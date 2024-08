Δείτε τα βιογραφικά του νέου πρόεδρου της ΔΕΦΑ και των νέων μελών σε ημικρατικούς οργανισμούς

Aνακοινώθηκαν επίσημα οι διορισμοί σε ΔΕΦΑ και ΘΟΚ

Τα βιογραφικά σημειώματα των τριών προσώπων που διόρισε την Παρασκευή το Υπουργικό Συμβούλιο στην θέση Προέδρου και μέλους της Δημόσιας Επιχείρησης Φυσικού Αερίου (ΔΕΦΑ), καθώς και μέλους στο Διοικητικό Συμβούλιο του Θεατρικού Οργανισμού Κύπρου (ΘΟΚ), έδωσε στη δημοσιότητα η Κυβέρνηση.

Πρόκειται για το βιογραφικό σημείωμα του Γιώργου Ασιήκαλη, ο οποίος διορίστηκε στη θέση του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου της ΔΕΦΑ, του Κωνσταντίνου Δανού που διορίστηκε στη θέση του μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου της ΔΕΦΑ και του Αντρέα Άππιου, ο οποίος διορίστηκε στη θέση του μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου του ΘΟΚ.

Γιώργος Ασιήκαλης

Ο Γιώργος Ασιήκαλης έχει 39 χρόνια εμπειρία στην Αρχή Ηλεκτρισμού Κύπρου και στον Διαχειριστή Συστήματος Μεταφοράς Κύπρου με κύριο αντικείμενο της επαγγελματικής του απασχόλησης τα Συστήματα Εποπτικού Ελέγχου του Ηλεκτρικού Συστήματος, τη διαχείριση των Εργασιακών Σχέσεων και τη Διεύθυνση Ανθρώπινου Δυναμικού στην Αρχή Ηλεκτρισμού και τη Διεύθυνση Λειτουργίας του Συστήματος Μεταφοράς Ηλεκτρισμού στον Διαχειριστή Συστήματος Μεταφοράς Κύπρου.

Τα ακαδημαїκά του προσόντα περιλαμβάνουν πτυχίο στην Ηλεκτρολογική και Ηλεκτρονική Μηχανική - BSc(Hons) από το Πανεπιστήμιο του Μάντσιεστερ (1980), μεταπτυχιακό PGCert στη Διεύθυνση Μηχανικής με ειδίκευση στο Project Management από το Joint Board for Engineering Management - UK (1987), μάστερ στη Διοίκηση Επιχειρήσεων - ΜBA από το CIIM (1997) και MSc στις Εργασιακές Σχέσεις και Διεύθυνση Προσωπικού από το London School of Economics (1998).

Κατέχει τους επαγγελματικούς τίτλους Chartered Engineer, Chartered Manager, Chartered Fellow CIPD, MCMI, MIET και Eur Ing. Κατέχει Πιστοποιητικό Ηλεκτρολόγου Μηχανικού 1ης Τάξης από την Ηλεκτρομηχανολογική Υπηρεσία. Είναι επίσης Επίτιμο Μέλος και Ομότιμο Μέλος (Fellow) του Κυπριακού Συνδέσμου Διεύθυνσης Ανθρώπινου Δυναμικού.

Έχει εκτεταμένη εμπειρία στον Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Διάλογο, ως μέλος της Εργοδοτικής ομάδας της Βιομηχανίας Ηλεκτρισμού (Εμπειρογνώμονας Σύμβουλος) στις συναντήσεις με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τις Συνδικαλιστικές Ομοσπονδίες των Ευρωπαίων Εργαζομένων.

Υπήρξε, επίσης, μέλος του Εργατικού Συμβουλευτικού Σώματος, ενώ έχει συμμετάσχει στην 88η Συνεδρία της Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας στην Γενεύη (ILO Convention) ως Σύμβουλος της Ομοσπονδίας Εργοδοτών και Βιομηχάνων.

Επιπλέον, υπήρξε μέλος της Επιτροπής Λειτουργίας Συστήματος του Ευρωπαϊκού Δικτύου Διαχειριστών Συστημάτων Μεταφοράς Ηλεκτρισμού (ENTSO-E), Αναπλ. Μέλος της Γενικής Συνέλευσης του ENTSO-E, Αναπλ. Μέλος της Γενικής Συνέλευσης των Μεσογειακών Διαχειριστών Συστημάτων Μεταφοράς Ηλεκτρισμού (Med-TSO), Συντονιστής της Περιφερειακής Ομάδας Απομονωμένων Ηλεκτρικών Δικτύων του ENTSO-E, Μέλος της Ομάδας Εργασίας Οικονομικών Μελετών και Σεναρίων των Μεσογειακών Διαχειριστών Συστημάτων Μεταφοράς Ηλεκτρισμού και Μέλος της Ομάδας Εργασίας Ετοιμασίας Κανονισμών των Μεσογειακών Διαχειριστών Συστημάτων Μεταφοράς Ηλεκτρισμού.

Υπήρξε ακόμα μέλος της Επιτροπής Εγγραφής Μελών, Πρόεδρος της Επιτροπής Συνεχιζόμενης Εκπαίδευσης και Πρόεδρος της Επιτροπής Αναθεώρησης Νομοθεσίας, Συνεχιζόμενης Εκπαίδευσης και δια Βίου Μάθησης του ΕΤΕΚ. Επίσης, Αντιπρόεδρος του Κυπριακού Συνδέσμου Διεύθυνσης Ανθρώπινου Δυναμικού, Μέλος του ΙΕΕ Committee (Cyprus Centre) και Αντιπρόεδρος του Συνδέσμου Γονέων της Αγγλικής Σχολής.

Κωνσταντίνος Δανός

Τα ακαδημαїκά προσόντα του Κωνσταντίνου Δανού περιλαμβάνουν πτυχίο MSc Petroleum Engineering από Heriot Watt Universitz, Edinburgh, της Βρετανίας και BSc Chemical Engineering από το Ariyona State Universitz, Tempe, της Αμερικής.

Είναι μέλος του lnstitute of Chemical Engineers της Ηνωμένου Βασιλείου.

Υπηρέτησε στην CyPRES Energy ltd από το 2020 μέχρι το 2023 στη θέση του CEO, στην Tullow Oil plc από το 2010 μέχρι το 2020 στη θέση του Reservoir Engineer και στη Centrica Energy ltd από το 2005 μέχρι το 2010 ως Petroleum and Process Engineer.

Επίσης, υπηρέτησε σε Διοικητικά Συμβούλια Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου (ν.π.δ.δ,), Συμβούλιο Ανεξάρτητης Αρχής και άλλα Συμβούλια των οποίων τα μέλη διορίζονται από το Υπουργικό Συμβούλιο ν.π.δ.δ. και Ανεξάρτητες Αρχές.

Συμμετείχε σε πολλές μελέτες για ανάπτυξη υδρογονανθράκων, εστιάζοντας σε τεχνική ανάλυση και διαχείριση έργων.

Σημαντικές συνεισφορές σε έργα όπως Seven Seas στη Βόρεια Θάλασσα ($60 εκ.) South Lokichar στην Κένυα ($1 5 δισ.) φυσικό αέριο στη Γκάνα ($450 εκ.) και αναβάθμιση συρμού συμπίεσης στη Βόρεια Θάλασσα ($6 εκ.).

Προσωπική διαχείριση έργων συμπεριλαμβανομένου του προϋπολογισμού και προγράμματος όπως η κατασκευή ανταλλάκτη θερμότητας H2S ($650 ΟΟΟ) και μελέτες για πολυφασικές αντλίες στη Γκάνα ($50 ΟΟΟ-$1ΟΟ ΟΟΟ).

Έχοντας 20ετή εμπειρία σε παγκόσμια έρευνα και ανάπτυξη πετρελαίου και αερίου συμμετείχε σε διάφορα έργα όπως ανάπτυξη πεδίων εξερεύνηση σε όλα τα περιβάλλοντα και παραγωγή.

Δεξιότητες περιλαμβάνουν τον ορισμό προγραμμάτων ανάπτυξης ανάλυση δεδομένων υποεπιφανείας και τεχνικές συστάσεις.

Η πολυπλευρότητα της καριέρας του από χημικό μηχανικό σε μηχανικό υπόγειων πετρεαλαίων επέτρεψε την εμπειρία σε πολλούς τομείς όπως μηχανική διεργασίας γεωλογία εγκαταστάσεις οικονομικά και διαχείριση έργου, προστίθεται.

Αντρέας Άππιος

Ο Αντρέας Άππιος σπούδασε Οπτικές Επικοινωνίες (BSc Visual Communications) στο Long Island University Νέας Υόρκης, από όπου αποφοίτησε το 1989.

Με την επιστροφή του στην Κύπρο, εργάστηκε ως Art Director σε διαφημιστική εταιρεία και στη συνέχεια ξεκίνησε να διδάσκει στο Τμήμα Γραφιστικής, του Frederick Institute of Technology μέχρι το 1998.

Με πάνω από τρεις δεκαετίες εμπειρίας στον κλάδο, "κατέχει βαθιά κατανόηση τόσο των δημιουργικών όσο και επικοινωνιακών πτυχών του επαγγέλματος". Συνεργάστηκε με μεγάλα εμπορικά brands και πολιτιστικούς φορείς.

Σήμερα είναι Γενικός Διευθυντής και ιδιοκτήτης του δημιουργικού γραφείου «appios creative studio».

Διετέλεσε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Συνδέσμου Διαφήμισης – Επικοινωνίας Κύπρου (ΣΔΕΚ) και συν-διοργανωτής του Κυπριακού Πανοράματος Οπτικής επικοινωνίας.