει να αναφερθεί πως οι έδρες UNESCO και ERA στην Ψηφιακή Πολιτιστική Κληρονομιά του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου εκπροσωπούνται από το ομώνυμο εργαστήριο και αποτελούν αναγνώριση του σπουδαίου έργου που επιτελεί. Η αναγνώριση αυτή επιβεβαιώνει, όχι μόνο την αξία του σε παγκόσμιο επίπεδο, αλλά και τη συστηματική, μεθοδική, πρωτοπόρα και καινοτόμα εργασία του, όλα αυτά τα χρόνια, καθιστώντας την Κύπρο, παγκόσμιο κέντρο εξελίξεων στον χώρο της Επιστήμης, της Καινοτομίας, της Έρευνας και της διαμόρφωσης της παγκόσμιας πολιτικής στη διαχείριση και διάσωση της Πολιτιστικής Κληρονομιάς. Προς υλοποίηση των στόχων του, το εργαστήριο συνεργάζεται με τοπικούς και παγκόσμιους οργανισμούς στον τομέα αυτό όπως το Τμήμα Αρχαιοτήτων, το Πολιτιστικό Ίδρυμα της Τράπεζας Κύπρου, το ICOMOS (International Council of Museums), τη Europa Nostra, το ICOM (International Council on Museums and Sites), το ICCROM (International Centre for the Study of the Preservation and Restoration of Cultural Property), το NEMO (Network of European Museum Organizations’), τις Ευρωπαϊκές Ερευνητικές Υποδομές στις Κοινωνικές και Ανθρωπιστικές Επιστήμες, DARIAH EU και CLARIN ERIC, αλλά και με πέραν των εκατόν κοινοτικών συμβουλίων, δήμων, θρησκευτικών ομάδων και άλλων οργανισμών στη Κύπρο.

#StrongerTogether #UnitedInDiversity #EuropeForCulture #ShareHeritage