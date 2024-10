Ψηφιακές ταυτότητες: Δωρεάν στους πρώτους 30.000 πολίτες - Τι αφορά

Για τις υπόλοιπες 70.000 το κράτος θα επιχορηγήσει σημαντικό μέρος του κόστους, με το τελικό κόστος για τον πολίτη να είναι 15 ευρώ.

Σήμερα το Υπουργικό Συμβούλιο ενέκρινε την επιχορήγηση από την Κυβέρνηση 100.000 ηλεκτρονικών ταυτοτήτων (eID), οι οποίες θα διατεθούν σε Κύπριους πολίτες άνω των 18 ετών. Η διάθεσή των ηλεκτρονικών ταυτοτήτων, οι οποίες έχουν ισχύ τρία χρόνια, αναμένεται να αρχίσει εντός δύο μηνών. Η διαδικασία αίτησης και ταυτοποίησης για την παροχή των ηΤαυτοτήτων θα ανακοινωθεί σύντομα, και για τον σκοπό αυτόν αναμένεται να αξιοποιηθούν τα Κέντρα Εξυπηρέτησης του Πολίτη.

Το Υπουργικό Συμβούλιο αποφάσισε ότι οι πρώτες 30.000 ηλεκτρονικές ταυτότητες θα διατεθούν δωρεάν σε όσους πολίτες προχωρήσουν να τις αιτηθούν, με σκοπό την ενίσχυση αυτής της σημαντικής ενέργειας ψηφιοποίησης της αγοράς, στη βάση first come, first served. Για τις υπόλοιπες 70.000 το κράτος θα επιχορηγήσει σημαντικό μέρος του κόστους, με το τελικό κόστος για τον πολίτη να είναι 15 ευρώ.

Η ηλεκτρονική ταυτότητα (eID) αποτελεί τη μοναδική, ασφαλή ταυτότητα του κάθε πολίτη στον διαδικτυακό (online) κόσμο. Επιτρέπει την ταυτοποίηση σε διαδικτυακές υπηρεσίες, ξεκινώντας από τα πληροφοριακά συστήματα της κυβέρνησης. Παράλληλα, παρέχει τη δυνατότητα στον κάτοχό της να υπογράφει ηλεκτρονικά έγγραφα με απόλυτη ασφάλεια και με την ίδια νομική ισχύ με τη χειρόγραφη υπογραφή.

Η Εθνική ηλεκτρονική ταυτότητα της Κυπριακής Δημοκρατίας έχει ήδη εγκριθεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στο υψηλότερο επίπεδο ασφάλειας (High Assurance) με το εγγεγραμμένο όνομα IDMe.cy, και μπορεί να αναγνωριστεί για διασυνοριακές ηλεκτρονικές συναλλαγές εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ).

Πρόκειται για ένα ιδιαίτερα σημαντικό βήμα, που εμπίπτει στο πλαίσιο ενεργειών του έργου-ομπρέλα «Ψηφιακός Πολίτης», το οποίο έχει προαναγγείλει στις αρχές του 2024 ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, μέσω του οποίου η Κυβέρνηση θα δώσει στον πολίτη χρήσιμα ψηφιακά εργαλεία και λύσεις.

Η χρήση της ηλεκτρονικής ταυτότητας (eID) και της διασυνδεδεμένης ηλεκτρονικής υπογραφής δεν περιορίζεται μόνο στις συναλλαγές των πολιτών με το κράτος, αλλά και για ιδιωτική ή άλλη επαγγελματική χρήση. Αποτελεί ένα σημαντικό εργαλείο και για την ίδια την οικονομία. Έναν μηχανισμό που μπορεί να αξιοποιηθεί, πέραν της Κυβέρνησης, από τις επιχειρήσεις και τους επαγγελματίες με στόχο την ανάπτυξη της αγοράς σε θέματα απλοποίησης διαδικασιών, αύξησης της αποδοτικότητας και καταπολέμησης χρονοβόρων γραφειοκρατικών διαδικασιών. Δίνει στις επιχειρήσεις τη δυνατότητα να ψηφιοποιήσουν περαιτέρω την ηλεκτρονική σχέση με τους πελάτες τους εκεί που απαιτείται η νομική βαρύτητα της χειρόγραφης υπογραφής ή η απόλυτη ταυτοποίηση του πολίτη-πελάτη τους, μειώνοντας ταυτόχρονα τα λειτουργικά και διοικητικά τους έξοδα.

Στον χώρο των κυβερνητικών υπηρεσιών η χρήση της ηλεκτρονικής ταυτότητας δίνει τη δυνατότητα για την περαιτέρω ανάπτυξη ψηφιακών λύσεων, για τις οποίες η διαδικασία θα ολοκληρώνεται πλήρως ψηφιακά. Το πρώτο σύστημα, στο οποίο έχει εφαρμοστεί αυτή η δυνατότητα, είναι το σύστημα «Ιππόδαμος». Οι αιτήσεις για πολεοδομικές και οικοδομικές άδειες υποβάλλονται και υπογράφονται από αρχιτέκτονες και μελετητές με τη χρήση της ηΤαυτότητας, ενώ δημόσιοι λειτουργοί υπογράφουν –επίσης ηλεκτρονικά– τη σχετική εξουσιοδότηση που οδηγεί στην έκδοση της άδειας. Η ηλεκτρονική υπογραφή θα ενσωματωθεί σταδιακά και σε άλλα κρατικά συστήματα, όπως του Τμήματος Φορολογίας, του Τμήματος Οδικών Μεταφορών και του Εφόρου Εταιρειών.

Παράλληλα, στο πλαίσιο της εξελικτικής υλοποίησης ψηφιακών υπηρεσιών, έχουμε εντοπίσει σειρά τέτοιων υπηρεσιών όπου η σχετική αίτηση, η οποία προσφέρεται σήμερα μόνο σε έντυπη μορφή, να μπορεί να υπογραφεί ηλεκτρονικά και να σταλεί ηλεκτρονικά, μέσω email, στις αρμόδιες κρατικές υπηρεσίες. Ενδεικτικά, τέτοιες υπηρεσίες είναι: Αιτήσεις για Επίδομα Πατρότητας και Γονική Άδεια στις Κοινωνικές Ασφαλίσεις, για Επιδόματα που αφορούν άτομα με αναπηρίες, αλλά και τις αιτήσεις για έκδοση κυπριακής και ευρωπαϊκής κάρτας νοσηλείας.

Για την Κυβέρνηση, ο ψηφιακός μετασχηματισμός συγκαταλέγεται στις υψηλότερές μας προτεραιότητες. Υπάρχουν προκλήσεις, όμως στοχεύουμε στη σταδιακή υλοποίηση όσων έχουμε υποσχεθεί με στόχο τον εκσυγχρονισμό και την πρόοδο της χώρας, αλλά και τον θετικό αντίκτυπο στην καθημερινότητα του Κύπριου πολίτη.