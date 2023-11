Νέο τραγούδι από το δικοινοτικό συγκρότημα Island Seeds - Ακούστε το «Who would have thought?»

«Κατεξοχήν κυπριακό και συνάμα αβίαστα εξωστρεφές, ολόκληρο το άλμπουμ συνδυάζει μια ελπιδοφόρα προσωπική ματιά που συνδυάζει μελωδικά το χιούμορ με την ειρωνεία».

Το νέο της τραγούδι "Who Would Have Thought?" κυκλοφορεί η μουσική δικοινοτική ομάδα Island Seeds, ενόψει της παρουσίασης του ολοκληρωμένου δίσκου "Beginnings" στις 29 Νοεμβρίου στο Διεθνές Φεστιβάλ Λευκωσίας.

Σύμφωνα με ανακοίνωση από το Σπίτι της Συνεργασίας που στηρίζει το συγκρότημα μέσα από το πρόγραμμα "United by Sound", το τραγούδι, το δεύτερό τους, πραγματεύεται το αίσθημα της αποξένωσης μετά την απομάκρυνση από κάποιο αγαπημένο πρόσωπο, ενώ το άλμπουμ "Beginnings" αποτελεί ένα ειλικρινές μουσικό ταξίδι που άρχισε με την κυκλοφορία του πρώτου τραγουδιού "Stray Cat" (Αδέσποτη γάτα).

«Κατεξοχήν κυπριακό και συνάμα αβίαστα εξωστρεφές, ολόκληρο το άλμπουμ συνδυάζει μια ελπιδοφόρα προσωπική ματιά που συνδυάζει μελωδικά το χιούμορ με την ειρωνεία», αναφέρεται.

Προστίθεται ότι το συγκρότημα Island Seeds αποτελείται από οκτώ καλλιτέχνες και μουσικούς από τις δύο μεγαλύτερες κοινότητες και λειτουργεί ως μέσο μουσικής αυτο-ανακάλυψης και πειραματισμού, αντλώντας από τη μουσική πορεία και καριέρα του κάθε μέλους. Ως εκ τούτου, οι Island Seeds είναι μοναδικοί στην Κύπρο, όσο αφορά στη σύνθεση, τον ήχο και το ήθος τους, σημειώνεται.