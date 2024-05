Ακόμα ένα πλοίο με βοήθεια για τη Γάζα έφυγε από τη Λάρνακα

Στο αμερικανικό αρματαγωγό πλοίο USAV JAMES LOUX φορτώθηκε το απόγευμα της Τετάρτης βοήθειας για τη Γάζα, στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας Αμάλθεια.

Σε ανάρτηση στο Χ η Πρέσβης των ΗΠΑ Τζούλη Φίσερ αναφέρει ότι Κύπρος και ΗΠΑ είναι ενωμένες στη διασφάλιση της σωτήριας βοήθειας σε όσους έχουν ανάγκη στη Γάζα και συνεργάζονται με τα Ηνωμένα Έθνη και άλλα κράτη για την υλοποίηση αυτής της περίπλοκης θαλάσσιας ανθρωπιστικής αποστολής.

«Ευχαριστούμε την Κύπρο για τη σταθερή καθοδήγηση και την υποστήριξη μέσω του Σχεδίου Αμάλθεια», αναφέρει η Πρέσβης.

Σύμφωνα με την πλατφόρμα παρακολούθησης σκαφών Marine Traffic, το πλοίο απέπλευσε ήδη για Γάζα. Mε βάση την ταχύτητα που αναπτύσσει το πλοίο, αναμένεται στη Γάζα σε περίπου 18 ώρες.

United in ensuring life-saving aid reaches those in need in Gaza, 🇺🇸 + 🇨🇾 are partnering with the UN & other nations to implement this complex maritime humanitarian mission. Thanks to Cyprus for steadfast leadership & support via the CMC/Amalthea Plan. pic.twitter.com/yrBkW6gMC9