Codeca: Πρόσκληση ενδιαφέροντος σε καλλιτέχνες και νέους κοινωνικούς επιχειρηματίες

Στα πλαίσια του ΕΕ προγράμματος ”SE4A- Social Entrepreneurship for the Arts” η CODECA-Center for Social Cohesion, Development and Care αναζητά εμπνευσμένους καλλιτέχνες οι οποίοι είναι πρόθυμοι να μοιραστούν την εμπειρία και την τέχνη τους με τη νεότερη γενιά.

Πολλοί νέοι καλλιτέχνες διαθέτουν το ταλέντο, αλλά συχνά λείπουν οι γνώσεις και οι πόροι για να μετατρέψουν αυτό το ταλέντο σε επιτυχημένη επιχείρηση. Αυτό είναι που φέρνουν στο προσκήνιο οι καλλιτέχνες ως Μέντορες.

Οι καλλιτέχνες που επιθυμούν να συμμετάσχουν σε αυτήν την πρωτοβουλία θα λάβουν τον ρόλο των Μεντόρων και θα βοηθήσουν τους νέους καλλιτέχνες να αναπτύξουν τις ιδέες τους, να δημιουργήσουν επιχειρηματικά σχέδια και να είναι ικανοί να βρουν τους απαραίτητους πόρους για τη δημιουργία της δικής τους επιχείρησης. Η καθοδήγηση θα πραγματοποείται διαδικτυακά και θα διεξαχθεί κατά τη χρονική περίοδο Δεκέμβριος 2023-Μάρτιος 2024.

Στα ίδια πλαίσια αναζητούμε, επίσης, νέους καλλιτέχνες οι οποίοι επιθυμούν να αναπτύξουν τις δεξιότητές τους και παράλληλα να λάβουν καθοδήγηση από τους Μέντορες, σχετικά με την προώθηση των καλλιτεχνικών τους προϊόντων και την ανάπτυξη επιχειρηματικών ιδεών.

Αν αισθάνεστε ότι μπορείτε να μοιραστείτε την τέχνη και την εμπειρία σας ή έχετε την ανάγκη να αναπτύξετε τις δεξιότητές σας ως νέοι καλλιτέχνες στον κόσμο της επιχειρηματικότητας, παρακαλούμε να επικοινωνήστε μαζί μας στα παρακάτω email: kyriakides.ch@codecacy.org , giarkia.c@codecacy.org