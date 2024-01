Στάλθηκε το πρώτο φορτίο ανθρωπιστικής βοήθειας 90 τόνων από την Κύπρο στη Γάζα - Έφτασε στην Αίγυπτο και μεταφέρεται στη Ράφα

Εστάλη το πρώτο φορτίο 90 τόνων ανθρωπιστικής βοήθειας από την Κύπρο στην Γάζα, σύμφωνα με την ανακοίνωση του Υπουργείου Εξωτερικών. Η αποστολή έγινε με την συνεργασία ανάμεσα στην Κυπριακή Δημοκρατία και το Ηνωμένο Βασίλειο, με κατάλληλο βρετανικό θαλάσσιο όχημα. Το φορτίο αφίχθηκε αρχικά στο Port Said της Αιγύπτου και μεταφέρεται στο σημείο διέλευσης της Ράφα.

Η ανακοίνωση:

Η Κυπριακή Δημοκρατία, ως κράτος της περιοχής και ανταποκρινόμενη στην ηθική υποχρέωση να συνδράμει στην αντιμετώπιση της ανθρωπιστικής κρίσης στη Γάζα, εργάστηκε για τη δημιουργία μιας πρόσθετης επιλογής προς τη διεθνή κοινότητα με διαφορετικές δυνατότητες εφαρμογής, αναλόγως των συνθήκων.

Η πρωτοβουλία για θαλάσσιο διάδρομο μιας κατεύθυνσης για αποστολή ανθρωπιστικής βοήθειας με τελικό προορισμό τον άμαχο πληθυσμό στη Γάζα είχε εξαρχής συγκεκριμένες παραμέτρους.

Πρώτον, τη δημιουργία επιχειρησιακού μηχανισμού ασφαλούς παραλαβής, φύλαξης και φόρτωσης σημαντικών ποσοτήτων ανθρωπιστικής βοήθειας, με μεθοδολογία που να ικανοποιεί τις επαυξημένες ανάγκες ασφαλείας εμπλεκόμενων μερών.

🇬🇧- 🇨🇾 are working together to get desperately needed humanitarian aid into Gaza. @RFALymeBay delivered 87 tonnes of 🇬🇧 & 🇨🇾 aid from Larnaca port to Egypt today, for onward transfer to Gaza - a partnership that puts the Cypriot maritime corridor (AMALTHEA) into operation. https://t.co/lFDC7gB8z1