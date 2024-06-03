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Δημοτικές εκλογές/Γιάννης Αρμεύτης: 450 δημότες της Λεμεσού στηρίζουν την υποψηφιότητά του

ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS Δημοσιεύθηκε 4:27 μμ Ενημερώθηκε 7:29 μμ
Δημοτικές εκλογές/Γιάννης Αρμεύτης: 450 δημότες της Λεμεσού στηρίζουν την υποψηφιότητά του
Πρόκειται για άτομα με διαφορετικές αφετηρίες που στέλνουν μήνυμα συνένωσης δυνάμεων και σύνθεσης απόψεων

Την υποστήριξή τους προς την ανεξάρτητη υποψηφιότητα του Γιάννη Αρμεύτη για τη δημαρχία της Λεμεσού δηλώνουν 450 δημότες της πόλης, συνυπογράφοντας κείμενο στήριξης. Πρόκειται για άτομα με διαφορετικές αφετηρίες που στέλνουν μήνυμα συνένωσης δυνάμεων και σύνθεσης απόψεων. Στον κατάλογο περιλαμβάνονται προσωπικότητες από τον χώρο του πολιτισμού και του αθλητισμού, ακαδημαϊκοί, επιστήμονες, γιατροί, επιχειρηματίες και στελέχη εταιρειών, ελεύθεροι επαγγελματίες, μικρομεσαίοι, εργαζόμενοι, συνταξιούχοι, νέοι και νέες.

Το κείμενο που συνυπογράφουν οι 450 Λεμεσιανοί/ές:

«Μετά από 7 ½ χρόνια στασιμότητας θεωρούμε ότι η αλλαγή στη Λεμεσό είναι επιβεβλημένη και είναι στα χέρια μας. Αξίζουμε και δικαιούμαστε πολύ περισσότερα ως Λεμεσιανοί.

Γι’ αυτό και στηρίζουμε την υποψηφιότητα του Γιάννη Αρμεύτη. Ενός επιτυχημένου επαγγελματία, εξαίρετου τεχνοκράτη και ενεργού πολίτη, που έχει όραμα, σχέδιο και λύσεις για τα πραγματικά προβλήματα της πόλης μας.

Οι γνώσεις του Γιάννη Αρμεύτη για τα θέματα της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, το ήθος, η εντιμότητα και η ειλικρίνειά του, εγγυώνται μια επιτυχημένη δημαρχία με χρηστή διοίκηση.

Ο Γιάννης Αρμεύτης έχει την πυγμή, τον δυναμισμό και την αποφασιστικότητα που απαιτεί η θέση του δημάρχου Λεμεσού.

Στις 9 Ιουνίου ψηφίζουμε για Μία πόλη για όλους.

Για μια περήφανη Λεμεσό, πρωτοπόρα και πρωταγωνίστρια»

Σε δηλώσεις του, ο Γιάννης Αρμεύτης αναφέρει: «Ευχαριστώ θερμά τις συνδημότισσες και τους συνδημότες μου που στηρίζουν την προσπάθειά μας, στέλνοντας ηχηρό μήνυμα για μία πόλη για όλους. Το κύμα στήριξης μεγαλώνει καθημερινά και αγκαλιάζεται από όσους θέλουν μια Λεμεσό προσιτή, ανθρώπινη και φιλική και από όσους πιστεύουν ότι η πόλη μας αξίζει και δικαιούται πολύ περισσότερα. Συνεχίζουμε ταπεινά τη σκληρή δουλειά και προχωράμε ακόμη πιο δυναμικά και αποφασιστικά, με πυξίδα μας τη συναίνεση και τη συλλογική δουλειά».

Αναλυτικά ο κατάλογος:

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΜΕ 450 ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΤΗΤΕΣ ΠΟΥ ΣΤΗΡΙΖΟΥΝ ΓΙΑΝΝΗ ΑΡΜΕΥΤΗ
ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΙΔΙΟΤΗΤΑ
BREGLI TAMARA INTERIOR DESIGNER
BURACIENE UGNE CEO PAYΑBL
DOTZER ΓΕΩΡΓΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΗΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
EID ΙΩΑΝΝΟΥ ΕΛΕΝΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΑΣ
JOHNPAUL ΜΑΡΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΑΣ
KHALIL ΡΑΝΙΑ ΙΔΙΟΚΤΗΤΡΙΑ ΟΙΚΟΥ ΕΥΓΗΡΙΑΣ
KHRAIS ΙΩΑΝΝΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΑΣ
RIPIERO PAULA INTERNATIONAL AFFAIR RESEARCHER
TURGEMAN YARDEN ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΑΣ
ΑΒΑΝΗ ΦΡΕΙΔΕΡΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ
ΑΓΑΘΟΚΛΕΟΥΣ ΗΡΑΚΛΗΣ ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ
ΑΓΑΘΟΚΛΕΟΥΣ ΕΛΕΝΑ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ “ΜΙΤΟΣ”
ΑΓΑΠΗΤΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΕΣΤΙΑΣΗ
ΑΓΑΠΙΟΥ ΑΓΗΣ ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ
ΑΓΑΠΙΟΥ ΧΡΥΣΤΑΛΛΑ ΕΝΕΡΓΗ ΠΟΛΙΤΗΣ
ΑΓΑΠΙΟΥ ΜΑΡΙΟΣ ΧΗΜΙΚΟΣ
ΑΓΓΕΛΗ ΓΙΑΝΝΗΣ ΕΡΠΕΤΟΛΟΓΟΣ
ΑΓΓΕΛΙΔΗΣ ΜΑΡΙΟΣ ΕΚΤΙΜΗΤΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΕΛΕΝΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΓΗΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΕΣΤΙΑΣΗ
ΑΚΑΜΑΣ ΝΙΚΟΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑΡΧΗΣ
ΑΝΑΞΑΓΟΡΑ ΑΝΑΞΑΓΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΧΑΡΗΣ ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΓΙΩΡΓΟΣ (ΤΣΙΤΣΙΟΣ) ΠΑΛΑΙΜΑΧΟΣ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΣΤΗΣ ΑΕΛ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΠΑΝΙΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΕΒΕΛΥΝ ΕΙΚΑΣΤΙΚΟΣ
ΑΝΔΡΕΟΥ ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΠΩΛΗΣΕΩΝ
ΑΝΔΡΕΟΥ ΧΡΙΣΤΟΣ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΟΡΚΩΤΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗΣ
ΑΝΘΟΥΣΗΣ ΜΑΡΙΝΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΑΣ
ΑΝΤΩΝΙΑΔΗΣ ΜΑΡΙΟΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ
ΑΝΤΩΝΙΑΔΗΣ ΑΘΩΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΑΣ
ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΜΙΧΑΛΗΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΟΣ
ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΝΤΙΝΟΣ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΟΡΚΩΤΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗΣ
ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΕΥΑ ΙΔIOΚΤΗΤΡΙΑ ROOTS – THE SPACE
ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΕΛΕΝΑ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΗΣ
ΑΡΑΟΥΖΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ
ΑΡΑΟΥΖΟΥ-ΧΑΜΠΟΥΛΛΑ ΒΑΡΒΑΡΑ ΕΛ. ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑΣ
ΑΡΓΥΡΟΥ ΜΑΙΡΗ ΙΔΙΟΚΤΗΤΡΙΑ ART & DESIGN AT CHAMBERS
ΑΡΙΣΤΕΙΔΟΥ ΧΡΙΣΤΙΑΝΑ ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ, FINTECH CONSULTANT
ΑΡΙΣΤΕΙΔΟΥ ΑΡΙΣΤΟΣ ΕΚΔΟΤΗΣ
ΑΡΙΣΤΕΙΔΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ
ΑΡΙΣΤΟΔΗΜΟΥ ΜΑΡΙΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΑΣ
ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΟΥΣ ΓΙΑΝΝΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΟΥΣ SAVVA LUCIO ΜΟΥΣΙΚΟΣΥΝΘΕΤΗΣ
ΑΡΧΟΝΤΙΔΗΣ ΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ,ΠΡΩΗΝ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΟΜΙΛΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ
ΑΣΗΜΕΝΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ DJ
ΑΣΚΑΝΗ ΧΡΙΣΤΙΑΝΑ ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ
ΑΣΩΝΙΤΗΣ ΜΑΡΚΟΣ ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΑΣ
ΑΧΙΛΛΕΩΣ ΣΟΦΙΑ ΣΤΕΛΕΧΟΣ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ
ΑΧΙΛΛΕΩΣ ΑΝΔΡΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
ΑΧΙΛΛΕΩΣ ΓΙΩΡΓΟΣ ΟΛΥΜΠΙΟΝΙΚΗΣ ΣΚΟΠΕΥΤΗΣ
ΒΑΛΕΝΤΙΝΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΑΣ
ΒΑΣΙΛΑΚΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΑΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΑΛΕΞΗΣ ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΘΕΑΤΡΟΥ ΡΙΑΛΤΟ
ΒΕΡΝΑΡΔΑΚΗΣ ΠΑΝΙΚΟΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ ΓΥΜΝΑΣΙΑΡΧΗΣ
ΒΕΡΝΑΡΔΑΚΗΣ ΒΙΚΤΩΡΑΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
ΒΗΧΑΣ ΚΩΣΤΑΣ ΗΘΟΠΟΙΟΣ
ΒΛΑΣΙΔΗΣ ΣΟΦΟΚΛΗΣ ΟΙΝΟΠΟΙΟΣ
ΒΡΟΥΤΣΑΣ ΠΑΜΠΟΣ ΕΣΤΙΑΣΗ
ΒΡΥΩΝΙΔΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΗΣ
ΒΡΥΩΝΙΔΟΥ ΧΑΡΙΣ ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ
ΓΑΒΡΙΗΛΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΣ ΣΤΕΛΕΧΟΣ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ
ΓΑΛΑΤΗ ΜΕΛΙΝΑ DESIGNER
ΓΑΛΑΤΗΣ ΠΕΤΡΟΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΟΣ
ΓΕΝΕΘΛΙΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΑΣ
ΓΕΩΡΓΑΛΛΙΔΗ ΤΡΟΟΔΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΑΣ
ΓΕΩΡΓΑΛΛΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΑΣ
ΓΕΩΡΓΙΑΔΗ ΕΒΕΛΙΝΑ ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ, ΠΡΩΤΑΘΛΗΤΡΙΑ ΣΤΙΒΟΥ
ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΙΑΝΙΣΤΑΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΓΙΩΡΓΟΣ ΑΘΛΗΤΙΚΟΓΡΑΦΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΓΙΩΡΓΟΣ ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΑΝΙΚΟΣ CYBER SECURITY SPECIALIST
ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΧΡΙΣΤΟΣ ΑΚΟΥΣΤΙΚΟΛΟΓΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΜΑΡΙΝΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΑΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΡΩΤΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΓΙΑΓΚΟΥΔΑΚΗΣ ΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΠΑΛΑΙΜΑΧΟΣ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΣΤΗΣ ΑΠΟΛΛΩΝΑ
ΓΙΑΛΛΟΥΡΙΔΗΣ ΚΡΙΣ ΕΛ. ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑΣ
ΓΙΑΛΛΟΥΡΟΣ ΧΑΡΗΣ ΚΤΗΜΑΤΟΜΕΣΙΤΗΣ
ΓΙΟΛΙΤΗΣ ΓΙΑΝΝΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΑΣ
ΓΙΟΡΔΑΜΛΗ ΑΝΤΡΕΑ ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ
ΓΙΩΡΓΑΛΕΤΤΟΣ ΠΕΡΙΚΛΗΣ ΜΟΥΣΙΚΟΣ
ΓΙΩΡΓΑΛΛΕΤΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΕΣΤΙΑΣΗ
ΓΙΩΡΓΑΛΛΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΑΣ
ΓΡΙΒΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΠΑΛΑΙΜΑΧΟΣ ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΣΤΗΣ ΑΠΟΛΛΩΝΑ
ΔΑΜΙΑΝΟΥ ΔΑΜΙΑΝΟΣ ΚΤΗΝΙΑΤΡΟΣ
ΔΑΝΙΗΛΙΔΗΣ ΠΑΡΗΣ ΝΟΜΙΚΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ ΣΠΥΡΟΣ ΖΩΓΡΑΦΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ ΠΑΡΙΣ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ ΕΘΕΛΟΝΤΡΙΑ ΓΙΑ ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΩΝ ΣΚΥΛΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΓΑΤΩΝ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΝΑΤΑΣΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΣΤΕΛΛΑ ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΗ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ FREDERICK
ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΡΕΝΟΣ GRAPHIC DESIGNER
ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΕΣΤΙΑΣΗ
ΔΗΜΟΣΘΕΝΟΥΣ ΠΕΛΙΚΟΣ ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ
ΔΗΜΟΣΘΕΝΟΥΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ
ΔΗΜΟΣΘΕΝΟΥΣ ΔΩΡΟΣ ΜΟΥΣΙΚΟΣ
ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ ΜΕΛΙΝΑ ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ
ΔΡ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΛEKTOPAΣ ΓEΩΠΛHPOΦOPIKHΣ KAI ΔIAXEIPIΣHΣ ΓHΣ, TMHMA ΠOΛITIKΩN MHXANIKΩN KAI MHXANIKΩN ΓEΩΠΛHPOΦOPIKHΣ, TEΠAK
ΔΡ ΙΩΑΝΝΟΥ ΒΥΡΩΝ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ, ΤΜΗΜΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ, ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ FREDERICK
ΔΡ ΚΑΡΑΣΑΜΑΝΗ ΙΣΑΒΕΛΛΑ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΟΣ
ΔΡ ΚΟΥΡΡΗ ΔΗΜΗΤΡΑ ΕΠΙΚΟΥΡΗ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ, ΘΕΩΡΙΑΣ ΚΑΙ ΑΣΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ MANCHESTER METROPOLITAN UNIVERSITY
ΔΡ ΚΥΠΡΙΑΝΙΔΟΥ ΕΦΗ ΕΠΙΚΟΥΡΗ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ, ΤΜΗΜΑ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΤΕΠΑΚ
ΔΡ ΜΑΚΡΙΔΗΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΟΣ
ΔΡ ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ, ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ, ΤΕΠΑΚ
ΔΡ ΠΕΡΙΚΛΕΟΥΣ ΒΙΚΥ ΕΠΙΚΟΥΡΗ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ, ΤΜΗΜΑ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΤΕΠΑΚ
ΔΡ ΤΡΙΓΚΑ ΒΙΚΥ ΕΠΙΚΟΥΡΗ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ, ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ & ΣΠΟΥΔΩΝ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ ΤΕΠΑΚ
ΔΡ ΦΩΚΑΣ ΜΑΡΙΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ, ΤΜΗΜΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ
ΔΡ. ΑΛΚΙΒΙΑΔΗΣ ΑΛΚΗΣ ΜΙΚΡΟΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ
ΔΡ. ΑΡΙΣΤΟΔΗΜΟΥ ΠΕΤΡΟΣ ΟΦΘΑΛΜΙΑΤΡΟΣ
ΔΡ. ΑΡΜΕΥΤΗΣ ΧΑΡΗΣ ΠΝΕΥΜΟΛΟΛΟΓΟΣ
ΔΡ. ΑΤΤΙΠΑΣ ΣΩΤΗΡΗΣ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΟΣ
ΔΡ. ΓΕΩΡΓΙΑΔΗ ΚΥΡΙΑΚΗ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΟΣ
ΔΡ. ΓΕΩΡΓΟΥΣΑΚΗ ΧΡΥΣΗ ΓΑΣΤΡΕΝΤΕΡΟΛΟΓΟΣ
ΔΡ. ΘΕΟΔΟΤΟΥ ΜΑΡΙΟΣ ΠΑΘΟΛΟΓΟΣ-ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΟΣ
ΔΡ. ΙΑΣΩΝΙΔΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ ΠΑΙΔΙΑΤΡΟΣ
ΔΡ. ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ ΟΦΘΑΛΜΙΑΤΡΟΣ
ΔΡ. ΙΩΑΝΝΟΥ ΓΙΑΝΝΟΣ ΠΑΘΟΛΟΓΟΣ- ΔΙΑΒΗΤΟΛΟΓΟΣ
ΔΡ. ΙΩΑΝΝΟΥ ΣΑΒΒΑΣ ΠΑΘΟΛΟΓΟΣ-ΔΙΑΒΗΤΟΛΟΓΟΣ
ΔΡ. ΙΩΣΗΦΙΔΗΣ ΣΤΗΒΕΝ ΙΑΤΡΟΣ ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΟΣ
ΔΡ. ΚΟΝΤΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΠΡΩΗΝ ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΛΕΜΕΣΟΥ
ΔΡ. ΚΟΥΛΟΥΤΕΡΗΣ ΛΕΥΤΕΡΗΣ ΓΕΝΙΚΟΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ
ΔΡ. ΚΟΥΡΤΕΛΛΟΣ Κ. ΑΝΔΡΕΑΣ ΠΑΘΟΛΟΓΟΣ – ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΟΣ
ΔΡ. ΚΟΥΤΣΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΑΘΟΛΟΓΟΣ-ΔΙΑΒΗΤΟΛΟΓΟΣ
ΔΡ. ΛΑΣΠΟΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΣ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΟΣ/ΟΡΘΟΔΟΝΤΙΚΟΣ
ΔΡ. ΛΕΜΕΣΙΟΣ ΜΑΡΙΝΟΣ ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΟΣ
ΔΡ. ΛΟΙΖΙΔΗΣ ΣΟΦΡΩΝΗΣ ΓΕΝΙΚΟΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ
ΔΡ. ΜΑΚΡΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΟΣ
ΔΡ. ΜΑΥΡΟΓΕΝΟΥΣ ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ ΔΕΡΜΑΤΟΛΟΓΟΣ
ΔΡ. ΜΗΝΑ ΣΤΕΛΙΟΣ ΔΕΡΜΑΤΟΛΟΓΟΣ
ΔΡ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΖΩΗ ΣΤΟΜΑΤΙΚΟΣ & ΓΝΑΘΟΠΡΟΣΩΠΙΚΟΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ
ΔΡ. ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ ΑΜΑΛΙΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΟΣ
ΔΡ. ΠΑΤΣΑΛΙΔΗΣ ΧΡΙΣΤΟΣ ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΟΣ
ΔΡ. ΣΑΒΒΑ ΚΛΕΟΠΑΤΡΑ ΠΑΙΔΙΑΤΡΟΣ
ΔΡ. ΤΣΑΓΓΑΡΙΔΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΟΣ
ΔΡ.ΠΑΡΑΣΚΕΥΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΟΣ
ΔΡΟΥΣΙΩΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΟΜΙΛΟΥ ALINEA
ΔΡΟΥΣΙΩΤΟΥ ΜΑΡΙΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ & ΥΓΕΙΑΣ
ΔΡΟΥΣΙΩΤΟΥ ΕΙΡΗΝΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΑΣ
ΔΩΡΑΤΗΣ ΛΕΥΚΙΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ
ΔΩΡΙΤΗΣ Γ. ΕΡΜΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΑΣ
ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΑΝΔΡΕΑΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΑΣ
ΕΠΙΦΑΝΙΟΥ – ΚΛΗΡΙΔΗ ΜΑΡΙΝΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΑΣ
ΕΡΜΟΓΕΝΟΥΣ ΕΡΜΟΣ ΠΑΛΑΙΜΑΧΟΣ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΣΤΗΣ ΑΠΟΛΛΩΝΑ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΟΣ
ΕΥΔΩΡΑ ΓΙΩΤΑ-ΕΛΙΖΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑΡΧΗΣ
ΕΥΡΙΠΙΔΟΥ ΡΑΝΙΑ ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΕΝΑΝΤΙΑ ΣΤΗ ΣΕΞΟΥΑΛΙΚΗ ΒΙΑ “ΙΡΙΣ”
ΕΥΡΙΠΙΔΟΥ ΠΑΥΛΟΣ ΕΠΙΜΕΤΡΗΤΗΣ ΠΟΣΟΤΗΤΩΝ
ΕΥΡΙΠΙΔΟΥ ΕΥΡΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΑΣ
ΖΑΒΟΣ ΧΡΙΣΤΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΣ
ΖΑΜΠΑΡΤΑΣ ΜΑΡΚΟΣ ΟΙΝΟΠΟΙΟΣ
ΖΑΧΑΡΙΟΥ ΥΒΟΝΗ ΦΩΤΟΓΡΑΦΟΣ
ΖΗΝΩΝΟΣ ΓΙΑΓΚΟΣ PROPERTY & PUBLIC AFFAIRS MANAGER EXNESS
ΖΗΝΩΝΟΣ ΑΝΤΩΝΗΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΑΣ
ΗΛΙΚΚΟΣ ΗΛΙΑΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΑΣ
ΗΡΟΔΟΤΟΥ ΑΝΤΡΗ ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΣ
ΗΡΟΔΟΤΟΥ ΑΝΔΡΕΑΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
ΗΡΟΔΟΤΟΥ ΡΟΗΣ ΕΛ. ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑΣ/FLOWERS & DESIGN
ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΕΟΥΣ ΑΛΕΞΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΤΗΣ SHOPKEEPER/ΕΙΚΑΣΤΙΚΟΣ
ΘΕΟΔΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΑΣ
ΘΕΟΔΩΡΟΥ JOHN ΔΩΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΓΗΣ
ΘΕΟΦΑΝΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ DIRECTOR OF XSPOT PARTNERS LTD
ΘΕΟΦΑΝΙΔΗΣ ΑΡΣΕΝ ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ
ΘΕΟΧΑΡΟΥΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ/ΠΟΔΗΛΑΤΗΣ
ΘΩΜΑ ΣΤΕΛΙΟΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΑΣ
ΙΑΚΩΒΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ THE EXPERTS ALLIANCE
ΙΑΚΩΒΟΥ ΜΑΡΙΟΣ CEO & EXECUTIVE DIRECTOR FILUET
ΙΑΚΩΒΟΥ ΑΝΤΡΙΑΝΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΑΣ
ΙΑΠΩΝΑΣ ΝΙΚΟΣ ΕΛ. ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑΣ/ΠΑΛΑΙΜΑΧΟΣ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΣΤΗΣ ΑΕΛ
ΙΒΑΝΣΚΥ ΜΑΤΕ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΑΣ, ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
ΙΕΡΙΔΗΣ ΚΩΣΤΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ
ΙΟΡΔΑΝΟΥΣ ΓΙΑΝΝΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΑΣ
ΙΩΑΚΕΙΜ ΒΑΚΗΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΑΣ
ΙΩΑΝΝΙΔΗ ΝΙΚΟΛ INTERIOR & PRODUCT DESIGNER
ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ/ΚΤΗΜΑΤΟΜΕΣΙΤΗΣ
ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ (WING CHUNG) ΓΙΑΝΝΗΣ ΣΧΟΛΙΚΟΣ ΣΥΝΟΔΟΣ/ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΣ ΠΟΛΕΜΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ
ΙΩΑΝΝΙΔΟΥ ΣΥΛΒΙΑ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΟΣ, ΞΕΝΑΓΟΣ
ΙΩΑΝΝΟΥ ΑΡΓΕΝΤΟΥΛΑ ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ/ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΜΟΝΟΓΟΝΕΙΚΩΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΩΝ ΚΑΙ ΦΙΛΩΝ
ΙΩΑΝΝΟΥ ΤΑΣΟΣ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΟΡΚΩΤΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗΣ
ΙΩΑΝΝΟΥ ΜΑΡΙΑ ΒΟΗΘΟΣ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΟΥ
ΙΩΑΝΝΟΥ ΕΛΙΝΑ ΕΙΚΑΣΤΙΚΟΣ
ΙΩΑΝΝΟΥ ΘΑΝΑΣΗΣ ΗΘΟΠΟΙΟΣ
ΙΩΑΝΝΟΥ ΧΡΙΣΤΟΣ ΕΠΙΜΕΤΡΗΤΗΣ ΠΟΣΟΤΗΤΩΝ
ΙΩΣΗΦ ΙΩΣΗΦ ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
ΚΑΒΑΖΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ ΣΤΕΛΕΧΟΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ
ΚΑΖΑΖΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ ΞΕΝΑΓΟΣ
ΚΑΚΟΥΛΛΗ ΜΑΡΙΝΑ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΡΙΑ
ΚΑΛΛΗ ΕΙΡΗΝΗ ΝΟΜΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
ΚΑΛΛΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΑΣ
ΚΑΜΙΝΑΡΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ ΔΙΑΚΟΣΜΗΤΡΙΑ
ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
ΚΑΡΑΓΙΩΡΓΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΑΣ
ΚΑΡΑΚΑΝΝΑ ΑΛΕΞΙΑ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΣ/ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΟΣ
ΚΑΡΑΤΖΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ
ΚΑΡΥΔΑ ΑΛΙΚΗ ΦΟΙΤΗΤΡΙΑ
ΚΑΡΥΟΛΑΙΜΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ ΑΣΤΥΝΟΜΟΣ
ΚΑΤΣΗ ΚΛΕΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΑΣ
ΚΑΤΣΙΑΜΗ ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΤΑΣΟΥΛΑ ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ICAN SCHOOL
ΚΕΛΕΠΕΣΙΗΣ ΡΕΝΟΣ SALES MANAGER TOP KINISSIS TRAVEL PLC
ΚΕΡΙΜΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΛΙΝΙΚΟΣ ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΟΣ, ΔΙΑΤΡΟΦΟΛΟΓΟΣ
ΚΙΝΝΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΓΗΣ
ΚΚΑΦΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΕΣΤΙΑΣΗ
ΚΟΚΚΙΝΗΣ ΜΕΝΕΛΑΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΑΣ
ΚΟΚΚΙΝΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΑΣ
ΚΟΚΟΡΙΚΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ ΕΣΤΙΑΣΗ
ΚΟΛΑΚΙΔΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΑΣ/ΕΙΚΑΣΤΙΚΑ
ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗ ΠΑΥΛΙΝΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΑΣ
ΚΟΛΩΝΙΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
ΚΟΝΝΑΡΗΣ ΧΡΙΣΤΟΣ ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ
ΚΟΝΤΕΑΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΑΣ
ΚΟΡΑΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΝΟΜΙΚΗ ΟΡΚΩΤΗ ΜΕΤΑΦΡΑΣΤΡΙΑ
ΚΟΡΝΗΛΙΟΥ ΧΑΡΗΣ ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟ ΚΟΡΝΕΛ
ΚΟΡΝΗΛΙΟΥ ΓΙΑΝΝΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΑΣ
ΚΟΥΖΗΣ ΜΙΛΤΟΣ ΕΛ. ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑΣ
ΚΟΥΛΛΑΠΗ ΘΕΟΔΟΥΛΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΣ
ΚΟΥΜΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΑΣ
ΚΥΠΡΙΑΝΟΥ ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΑΣ
ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ ΝΑΣΟΣ ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ
ΚΥΡΙΑΚΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ ΖΩΓΡΑΦΟΣ
ΚΥΡΙΑΚΟΥ ΑΓΚΑΘΑ ΙΔΙΟΚΤΗΤΡΙΑ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΤΡΕΧΑΝΤΗΡΙ
ΚΥΡΙΑΚΟΥ ΜΑΙΡΗ ΙΔΙΟΚΤΗΤΡΙΑ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΤΡΕΧΑΝΤΗΡΙ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΑ ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΟΥ ΕΛΕΝΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΑΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΛΟΓΙΣΤΡΙΑ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΑΝΔΡΕΑΣ (ΚΟΛΑΤΖΗΣ) ΠΑΛΑΙΜΑΧΟΣ ΤΕΡΜΑΤΟΦΥΛΑΚΑΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΚΥΠΡΟΥ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ CFO SAFE BULKERS INC.
ΚΩΣΤΑ ΣΑΒΒΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΑΣ
ΛΑΖΑΡΟΥ ΛΑΖΑΡΟΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΑΣ
ΛΑΖΑΡΟΥ ΣΑΒΒΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ/ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΣΤΗΣ ΑΠΟΛΛΩΝ WHEELCHAIR
ΛΑΜΠΡΟΥ ΣΑΛΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΑΣ
ΛΑΜΠΡΟΥ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΑΣ
ΛΑΜΠΡΟΥ ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΑΣ
ΛΑΜΠΡΟΥ ΣΤΕΦΑΝΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΑΣ
ΛΑΝΙΤΗ JOANNA ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΛΑΝΙΤΗ
ΛΑΝΙΤΗΣ ΕΥΑΓΟΡΑΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΛΑΝΙΤΗ
ΛΑΝΤΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ
ΛΑΟΣ ΑΝΤΡΕΑΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ
ΛΕΩΝΙΔΟΥ ΠΩΛΙΝΑ ΣΤΕΛΕΧΟΣ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ
ΛΙΒΑΝΙΟΥ ΚΥΝΘΙΑ ΕΙΚΑΣΤΙΚΟΣ
ΛΙΜΝΑΤΙΤΗΣ ΧΡΙΣΤΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΩΝ ΑΕΡΟΓΡΑΜΜΩΝ
ΛΟΙΖΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ
ΛΟΙΖΙΔΗΣ MICHAEL ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΑΣ, EKA GROUP
ΛΟΙΖΟΥ ΛΟΙΖΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΑΣ
ΛΟΙΖΟΥ ΣΠΥΡΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΑΣ
ΛΟΙΖΟΥ ΛΕΝΟΣ ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΗ.ΚΙ ΟΛΤΕΚ, ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΟΛΤΕΚ
ΛΟΥΚΑ ΜΙΧΑΛΗΣ ΠΡΩΤΑΘΛΗΤΗΣ ΣΦΑΙΡΟΒΟΛΙΑΣ/ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
ΛΥΣΙΩΤΟΥ ΜΑΡΙΑ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΟΣ
ΜΑΚΑΡΙΟΥ ΑΝΔΡΕΑΣ ΖΩΓΡΑΦΟΣ
ΜΑΚΡΗΣ ΜΑΡΙΟΣ INTERIOR DESIGNER
ΜΑΛΑ ΚΟΛΩΝΙΑ ΛΗΔΑ ΣΧΕΔΙΑΣΤΡΙΑ
ΜΑΝΟΥΛΟΣ ΕΥΡΙΠΙΔΗΣ SPORTS MANAGEΜΕΝΤ
ΜΑΡΙΝΟΥ ΜΑΡΙΝΟΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΑΣ
ΜΑΡΚΟΥ ΧΑΡΟΥΛΑ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ ΕΚΑΠΙΔΕΥΤΙΚΟΣ
ΜΑΤΣΟΥΚΑΣ ΣΠΥΡΟΣ CHIEF EXPERIENCE OFFICER, XM
ΜΑΥΡΑΤΣΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ
ΜΑΥΡΟΓΕΝΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΙΔΙΟΚΤΗΤΗΤΗΣ STUDIO 8
ΜΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΝΤΙΜΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΑΣ
ΜΕΝΕΛΑΟΥ ΝΙΚΟΣ ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΥΤΗΣ
ΜΕΝΟΙΚΟΥ ΜΑΡΚΕΛΛΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΑΣ/ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΟΣ
ΜΕΝΤΕΣΙΔΟΥ ΑΘΗΝΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΑΣ
ΜΙΧΑΗΛ ΜΙΧΑΛΗΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΑΣ
ΜΙΧΑΗΛ ΓΙΩΡΓΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΣ
ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ
ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ ΛΟΥΚΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΑΣ
ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ ΚΡΟΙΣΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΑΣ
ΜΙΧΑΗΛΙΔΟΥ ΓΙΟΥΛΑ ΕΠΙΜΕΤΡΗΤΗΣ ΠΟΣΟΤΗΤΩΝ
ΜΙΧΑΗΛΙΔΟΥ ΛΕΟΝΗ ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ
ΜΙΧΑΗΛΙΔΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗ ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ
ΜΙΧΑΗΛΙΔΟΥ ΕΦΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΣ
ΜΟΔΕΣΤΟΥ ΓΙΩΡΓΟΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
ΜΟΡΦΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΑΣ
ΜΟΥΣΚΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ ΞΕΝΟΔΟΧΟΣ
ΜΟΥΣΚΟΥ ΣΟΦΗ IMAGE & BRANDING CONSULTANT
ΜΠΑΡΜΠΑΡΗΣ ΛΟΥΚΑΣ ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗΣ SAFEBULKERS
ΜΥΛΩΝΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ
ΝΑΤΑΛΥ ΛΙΑΣΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΑΣ
ΝΕΑΡΧΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΑΣ
ΝΕΑΡΧΟΥ- ΠΑΠΑΚΩΣΤΑ ΞΕΝΙΑ MANAGING DIRECTOR ELITE BLUE GROUP LTD
ΝΕΜΙΤΣΑΣ ΞΑΝΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΑΣ
ΝΕΟΦΥΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ
ΝΕΟΦΥΤΟΥ ΑΜΑΛΙΑ ΧΗΜΙΚΟΣ
ΝΕΟΦΥΤΟΥ ΝΕΟΦΥΤΟΣ ΕΘΕΛΟΝΤΗΣ ΓΙΑ ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΩΝ ΣΚΥΛΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΓΑΤΩΝ
ΝΙΚΙΑ ΔΟΞΙΑ ΠΡΟΕΔΡΟΣ CIBA
ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΛΕΥΚΙΟΣ ΠΡΑΤΗΡΙΟΥΧΟΣ ΕΚΟ
ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΝΙΚΟΛΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΑΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΧΡΙΣΤΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΑΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΣΩΤΟΣ ΕΠΙΜΕΤΡΗΤΗΣ ΠΟΣΟΤΗΤΩΝ
ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΖΕΤΑ ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ
ΝΙΚΟΣ ΚΑΤΣΑΡΗΣ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΟΡΚΩΤΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗΣ
ΟΔΥΣΣΕΩΣ ΜΕΛΙΟΣ ΕΣΤΙΑΣΗ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΗΣ ΧΡΙΣΤΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΑΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΗΣ ΞΕΝΙΟΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΑΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΗΣ ΧΑΡΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΑΣ
ΟΝΗΣΙΦΟΡΟΥ ΟΝΗΣΙΦΟΡΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ
ΟΝΟΥΦΡΙΟΥ ΔΩΡΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΑΣ
ΠΑΛΑΛΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΠΑΛΑΙΜΑΧΟΣ ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΣΤΗΣ ΑΕΛ
ΠΑΝΑΓΙΔΗΣ ΠΑΜΠΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ/ΠΑΛΑΙΜΑΧΟΣ ΠΡΩΤΑΘΛΗΤΗΣ ΚΟΛΥΜΒΗΣΗΣ
ΠΑΝΑΓΙΔΟΥ ΕΣΘΗ ΠΡΩΗΝ ΒΟΗΘΟΣ ΕΠΑΡΧΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΗΣ ΑΛΕΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΗΣ ΜΑΡΙΝΟΣ ΕΠΙΜΕΤΡΗΤΗΣ ΠΟΣΟΤΗΤΩΝ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ ΘΕΜΗΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΑΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ (ΠΙΚΚΗΣ) ΠΑΝΙΚΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑΣ
ΠΑΠΑ ΓΙΩΡΓΟΣ DJ
ΠΑΠΑΔΙΚΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ ΕΛ. ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑΣ
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ ΕΠΙΜΕΤΡΗΤΗΣ ΠΟΣΟΤΗΤΩΝ
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΑΛΕΞΗΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΑΣ
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΜΙΧΑΛΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ/ΘΕΑΤΡΙΚΟΣ ΣΥΓΓΡΑΦΕΑΣ
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΑ ΖΩΓΡΑΦΟΣ
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΦΑΝΙΩ ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΚΑΛΙΑ ΠΡΟΠΟΝΗΤΡΙΑ ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣ
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ-BOULARAN ΑΝΔΡΟΥΛΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΟΛΟΓΟΣ
ΠΑΠΑΔΟΥΡΗ ΑΝΤΡΕΑ INTERIOR & SPATIAL DESIGNER
ΠΑΠΑΔΟΥΡΗ – ΠΑΠΑΓΓΕΛΙΔΗ ΜΑΡΙΛΙΖΑ ΒΙΟΛΟΝΤΣΕΛΛΙΣΤΡΙΑ
ΠΑΠΑΖΟΓΛΟΥ ΤΡΥΦΩΝΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ
ΠΑΠΑΛΟΙΖΟΥ ΛΟΥΙΖΑ ΣΥΓΓΡΑΦΕΑΣ
ΠΑΠΑΛΟΙΖΟΥ ΕΜΙΛΥ PILATES PRACTITIONER
ΠΑΠΑΜΙΧΑΗΛ ΑΘΩΣ ΑΘΛΗΤΙΚΟΓΡΑΦΟΣ
ΠΑΠΑΡΙΣΤΟΔΗΜΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΕΣΤΙΑΣΗ
ΠΑΠΑΣΠΥΡΟΥ ΣΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΑ ΣΟΦΙΑ MARKETING MANAGER
ΠΑΡΠΕΡΗΣ ΤΑΣΟΣ ΝΟΜΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
ΠΑΡΡΑΣ ΠΑΝΟΣ ΣΥΝ-ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ VOLT ΚΥΠΡΟΥ /ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΣ
ΠΑΣΤΙΔΟΥ ΒΑΡΒΑΡΑ ΙΔΙΟΚΤΗΤΡΙΑ ΓΚΑΛΕΡΥ
ΠΑΤΟΥΡΗ ΕΛΙΖΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΡΙΑ ΕΥΡΩΠΑΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ
ΠΑΤΡΙΩΤΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΑΣ
ΠΑΥΛΙΔΗΣ ΓΙΑΝΝΟΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΑΣ
ΠΑΥΛΙΔΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ ΠΡΕΣΒΗΣ ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ/ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΣΤΗΣ ΗΦΑΙΣΤΟΣ SPORTS CLUB
ΠΑΥΛΙΔΗΣ ΦΕΙΔΙΑΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΑΣ/ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ
ΠΑΥΛΟΥ ΧΡΙΣΤΟΣ (ΠΑΥΛΑΣ) ΣΥΝΕΡΓΕΙΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ
ΠΑΥΛΟΥ ΣΤΑΥΡΟΣ ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ
ΠΑΥΛΟΥ ΣΤΑΥΡΟΣ ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ
ΠΑΦΙΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΤΗΣ ΚΟΣΜΗΜΑΤΩΝ
ΠΕΡΙΚΛΕΟΥΣ ΜΑΡΙΑ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
ΠΕΤΟΥΣΗΣ ΛΟΥΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΑΣ
ΠΕΤΡΙΔΗΣ ΠΕΤΡΟΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ
ΠΕΤΡΙΔΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗΣ
ΠΕΤΡΟΥ ΠΕΤΡΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΑΣ
ΠΙΛΟΣ ΜΙΧΑΛΗΣ CMO ECOMOTIONS
ΠΙΡΙΛΙΔΗΣ ΝΕΟΦΥΤΟΣ ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ
ΠΙΡΙΛΙΔΟΥ ΜΑΡΙΛΕΝΑ ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ
ΠΙΤΣΙΛΛΙΔΗΣ ΛΟΙΖΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ
ΠΙΤΤΑ ΔΑΦΝΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΑΣ/ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΡΙΑΛΤΟ
ΠΙΤΤΑ -ΔΗΜΟΣΘΕΝΟΥΣ ΧΑΡΑ ΒΙΟΛΟΓΟΣ
ΠΟΛΕΜΙΔΙΩΤΗ ΧΡΥΣΩ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΣ
ΠΟΛΥΒΙΟΥ ΛΕΑΝΔΡΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
ΠΟΛΥΒΙΟΥ ΜΙΧΑΛΗΣ ΠΟΔΙΑΤΡΟΣ
ΠΟΤΑΜΙΤΗΣ ΡΟΗΣ CHARTERED ACOUNTANT
ΠΡΟΚΟΠΙΟΥ ΣΑΒΒΑΣ ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΠΡΑΤΗΡΙΟΥΧΩΝ
ΡΙΑΛΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ
ΡΟΥΜΠΑΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ VISUAL COMMUNICATOR
ΡΟΥΣΣΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΠΑΛΑΙΜΑΧΟΣ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΣΤΗΣ ΑΡΗ
ΡΟΥΣΣΟΣ ΙΟΥΛΙΟΣ ΕΚΤΙΜΗΤΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ
ΣΑΒΒΑ ΣΑΒΒΑΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑΣ ΔΥΤΗΣ
ΣΑΒΒΑ ΑΝΔΡΕΑΣ ΜΟΥΣΙΚΟΣ
ΣΑΠΑΡΙΛΛΑ ΓΕΩΡΓΙΑ CONSTRUCTION MANAGER LIDL MANAGER
ΣΙΑΗΛΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ FOUNDER CEO GEAR EDUCATION
ΣΙΑΜΠΤΑΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΣ CEO ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
ΣΙΑΝΤΟΣ ΝΙΚΟΛΑΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΑΣ
ΣΙΑΠΑΝΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΡΩΗΝ ΔΙΕΘΝΗΣ ΠΕΤΟΣΦΑΙΡΙΣΤΗΣ ΝΕΑΣ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ
ΣΙΣΑΜΟΣ ΠΑΡΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΑΣ
ΣΙΣΑΜΟΣ ΜΑΡΙΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΑΣ
ΣΟΛΩΜΟΝΙΔΟΥ-ΔΡΟΥΣΙΩΤΗ ΑΝΤΙΓΟΝΗ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΣ/ΦΩΤΟΓΡΑΦΟΣ
ΣΟΛΩΜΟΥ ΑΝΔΡΕΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΑΣ
ΣΟΛΩΜΟΥ ΓΙΩΡΓΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ
ΣΟΛΩΜΟΥ-ΙΩΑΝΝΟΥ ΛΙΤΣΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑΡΧΗΣ
ΣΟΦΡΩΝΙΟΥ ΕΙΡΗΝΗ ΕΣΤΙΑΣΗ
ΣΠΥΡΙΔΗΣ ΠΑΝΟΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΑΣ
ΣΠΥΡΟΥ ΧΡΙΣΤΟΣ ΓΥΜΝΑΣΤΗΣ, ΑRENA ATHLESIS
ΣΠΥΡΟΥ ΣΠΥΡΟΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΑΣ
ΣΤΑΔΙΩΤΗΣ ΜΑΡΙΟΣ ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ SOLEMARE BY THE SEA
ΣΤΑΜΑΤΑΡΗΣ ΠΕΤΡΟΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΑΣ
ΣΤΕΦΑΝΙΔΟΥ ΕΛΙΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΣΤΕΦΑΝΟΥ ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΜΟΥΣΙΚH ΣΚΗΝΗ “ΚΥΚΛΟΣ”
ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ ΤΑΣΟΣ ΙΔΙΟΚΤΗΤΗΣ ΓΚΑΛΕΡΥ
ΣΥΚΑ ΕΡΑΤΩ ADMINISTRATION ASSISTANT AT KONE ELEVATORS CYPRUS LTD
ΣΥΚΟΠΕΤΡΙΤΟΥ-ΠΙΕΡΗ ΜΑΡΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΑΣ
ΣΩΚΡΑΤΟΥΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΕΛ.ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑΣ/ BIKE 33
ΣΩΤΗΡΙΟΥ ΑΔΩΝΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΟΜΙΛΟΥ ΛΑΝΙΤΗ
ΣΩΤΗΡΙΟΥ ΣΩΤΗΡΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
ΤΖΩΡΤΖΗ ΕΛΕΝΗ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ
ΤΗΛΕΓΡΑΦΟΥ ΖΩΗ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΣ
ΤΗΡΗΤΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΑΣ
ΤΙΜΙΝΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΑΣ
ΤΣΑΓΓΑΡΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΑΣ
ΤΣΑΝΟΣ ΡΗΓΙΝΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΑΣ
ΤΣΑΝΟΣ ΧΡΙΣΤΟΣ ΞΕΝΟΔΟΧΟΣ
ΤΣΑΠΑΤΣΟΥΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΣ ΑΝΤΙΠΡΥΤΑΝΗΣ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΤΕΠΑΚ
ΤΣΑΤΟΥΡΙΑΝ ΖΩΗ ADMINISTRATION OFFICER
ΤΣΕΛΕΠΗΣ ΑΛΕΞΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΦΠΑ
ΤΣΙΓΚΗΣ ΜΑΡΙΟΣ ΠΑΛΑΙΜΑΧΟΣ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΣΤΗΣ ΑΡΗ
ΤΣΙΕΤΤΗ ΤΑΤΙΑΝΑ ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ “ΕΠΙΛΟΓΗ”
ΤΣΟΛΑΚΗ ΕΥΗ ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ
ΤΤΟΦΗΣ ΓΙΩΤΗΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑΡΧΗΣ/ΕΝΕΡΓΟΣ ΠΟΛΙΤΗΣ
ΤΥΜΒΙΟΥ ΑΝΤΡΟΥΛΑ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ
ΥΒΟΝΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΟΥ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΑΣ
ΦΑΣΟΥΛΗΣ ΛΕΥΤΕΡΗΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑΡΧΗΣ
ΦΕΛΛΑ ΑΓΓΕΛΙΝΑ ΙΔΙΟΚΤΗΤΡΙΑ ΣΧΟΛΗΣ ΧΟΡΟΥ
ΦΙΛΗΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ LEMISSOLER NAVIGATION CO. LTD
ΦΙΛΙΠΠΟΥ ΝΙΚΟΛΕΤΤΑ ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
ΧΑΜΠΟΥΛΛΑΣ ΑΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΑΣ
ΧΑΡΑΚΗ ΛΙΑ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΗΣ
ΧΑΡΑΚΗΣ ΛΕΥΤΕΡΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
ΧΑΡΑΚΗΣ ΚΩΣΤΑΣ ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ/ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ
ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ
ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΗΣ ΓΙΑΝΝΟΣ ΕΛ. ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑΣ
ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ ΒΙΚΤΩΡΙΑ ΕΣΤΙΑΣΗ
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ ΓΙΑΝΝΟΣ ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ ΚΩΠΗΛΑΣΙΑΣ, ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΝΗΡΕΑΣ
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ ΣΤΑΥΡΙΑΝΑ ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΑΣ
ΧΑΡΙΚΛΕΙΔΗΣ ΓΙΑΓΚΟΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΑΣ
ΧΑΡΤΣΙΩΤΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ
ΧΑΣΑΠΗ ΑΝΔΡΟΥΛΑ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ
ΧΑΤΖΗΑΝΤΩΝΙΟΥ ΜΑΡΙΑΝΝΑ HUMAN RESOURCES MANAGER
ΧΑΤΖΗΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΕΛ. ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑΣ
ΧΑΤΖΗΓΕΩΡΓΙΟΥ ΙΩΣΗΦΙΝΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΑΣ
ΧΑΤΖΗΚΥΡΙΑΚΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ CHARTERED MANAGEMENT CONSULTANT
ΧΑΤΖΗΚΥΡΙΑΚΟΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΑΣ
ΧΑΤΖΗΜΑΝΩΛΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ ΕΚΤΙΜΗΤΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ
ΧΑΤΖΗΝΙΚΟΛΑΟΥ ΑΛΕΞΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ
ΧΑΤΖΗΣ ΧΡΙΣΤΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
ΧΕΙΛΕΤΗ ΕΛΕΝΑ ΗΘΟΠΟΙΟΣ/ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΟΣ
ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΙΔΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ (ΜΑΜΟΥΘ) ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ
ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΙΔΗΣ ΟΜΗΡΟΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΙΔΗΣ ΛΟΥΚΑΣ EKΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ
ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΙΔΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΑΣ
ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΙΔΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΑΣ
ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΙΔΟΥ ΕΛΕΝΑ ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΛΟΥΙΖΑ ΨΥΧΟΛΟΓΟΣ
ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΑΣ
ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΕΒΕΛΥΝ INTERIOR DESIGNER
ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΑΣ
ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΣΤΕΛΙΟΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑΡΧΗΣ
ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΟΣ ΠΑΛΑΙΜΑΧΟΣ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΣΤΗΣ ΑΕΛ
ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΕΚΤΙΜΗΤΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ
ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΒΕΒΗ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ ΛΟΓΙΣΤΡΙΑ
ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΔΕΝΑ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΑΓΓΛΙΚΩΝ
ΧΡΙΣΤΟΥ ΑΝΔΡΕΑΣ ΤΕΩΣ ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΛΕΜΕΣΟΥ
ΧΡΙΣΤΟΥ ΕΛΙΝΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΑΣ
ΧΡΙΣΤΟΥ ΔΑΝΑΗ ΗΘΟΠΟΙΟΣ
ΧΡΙΣΤΟΥ ΟΛΙΒΙΑ ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΡΙΑΛΤΟ
ΧΡΙΣΤΟΥ ΜΑΡΙΟΣ CHIEF FINANCIAL OFFICER ASBISC ENTERPRISES PLC
ΧΡΙΣΤΟΥ ΝΙΚΟΥ ΧΡΙΣΤΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΓΗΣ
ΧΡΙΣΤΟΦΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΑΝΩΤΕΡΗ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΣ
ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΥ ΑΡΙΣΤΟΣ ΖΩΓΡΑΦΟΣ
ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΥ ΖΗΝΩΝΑΣ ΞΕΝΟΔΟΧΟΣ
ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΥ ΣΤΑΥΡΟΣ ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ CONERGON ENERGY SOLUTIONS
ΧΡΥΣΑΝΘΟΥ ΑΚΗΣ ΝΑΥΠΗΓΟΣ
ΧΩΜΑΤΑ – ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΗ ΡΟΥΛΑ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΣ

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