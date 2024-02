Έτοιμο το Πάρκο Καλλιτεχνών «Μεσόγειος» - Παραδόθηκε στον Δήμο Λάρνακας

Ο πολιτισμός είναι μια από τις βασικές προτεραιότητες της περιοχής

Το Πάρκο Καλλιτεχνών «Μεσόγειος» παραλήφθηκε και επίσημα από το Δήμο Λάρνακας. Το Πάρκο παρέλαβε ο Δήμαρχος Λάρνακας, κ. Ανδρέας Βύρας.

Ο πολιτισμός είναι για τον Δήμο Λάρνακας μια από τις βασικές προτεραιότητες του λαμβάνοντας υπόψη τις ανάγκες της πόλης αλλά και με σκοπό την αναβάθμιση υποβαθμισμένων περιοχών της Λάρνακας, ο Δήμος προχώρησε στη δημιουργία του Πάρκου Καλλιτεχνών «Μεσόγειος» στην Τ/Κ Συνοικία Σκάλα, μιας περιοχής που παραδοσιακά περιβάλλεται από εργαστήρια τέχνης.

Η μελέτη της δημιουργίας του Πάρκου έγινε από τον Ετερόρρυθμο Συνεταιρισμό A.F. Modinos and S.A. Vrachimis Architects and Engineers, ενώ την εκτέλεση ανέλαβε η εταιρεία C. Roushas Trading & Development Ltd.

Το έργο, βάσει συμβολαίου, ανήλθε στα €994.440.00 + ΦΠΑ.

Το έργο συγχρηματοδοτήθηκε από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «ΘΑΛΑΣΣΑ» 2014-2020) και από την Κυπριακή Δημοκρατία, μέσα από τη Στρατηγική Τοπικής Ανάπτυξης των Αλιευτικών Περιοχών της Αναπτυξιακής Εταιρείας Λάρνακας και Αμμοχώστου, Προτεραιότητα 4 «Αύξηση της απασχόλησης και της εδαφικής συνοχής».