Μεγάλη διάκριση για τον Κύπριο φωτογράφο Ανδρέα Τσιάρτα

Νέα σημαντική διάκριση για τον φωτογράφο Ανδρέα Τσιάρτα, ο οποίος έγινε ο πρώτος Κύπριος που έλαβε στις 18 Ιανουαρίου του 2024 τον τίτλο του “Fellow of The Society of Wedding and Portrait Photographer” από το “The Societies of photographers” που εδρεύει στο Λονδίνο και αποτελεί το μεγαλύτερο διεθνή οργανισμό για επαγγελματίες φωτογράφους γάμου και πορτραίτων παγκοσμίως.

Υποψήφιος για τη φωτογραφία της χρονιάς

Στο συγκεκριμένο διαγωνισμό ο Ανδρέας Τσιάρτας λαμβάνει μέρος ως επίσημος κριτής και ομιλητής τα τελευταία χρόνια και μάλιστα φέτος έλαβε τιμητική διάκριση για έξι φωτογραφίες του εκ των οποίων μία ήταν και υποψήφια για την καλύτερη φωτογραφία της χρονιάς στην κατηγορία του γάμου. Το 2022 στον ίδιο διαγωνισμό, είχε λάβει το «Βραβείο Καλύτερου Φωτογράφου Γάμου» της χρονιάς, Wedding Day on 20×16” The Societies (SWPP UK) March22» καθώς και το βραβείο «Wedding Photographer of The Year 2022 on 20×16” The Societies (SWPP UK) March22»

Who is Who

Ο Ανδρέας Τσιάρτας, είναι επαγγελματίας φωτογράφος με πάνω από 12 χρόνια εμπειρίας και διατηρεί το iCreate Photography στη Λευκωσία. Έγινε γνωστός για τις φωτογραφίες του σχετικά με το μυστήριο του γάμου, ενώ στην επαγγελματική του πορεία έλαβε επίσης διακρίσεις σε διαγωνισμούς φωτογραφίας σε Ελλάδα, Ιταλία και Ηνωμένο Βασίλειο. Εκτός από αυτά, παραδίδει σεμινάρια φωτογραφίας σε Κύπρο και εξωτερικό, ενώ συμμετέχει και ως κριτής σε παγκόσμιους διαγωνισμούς φωτογραφίας.

Στις διακρίσεις του περιλαμβάνεται και ο τίτλος του "Craftsman" που είχε κερδίσει το 2022 στο μεγάλο ελληνικό διαγωνισμό PWS Convention. Οι “Craftsman” του PWS είναι φωτογράφοι που συμμετέχουν επί σειρά ετών στους διαγωνισμούς του και έχουν κερδίσει συνεχόμενες διακρίσεις και βραβεία και τουλάχιστον 20 βαθμούς στο σύστημα αξιολόγησης και πολλοί από αυτούς συγκαταλέγονται στη φωτογραφική ελίτ.

Τέλος, στις 16-17 Φεβρουαρίου του 2024, θα λάβει μέρος ως κριτής στο ετήσιο PWS Convention.

Μάθετε περισσότερα για τον Ανδρέα Τσιάρτα εδώ: Site: https://www.icreate.com.cy/about/ Instagram: icreatephoto Facebook: ICREATE photography by Andreas A. Tsiartas