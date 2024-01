Η νέα πρόεδρος της CYTA στον Πολίτη 107.6 – Η Μαρία Τσιάκκα και ο ρόλος της στον Οργανισμό (ηχητικό)

Η κα Τσιάκκα έμαθε τα νέα του διορισμού της στη CYTA από τον ίδιο τον Πρόεδρο τής Δημοκρατίας, ο οποίος της τηλεφώνησε την περασμένη Πέμπτη.

Η νέα πρόεδρος της Αρχής Τηλεπικοινωνιών Κύπρου (ΑΤΗΚ)/CYTA, Μαρία Τσιάκκα, μίλησε στον Πολίτη 107.6 & 97.6 για το πως αντιλαμβάνεται το ρόλο της στον εν λόγω Ημικρατικό Οργανισμό και διευκρίνισε γιατί δεν υπάρχει σύγκρουση συμφέροντος σε σχέση με την εταιρεία της. Η κα Τσιάκκα έμαθε τα νέα του διορισμού της στη CYTA από τον ίδιο τον Πρόεδρο τής Δημοκρατίας, ο οποίος της τηλεφώνησε την περασμένη Πέμπτη (18/1/2024), παραμονή της απόφασης του υπουργικού συμβουλίου για τους διορισμούς των μελών των διοικητικών συμβουλίων των Ημικρατικών Οργανισμών.

Η νέα πρόεδρος της CYTA είναι Χημικός Μηχανικός, διευθύνoυσα σύμβουλος τής ιδιωτικής εταιρείας Tsiakkastel Office Line Ltd. Σπούδασε στο ΜΙΤ, στο οποίο έκανε το πρώτο της πτυχίο και το μεταπτυχιακό της στο Chemical Enginering, ενώ στο Harvard έκανε το ΜΒΑ της. Διετέλεσε αντιπρόεδρος του ΜΙΤ Club of Cyprus και του Harvard Club of Cyprus, καθώς και μέλος του ΔΣ του ΠΑΣΥΚΑΦ.

