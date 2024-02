Στην Κύπρο ο Ειδικός Εισηγητής του ΟΗΕ για Υπερασπιστές Περιβάλλοντος μετά από πρόσκληση του Υπ. Γεωργίας

Είναι η πρώτη επίσημη επίσκεψη που ο Ειδικός Εισηγητής πραγματοποιεί στην Κύπρο από την ανάληψη των καθηκόντων του

Επίσκεψη στην Κύπρο πραγματοποιεί ο Ειδικός Εισηγητής για τους Υπερασπιστές του Περιβάλλοντος στο πλαίσιο της Σύμβασης του Aarhus (UN Special Rapporteur on Environmental Defenders under the Aarhus Convention) Michel Forst, έπειτα από πρόσκληση του Υπουργείου Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος.

Σύμφωνα με επίσημη ανακοίνωση, ο κ. Forst επισκέπτεται την Κύπρο ως χώρα - συμβαλλόμενο μέρος της Σύμβασης του Aarhus (Σύμβαση της UNECE-Οικονομική Επιτροπή των Ηνωμένων Εθνών για την Ευρώπη, για την πρόσβαση σε πληροφορίες, τη συμμετοχή του κοινού στη λήψη αποφάσεων και την πρόσβαση στη δικαιοσύνη για περιβαλλοντικά θέματα). Τονίζεται ότι είναι η πρώτη επίσημη επίσκεψη που ο Ειδικός Εισηγητής πραγματοποιεί στην Κύπρο από την ανάληψη των καθηκόντων του.

Υπενθυμίζεται ότι ο κ. Forst είχε πρόσφατα εκλεγεί ως ανεξάρτητος Ειδικός Εισηγητής για τους Υπερασπιστές του Περιβάλλοντος, στο πλαίσιο της απόφασης VII/9 των μερών της Σύμβασης για την καθιέρωση ενός μηχανισμού ταχείας αντίδρασης για την αντιμετώπιση υποθέσεων κυρώσεων, δίωξης, παρενόχλησης και άλλων μορφών αντιποίνων προς οποιοδήποτε άτομο, το οποίο ασκεί τα δικαιώματά του σύμφωνα με τις διατάξεις της Σύμβασης.

Σκοπός της επίσκεψής του είναι να ευαισθητοποιήσει σχετικά με τον ρόλο του σε διεθνές επίπεδο, αλλά και σχετικά με τις υποχρεώσεις της Κύπρου που απορρέουν από τη Σύμβαση αναφορικά με την προστασία των υπερασπιστών του περιβάλλοντος και των αρχών της Σύμβασης.

Η επίσκεψη του Ειδικού Εισηγητή αποτελεί πρωτοβουλία του Τμήματος Περιβάλλοντος, ως αρμόδιας Aρχής για την υλοποίηση της Σύμβασης, στο πλαίσιο ενίσχυσης του έργου του, κάτι που καλούμαστε ως κράτος να κάνουμε, αλλά και μιας προσπάθειας του Τμήματος για ανάπτυξη του γνωσιολογικού υπόβαθρου και δεξιοτήτων σε θέματα περιβαλλοντικής δικαιοσύνης στην Κύπρο, αναφέρει η ανακοίνωση.

Στο πλαίσιο της επίσκεψής του, ο κ. Forst θα έχει σήμερα, Τρίτη 6 Φεβρουαρίου, συνάντηση με την Υπουργό Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος δρα Μαρία Παναγιώτου, κατά τη διάρκεια της οποίας θα συζητηθούν θέματα προστασίας των υπερασπιστών του περιβάλλοντος και καλύτερης εφαρμογής των προνοιών της Σύμβασης του Aarhus.

Οπως αναφέρεται, η αποτελεσματική εφαρμογή των δικαιωμάτων πρόσβασης σε πληροφορίες, συμμετοχής του κοινού στη λήψη αποφάσεων και πρόσβασης στη δικαιοσύνη για περιβαλλοντικά θέματα, είναι υποχρέωση του κράτους τόσο μέσω της Σύμβασης του Aarhus και του Στρατηγικού της Σχεδίου για το 2022–2030 όσο και ενόψει των δράσεων προτεραιότητας που συστήνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στην τελευταία έκθεση επισκόπησης της εφαρμογής της περιβαλλοντικής πολιτικής στην Κύπρο (Cyprus Environmental Implementation Report – EIR for 2022).

Συνάντηση θα πραγματοποιήσει επίσης με τον Υπουργό Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως Μάριο Χαρτσιώτη, ενώ θα παραστεί και στη συνεδρία της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Περιβάλλοντος που θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 7 Φεβρουαρίου.

Ο Ειδικός Εισηγητής θα πραγματοποιήσει σειρά συναντήσεων κεκλεισμένων των θυρών με εκπροσώπους τοπικών μη κυβερνητικών οργανισμών και βασικών οργανώσεων, μεταξύ των οποίων, η Ομοσπονδία Περιβαλλοντικών Οργανώσεων Κύπρου, ανεξάρτητες ομάδες πολιτών και περιβαλλοντικά ιδρύματα.

Την Πέμπτη 8 Φεβρουαρίου το Τμήμα Περιβάλλοντος σε συνεργασία με το Γραφείο Επιτρόπου Περιβάλλοντος, το Τμήμα Νομικής του Πανεπιστημίου Κύπρου, και την Ομοσπονδία Περιβαλλοντικών Οργανώσεων Κύπρου, διοργανώνει ενημερωτικό συνέδριο με θέμα την πρόσβαση στη δικαιοσύνη για περιβαλλοντικά θέματα και την προστασία των υπερασπιστών του περιβάλλοντος. Ο κ. Forst θα συμμετάσχει ως κύριος ομιλητής στο συνέδριο, στο πλαίσιο του οποίου θα παρουσιάσει την αποστολή του και τον ρόλο του. Χαιρετισμούς στο συνέδριο θα απευθύνουν, μεταξύ άλλων, η Υπουργός Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος και η Επίτροπος Περιβάλλοντος Αντωνία Θεοδοσίου. Τους συμμετέχοντες θα απασχολήσουν θέματα όπως η Σύμβαση του Aarhus και η εφαρμογή της στην Κύπρο, η πρόσβαση στη δικαιοσύνη για περιβαλλοντικά θέματα στην Κύπρο και οι νομικές ελλείψεις ενόψει της Σύμβασης του Aarhus και του δικαίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Το πρόγραμμα της επίσκεψης του κ. Forst θα κλείσει με δείπνο εργασίας στο οποίο θα παρακαθήσει μαζί με τη δρα Παναγιώτου, την κα Θεοδοσίου, τον Γενικό Διευθυντή της Γενικής Διεύθυνσης Περιβάλλοντος του Υπουργείου κ. Κώστα Χατζηπαναγιώτου και υπηρεσιακούς παράγοντες, κατά το οποίο θα γίνει αξιολόγηση της επίσκεψής του στην Κύπρο, καταλήγει η ανακοίνωση.