Ανακαλείται μείγμα κοτόπουλου από την αγορά λόγω εντοπισμού αλλεργιογόνου ουσίας (φώτο)

Πρόκειται για "το τρόφιμο με ονομασία, ΜΕΙΓΜΑ ΚΟΤΟΠΟΥΛΟ – CHICKEN SEASONING, εμπορική επωνυμία, JOHN PER, χρονική ένδειξη, ΑΝΑΛΩΣΗ ΚΑΤΑ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗ ΠΡΙΝ ΑΠΟ / BEST BEFORE: 31.12.2025, αριθμό παρτίδας LΟT: L230801, καθαρού βάρους NETWEIGHT 65g

Σε ανάκληση τροφίμου από την κυπριακή αγορά, στο οποίο ανιχνεύθηκε η αλλεργιογόνος ουσία σέλινο προχώρησαν οι Υγειονομικές Υπηρεσίες του Υπουργείου Υγείας. Σχετικά άρθρα

Αυτά είναι τα 49 επικίνδυνα προϊόντα για τους καταναλωτές που δημοσίευσε η Υπ. Καταναλωτή

Υπηρεσία Προστασίας Καταναλωτή: Αρχίζει εκστρατεία ελέγχου και ενημέρωσης για παιδικά παιχνίδια ενόψει του Πάσχα Πρόκειται, σύμφωνα με ανακοίνωση του Υπουργείου Υγείας, για "το τρόφιμο με ονομασία, ΜΕΙΓΜΑ ΚΟΤΟΠΟΥΛΟ – CHICKEN SEASONING, εμπορική επωνυμία, JOHN PER, χρονική ένδειξη, ΑΝΑΛΩΣΗ ΚΑΤΑ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗ ΠΡΙΝ ΑΠΟ / BEST BEFORE: 31.12.2025, αριθμό παρτίδας LΟT: L230801, καθαρού βάρους NETWEIGHT 65g, το οποίο συσκευάζεται από την εταιρεία J.P.F. PACKING CO LTD σε συσκευασία νάιλον σφραγιστή". Το σέλινο, όπως αναφέρεται, συγκαταλέγεται στις αλλεργιογόνες ουσίες και μπορεί να προκαλέσει προβλήματα υγείας, όπως αλλεργική αντίδραση σε άτομα που είναι αλλεργικά σε αυτό. Σύμφωνα με την ανακοίνωση «οι Υγειονομικές Υπηρεσίες του στο πλαίσιο των επίσημων ελέγχων που διεξάγουν στην αγορά, έχουν προβεί σε δειγματοληψία σειράς προϊόντων, στα οποία, μετά από εργαστηριακές εξετάσεις στα διαπιστευμένα εργαστήρια του Γενικού Χημείου του Κράτους, ανιχνεύθηκε σέλινο, χωρίς αυτό να αναγράφεται στον κατάλογο των συστατικών, κατά παράβαση των διατάξεων της ισχύουσας νομοθεσίας για τη σήμανση των τροφίμων». Οι Υγειονομικές Υπηρεσίες του Υπουργείου Υγείας έχουν ήδη ενημερώσει σχετικά την εταιρεία που συσκευάζει και διακινεί το εν λόγω προϊόν στην κυπριακή αγορά, με οδηγίες για άμεση ανάκληση/απόσυρση όλων των ποσοτήτων της συγκεκριμένης παρτίδας. Επειδή όμως ενδέχεται κάποια ποσότητα των εν λόγω παρτίδων να βρίσκεται ήδη στην κατοχή καταναλωτών, που παρουσιάζουν αλλεργική αντίδραση στην κατανάλωση σέλινου, αυτοί προτρέπονται όπως αποφύγουν την κατανάλωσή τους και να τα επιστρέψουν στους χώρους από όπου τα αγόρασαν.