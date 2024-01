Κέντρο Ανοικτών Προβλέψεων «Μακριδάκης»: Ολοκληρώθηκε ο Διαγωνισμός M6 και το Συνέδριο για το Μέλλον των Προβλέψεων

Το Κέντρο Ανοικτών Προβλέψεων «Μακριδάκης», Makridakis Open Forecasting Center (MOFC), του Institute For the Future (IFF) του Πανεπιστημίου Λευκωσίας, ανακοινώνει την επιτυχή ολοκλήρωση, τόσο του Διαγωνισμού Χρηματοοικονομικών Προβλέψεων Μ6, όσο και του Συνεδρίου για το Μέλλον των Προβλέψεων, “Future of Forecasting and the M6 Competition”.

Ο φετινός διαγωνισμός διεξήχθη από τον Φεβρουάριο του 2022 έως τον Φεβρουάριο του 2023 και σηματοδότησε την έκτη έκδοση των δημοφιλών Διαγωνισμών Μακριδάκη (γνωστών και ως Μ Competitions). Οι διαγωνισμοί διεξάγονται από τη δεκαετία του 1980 με στόχο τον εντοπισμό βέλτιστων μεθόδων για την πρόβλεψη των χρηματοοικονομικών εκτιμήσεων και τη διερεύνηση της συσχέτισης μεταξύ της ακρίβειας των προβλέψεων και της απόδοσης μίας επένδυσης στις αγορές μετοχών και διαπραγματεύσιμων αμοιβαίων κεφαλαίων ETF.

Με επικεφαλής τον Καθηγητή Σπύρο Μακριδάκη, ο Διαγωνισμός M6 αποτέλεσε πλατφόρμα για ειδικούς, ερευνητές και επαγγελματίες του τομέα των προβλέψεων, όπου τους δόθηκε η ευκαιρία να επιδείξουν τις δεξιότητές τους, να ανταλλάξουν γνώσεις και τεχνικές και να διαγωνιστούν για το χρηματικό έπαθλο των 300,000 δολαρίων που παρείχαν γενναιόδωρα οι χορηγοί του M6.

Η επιτυχία του διαγωνισμού επιβεβαιώνει τον σημαντικό ρόλο της ακριβούς πρόβλεψης στον ταχέως μεταβαλλόμενο σύγχρονο κόσμο. Η σημασία της πρόβλεψης έχει αναγνωριστεί από κορυφαίους ηγέτες της βιομηχανίας, όπως Google, Meta, J.P. Morgan, International Institute of Forecasters, Kinaxis, Intech, causaLens, SaS, ForecastPro, Πανεπιστήμιο Rutgers, Erasmus School of Economics Rotterdam, Πανεπιστήμιο Λευκωσίας, Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, και INSEAD, οι οποίοι παρείχαν οικονομική ή/και ακαδημαϊκή υποστήριξη στον διαγωνισμό.

«Ο Διαγωνισμός M6 συνέβαλε στην πρόοδο του πεδίου, διερευνώντας τη σύνδεση μεταξύ της ακρίβειας των προβλέψεων και των επενδυτικών αποφάσεων», σχολίασε ο Καθηγητής Σπύρος Μακριδάκης, επικεφαλής του MOFC και επικεφαλής διοργανωτής του διαγωνισμού. «Οι ομιλητές και οι συμμετέχοντες παρουσίασαν καινοτόμες μεθόδους, παρέχοντας πολύτιμες γνώσεις για τις χρηματοπιστωτικές αγορές και τις επενδυτικές στρατηγικές που σχετίζονται με τις πιθανότητες μιας αποτελεσματικής αγοράς».

Παράλληλα με την ολοκλήρωση του Διαγωνισμού M6, το MOFC φιλοξένησε στη Νέα Υόρκη το Συνέδριο με θέμα "Future of Forecasting and the M6 Competition". Στο Συνέδριο διερευνήθηκαν βασικές πτυχές της πρόβλεψης, καθώς και ο ρόλος της τεχνητής νοημοσύνης, των μεγάλων γλωσσικών μοντέλων και των προγνωστών. Το συνέδριο ασχολήθηκε επίσης με τη μέτρηση της απόδοσης των προβλέψεων και κατέληξε σε μια εις βάθος παρουσίαση των ευρημάτων του M6 Competition.

Διακεκριμένοι ομιλητές από μεγάλες εταιρείες τεχνολογίας και επιφανείς ακαδημαϊκοί τίμησαν το συνέδριο, με την εμπειρογνωμοσύνη και τις ιδέες τους. Το πρόγραμμα συμπεριλάμβανε παρουσιάσεις από τους δημιουργούς των κορυφαίων τριών πιο ακριβέστερων μεθόδων πρόβλεψης του διαγωνισμού M6, οι οποίες ανέλυσαν πρακτικές εφαρμογές για την ευρύτερη κοινότητα των προβλέψεων.

Το Συνέδριο “Future of Forecasting and the M6 Competition” περιλάμβανε επίσης δύο ανοικτές συζητήσεις, οι οποίες επικεντρώθηκαν στις οργανωτικές πτυχές των προβλέψεων και στη μελλοντική εξέλιξή τους.

Το MOFC εκφράζει την ευγνωμοσύνη του στους συμμετέχοντες, τους χορηγούς και τους συντελεστές για την συμβολή τους στην επιτυχία, τόσο του Διαγωνισμού M6, όσο και του Συνεδρίου “Future of Forecasting”. Οι γνώσεις που αποκτήθηκαν από αυτή τη συλλογική προσπάθεια υπόσχονται να διαμορφώσουν το μελλοντικό τοπίο των στρατηγικών προβλέψεων και επενδύσεων.

Για περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με το συνέδριο και τα αποτελέσματα του διαγωνισμού οικονομικών προβλέψεων M6, επισκεφθείτε τον ιστότοπο του MOFC (https://mofc.unic.ac.cy/).