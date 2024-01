Διαμαρτυρία ειρηνιστών στο Ακρωτήρι για «εμπλοκή Βρετανικών Βάσεων στον πόλεμο» στη Γάζα [εικόνες και βίντεο]

«Έξω οι Βάσεις του θανάτου», «Δεν σας θέλει ο λαός, πάρτε τις Βάσεις σας και μπρός», «Κύπρος – Παλαιστίνη Αλληλεγγύη», «Out Out, British Bases Out» ,φώναζαν οι διαδηλωτές

Με συνθήματα όπως: «Έξω οι Βάσεις του θανάτου», «Δεν σας θέλει ο λαός, πάρτε τις Βάσεις σας και μπρός», «Ένας είναι ο εχθρός, ο ιμπεριαλισμός», «Κύπρος – Παλαιστίνη Αλληλεγγύη», «Out Out, British Bases Out» και «British Bases you can’t hide, you are committing genocide», εκατοντάδες πολίτες καταδίκασαν την εμπλοκή, που όπως αναφέρουν, έχουν οι Βρετανικές Βάσεις στην Κύπρο στον πόλεμο του Ισραήλ στη Γάζα. Αντιπροσωπεία του Παγκύπριου Συμβουλίου Ειρήνης, που διοργάνωσε τη διαμαρτυρία, επέδωσε σχετικό υπόμνημα σε εκπρόσωπο των Βρετανικών Βάσεων.

Υπό την επιτήρηση της αστυνομίας των Βάσεων, οι διαδηλωτές πορεύθηκαν έξω από την είσοδο της Βάσης Ακρωτηρίου, ενώ ο πρόεδρος του Παγκύπριου Συμβουλίου Ειρήνης, Τάσος Κωστέας, ανέφερε πως «η Κύπρος είναι ένα ολοζώντανο παράδειγμα πως οι στρατιωτικές βάσεις δεν επιλύουν προβλήματα, δεν προσφέρουν σταθερότητα και ασφάλεια, αλλά επιτείνουν την στρατιωτικοποίηση και μονιμοποιούν την ένταση».

«Καταδικάζουμε την άμεση και αποδεδειγμένη πλέον εμπλοκή των ΗΠΑ και της Βρετανίας στον βομβαρδισμό γειτονικών χωρών. Ο βομβαρδισμός της Γάζας, με πρόφαση το δικαίωμα αυτοάμυνας του Ισραήλ και ο βομβαρδισμός της Υεμένης, με πρόφαση τα περιστατικά πειρατείας στο Κέρας της Αφρικής, χωρίς την άδεια του Συμβουλίου Ασφαλείας, συνιστούν σοβαρές παραβιάσεις του διεθνούς δικαίου και εγκλήματα κατά του άμαχου πληθυσμού», σημείωσε.

Ανέφερε δε ότι «οι ξένες στρατιωτικές βάσεις, όπως και στη δική μας χώρα, αποτελούν έναν αναχρονισμό, ένα κατάλοιπο αποικιοκρατίας, το οποίο θα πρέπει να αντιμετωπίσουμε με σθένος και συνέπεια», προσθέτοντας ότι «οι ξένες στρατιωτικές βάσεις δεν έχουν θέση σε μια σύγχρονη και εθνικά κυρίαρχη κοινωνία».

Στη διαμαρτυρία διαβάστηκαν μηνύματα από το Παγκόσμιο Συμβούλιο Ειρήνης, τη Βρετανική Συνέλευση για την Ειρήνη, την Παλαιστινιακή Πρεσβεία στην Κύπρο, ενώ μίλησαν, επίσης, ο σκηνοθέτης Άδωνις Φλωρίδης και ο Παλαιστίνιος Σιάντι Αλ Αντά, ο οποίος, όπως αναφέρθηκε, έχασε τα περισσότερα μέλη της οικογένειας του σε βομβαρδισμό της Ράφα από το Ισραήλ.

Αντιπροσωπεία του Παγκύπριου Συμβουλίου Ειρήνης επέδωσε υπόμνημα σε εκπρόσωπο των Βρετανικών Βάσεων, μέσω του οποίου ζητείται ο τερματισμός της εμπλοκής της Κύπρου, μέσω των Βρετανικών Βάσεων, «στη γενοκτονία του φίλου παλαιστινιακού λαού».

Το Παγκόσμιο Συμβούλιο καταγγέλλει, στο υπόμνημά του, «τη χρήση και εμπλοκή των Βρετανικών Βάσεων στην Κύπρο στις αεροπορικές επιδρομές σε βάρος των λαών της περιοχής, την παράνομη παρουσία των αμερικανικών στρατευμάτων στη χώρα μας δια μέσου της στρατιωτικής βρετανικής Βάσης Ακρωτηρίου, τη δημιουργία αμερικάνικης στρατιωτικής Βάσης εντός των Βρετανικών Βάσεων Ακρωτηρίου και την παράνομη παρουσία 3000 Αμερικανών στρατιωτών».

Καταγγέλλει, επίσης, τη «μεταφορά αμερικανικών πολεμικών υλικών και δυνάμεων για την υποστήριξη των επιχειρήσεων του ισραηλινού στρατού στη Λωρίδα της Γάζας και στην Υεμένη».

«Η Κύπρος δεν είναι ούτε ορμητήριο των ΗΠΑ-ΝΑΤΟ, ούτε των Βρετανών. Ως κυπριακός λαός δεν θέλουμε εμπλοκή της χώρας μας με οποιονδήποτε τρόπο στη σφαγή που συντελείται στη Λωρίδα της Γάζας», συνεχίζει το υπόμνημα, με το οποίο απαιτείται η «άμεση διάλυση των βρετανικών Βάσεων, όπως και όλων των ξένων στρατιωτικών βάσεων στις χώρες της περιοχής μας και στον κόσμο».