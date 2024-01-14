Οι υποψήφιοι δημοτικοί σύμβουλοι της ΕΔΕΚ σε όλα τα δημοτικά διαμερίσματα της Επαρχίας Λευκωσίας - Δείτε τον κατάλογο

Η ΕΔΕΚ ανακοινώνει τα ψηφοδέλτια της για τις εκλογές της 9ης Ιουνίου 2024 για την τοπική αυτοδιοίκηση, για την εκλογική περιφέρεια της Επαρχίας Λευκωσίας.
Οι υποψήφιοι δημοτικοί σύμβουλοι σε όλα τα δημοτικά διαμερίσματα της Επαρχίας Λευκωσίας είναι οι εξής:
ΔΗΜΟΣ ΣΤΡΟΒΟΛΟΥ
ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ
1. ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΓΙΑΝΝΗΣ ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ/ ΝΕΟΛΑΙΑ ΕΔΕΚ
2. ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΕΙΡΗΝΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΑΣ
3. ΑΡΓΥΡΙΔΗΣ ΧΡΙΣΤΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΑΣ
4. ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΟΙΝΟΤΑΡΧΗΣ ΕΘΝΟΜΑΡΤΥΡΑ ΚΥΠΡΙΑΝΟΥ
5. ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΓΙΩΡΓΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΣ
6. ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΑΥΛΟΣ ΑΣΣΟΣ ΕΡΓΟΛΑΒΟΣ ΟΙΚΟΔΟΜΩΝ
7. ΕΡΩΤΟΚΡΙΤΟΥ ΕΛΙΝΑ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
8. ΖΑΒΑΛΛΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΔΙΑΤΡΟΦΟΛΟΓΟΣ-ΓΥΜΝΑΣΤΗΣ
9. ΖΑΧΑΡΙΟΥ ΑΚΗΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ
10. ΗΡΑΚΛΕΟΥΣ ΓΙΩΡΓΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΠΩΛΗΣΕΩΝ/ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΟΣ
11. ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΚΥΠΡΟΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΠΩΛΗΣΕΩΝ
12. ΙΑΚΩΒΟΥ ΑΛΕΞΙΑ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
13. ΙΩΑΝΝΟΥ ΜΑΡΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ
14. ΚΑΡΑΟΛΙΔΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΑΣ
15. ΚΛΕΟΒΟΥΛΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΥΠΟΣΤΡΑΤΗΓΟΣ ΕΝ ΑΠΟΣΤΡΑΤΕΙΑ
16. ΚΟΥΤΖΙΗΣ ΜΑΡΙΟΣ ΓΥΜΝΑΣΤΗΣ-ΙΔΙΟΚΤΗΤΗΣ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΥ
17. ΚΤΩΡΟΥ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΣ ΕΡΓΟΛΑΒΟΣ ΟΙΚΟΔΟΜΩΝ
18. ΚΥΘΡΕΩΤΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΑΣ
19. ΛΕΩΝΙΔΟΥ ΜΑΡΙΟΣ ΧΗΜΙΚΟΣ
20. ΜΑΥΡΟΣΚΟΥΦΗΣ ΑΡΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ
21. ΣΙΖΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΣ
22. ΣΤΑΥΡΟΥ ΧΡΙΣΤΙΑΝΑ ΓΥΜΝΑΣΤΡΙΑ
23. ΤΑΤΣΗΣ ΣΩΤΗΡΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΑΣ
24. ΤΣΙΕΛΕΠΟΣ ΝΤΙΝΟΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΑΣ – ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ
25. ΧΑΤΖΗΘΩΜΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ
26. ΧΑΤΖΗΧΡΙΣΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
27. ΧΡΙΣΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ
28. ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΥ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΟΣ ΕΓΚΛΗΜΑΤΟΛΟΓΟΣ
ΔΗΜΟΣ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ
ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ
1. ΑΝΔΡΕΟΥ ΧΡΙΣΤΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΑΣ
2. ΓΕΡΟΛΕΜΙΔΗΣ ΠΕΤΡΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΑΣ
3. ΙΩΑΝΝΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΧΕΔΙΑΣΤΗΣ ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ
4. ΚΑΣΙΑΝΝΙΔΗΣ ΜΑΡΙΟΣ ΘΕΟΛΟΓΟΣ
5. ΚΟΝΙΣΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΑΣ
6. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΝΑΝΤΙΑ ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ
7. ΜΑΛΑΚΤΟΣ ΚΩΣΤΑΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
8. ΜΑΡΚΙΔΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗΣ
9. ΠΑΥΛΙΔΟΥ ΜΑΡΙΛΙΑ ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ
10. ΣΑΒΒΑ ΡΕΝΟΣ ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΗΣ ΔΕΟΚ
11. ΣΙΗΜΗΤΡΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ ΙΔΙΩΤΗΣ ΕΠΙΔΟΤΗΣ
12. ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ ΦΩΤΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
13. ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ ΡΕΝΟΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΑΓ. ΔΟΜΕΤΙΟΥ
ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ
1. ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΜΙΧΑΛΗΣ ΔΑΣΙΚΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
2. ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΛΟΓΙΣΤΡΙΑ
3. ΚΑΡΙΠΙΔΗΣ ΧΡΙΣΤΟΣ ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ
4. ΤΙΓΓΙΡΙΔΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΑΣ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΕΓΚΩΜΗΣ
ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ
1. ΚΩΜΟΔΡΟΜΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΑΣ
2. ΠΟΛΥΔΩΡΟΥ ΑΝΔΡΕΑΣ ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΟΣ-ΔΙΑΤΡΟΦΟΛΟΓΟΣ
3. ΣΤΑΝΙΣΛΑΒ ΚΟΣΛΟΦ ΝΟΜΙΚΟΣ
4. ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΜΙΧΑΛΗΣ ΠΡΩΗΝ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΥΤΑ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΑΓΛΑΝΤΖΙΑΣ
ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ
1. ΜΟΡΦΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ
2. ΠΑΠΑΚΥΠΡΙΑΝΟΥ ΚΩΣΤΑΣ ΙΑΤΡΟΣ
3. ΠΟΓΙΑΤΖΙΗΣ ΒΑΓΓΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΑΣ
4. ΣΑΚΚΑΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΣΤΕΛΕΧΟΣ ΕΔΕΚ
5. ΤΡΟΥΛΛΟΥΡΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ ΑΥΤΟΕΡΓΟΔΟΤΟΥΜΕΝΟΣ
ΔΗΜΟΣ ΛΑΚΑΤΑΜΙΑΣ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΛΑΚΑΤΑΜΙΑΣ
ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ
1. ΑΓΓΕΛΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΑΣ
2. ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΑΝΤΩΝΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΑΣ
3. ΓΑΛΙΑΝΙΔΟΥ ΕΛΕΝΑ ΙΔΙΩΤΙΚΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
4. ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ ΠΑΝΙΚΟΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΟΣ
5. ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΓΙΩΡΓΟΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
6. ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ (ΝΤΙΝΟΣ) ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΑΣ
7. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ (ΜΕΛΕΟΥΝΗΣ) ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΣ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΗΣ
8. ΕΥΔΟΚΙΜΟΥ ΝΙΚΟΛΑΣ ΧΡΥΣΟΧΟΟΣ
9. ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΠΑΝΤΕΛΙΤΣΑ ΙΔΙΩΤΙΚΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
10. ΙΩΑΝΝΟΥ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΣ ΨΗΦΙΑΚΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ
11. ΚΟΦΤΕΡΟΣ ΝΙΚΟΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΟΣ
12. ΚΡΑΜΒΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ
13. ΜΑΤΘΑΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΚΤΙΒΙΣΤΗΣ
14. ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΜΑΡΙΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΠΡΕΣΒΕΙΑΣ Η.Α. ΕΜΙΡΑΤΩΝ
15. ΡΟΤΗ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΣ ΠΡΩΗΝ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΣ
16. ΣΙΔΕΡΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΜΕΛΙΣΣΟΚΟΜΟΣ
17. ΤΙΜΟΘΕΟΥ ΣΑΒΒΑΣ ΧΡΥΣΟΧΟΟΣ
18. ΤΡΑΦΙΜΑΒΑ ΡΑΖΑΒΗ ΝΑΤΑΛΙΑ ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑΣ
19. ΤΣΙΑΝΑΚΚΑΣ ΜΑΡΙΟΣ ΦΟΙΤΗΤΗΣ
20. ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΟΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
21. ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ ΖΩΗ ΒΙΟΛΟΓΟΣ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΤΣΕΡΙΟΥ
ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ
1. ΑΒΡΑΑΜ ΑΝΔΡΕΑΣ ΚΤΗΝΙΑΤΡΟΣ
2. ΑΝΔΡΕΟΥ ΠΑΥΛΟΣ ΙΔΙΟΚΤΗΤΗΣ ΨΗΣΤΑΡΙΑΣ
3. ΚΟΥΝΔΟΥΡΟΥ ΕΛΕΝΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ
4. ΤΟΥΜΑΖΟΥ ΧΡΙΣΤΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΑΣ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΣΥΝ. ΑΝΘΟΥΠΟΛΗΣ
ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ
1. ΛΑΖΑΡΟΥ ΝΤΙΝΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΑΣ
2. ΝΤΟΝΤΟΡΟΦ ΑΛΕΞ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΛΑΤΣΙΩΝ-ΓΕΡΙΟΥ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΛΑΤΣΙΩΝ
ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ
1. ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
2. ΖΩΓΡΑΦΟΥ ΓΙΑΝΝΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΑΣ
3. ΜΑΛΤΕΖΟΣ ΜΙΧΑΛΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
4. ΜΕΝΤΖΑΚΗΣ ΓΙΑΝΝΟΣ ΜΗΧΑΝΟΔΗΓΟΣ
5. ΜΙΧΑΗΛ ΑΝΤΡΟΝΙΚΟΣ ΚΤΗΜΑΤΟΜΕΣΙΤΗΣ
6. ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ
7. ΞΙΝΑΡΗ ΓΙΩΤΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΑΣ
8. ΠΑΠΑΛΕΟΝΤΙΟΥ ΠΡΟΚΟΠΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
9. ΣΟΦΡΩΝΙΟΥ ΣΟΦΡΩΝΗΣ ΛΟΓΙΣΤΗΣ
10. ΣΠΥΡΟΥ ΜΑΡΙΟΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
11. ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗΣ
12. ΧΡΙΣΤΟΦΗ ΜΑΡΙΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΓΕΡΙΟΥ
ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ
1. ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΤΑΣΟΣ ΠΡΩΗΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
2. ΖΑΧΑΡΙΟΥ ΜΙΧΑΛΑΚΗΣ ΕΣΤΙΑΤΟΡΑΣ
3. ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΕΟΥΣ ΛΕΝΟΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΙΑΤΡΕΙΩΝ
4. ΚΥΡΙΑΚΟΥ ΜΑΡΙΑΝΝΑ ΜΟΥΣΙΚΟΣ
5. ΛΑΜΠΡΟΥ ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΕΡΓΟΛΑΒΟΣ ΟΙΚΟΔΟΜΩΝ
6. ΠΟΛΥΚΑΡΠΟΥ ΑΝΔΡΕΑΣ ΕΡΓΟΛΑΒΟΣ ΟΙΚΟΔΟΜΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΝΟΤΙΑΣ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ-ΙΔΑΛΙΟΥ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΙΔΑΛΙΟΥ
ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ
1. ΙΩΑΝΝΟΥ ΤΡΥΦΩΝΑΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
2. ΚΥΠΡΙΑΝΟΥ ΕΥΑ ΧΟΡΟΔΙΔΑΣΚΑΛΟΣ
3. ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ ΧΡΙΣΤΟΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
4. ΟΔΥΣΣΕΩΣ ΟΔΥΣΣΕΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
5. ΠΡΟΔΡΟΜΟΥ ΑΝΝΑ ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΣ
6. ΤΣΑΓΓΑΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
7. ΧΑΤΖΗΒΑΣΙΛΗ ΜΑΡΙΑ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΣ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΑΛΑΜΠΡΑΣ
ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
1. ΦΛΩΡΗΝ ΚΑΝΟΒ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΛΥΜΠΙΩΝ
ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ
1. ΠΟΙΗΤΗΣ ΤΑΣΟΣ ΕΡΓΟΛΑΒΟΣ ΟΙΚΟΔΟΜΩΝ
2. ΛΟΥΚΑΣ ΣΟΦΟΚΛΕΟΥΣ ΑΥΤΟΕΡΓΟΔΟΤΟΥΜΕΝΟΣ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΝΗΣΟΥ
ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
1. ΛΟΥΚΑ ΤΑΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΑΣ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΠΕΡΑ ΧΩΡΙΟ ΝΗΣΟΥ
ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ
1. ΑΝΔΡΕΟΥ ΜΑΡΙΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΑΣ
2. ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΟΣ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΠΟΤΑΜΙΑΣ
ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
1. ΧΑΤΖΗΒΑΣΙΛΗ ΑΝΔΡΕΑΣ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΟΣ ΕΣΤΙΑΤΟΡΑΣ
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